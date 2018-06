Exportación de ganado en pie mantiene su crecimiento anual y es una herramienta más para el productor

La colocación de ganado en pie para el exterior se ha transformado en una herramienta favorable para los productores para defender su producción. Año a año salen con diferentes destinos los animales alcanzando en el último año agrícola (junio/julio) los 381.000 ejemplares. Por su parte, el precio del novillo gordo parece haberse alcanzado su equilibrio en el mercado doméstico.

La extracción de ganado crece anualmente. Anualmente una porción mayor del stock vacuno sale ya sea para faena o para exportación en pie. En lo que refiere a este último, ha continuado con su tendencia y superarán las 381.000 cabezas al cierre del año agrícola, un nivel nunca alcanzado antes que es 37% superior en la comparación interanual, de acuerdo al informe del portal Blasina y Asociados. La tasa de extracción de 23% es la mayor desde que hay registros, a pesar que en 2005 y 2006 la faena fue mayor, en aquellos años la salida de ganado fue muy inferior.

En el año agrícola que cierra a fin de mes, la faena será un 4% menor respecto al año agrícola anterior, básicamente por una caída en la categoría de hembras, 90 mil menos que el año agrícola anterior. Por un lado la exportación de ganado en pie genera una inédita salida de ganado del stock, pero también estimula un mayor entore. Un dato trascendente será la medición del stock, y saber si las vacas de cría marcan un nuevo récord debido a la menor faena y posiblemente una recría más veloz de las vaquillonas que acelere la entrada de hembras al rodeo nacional.

Cabe recordar que el stock de vacas de cría ya fue récord en 2017 con 4.29 millones y deberá en 2018 superar los 4.3 millones, generando un potencial de producción de terneros con una base de 2.85 millones.

Un importante competidor -tanto en colocación de carne como de ganado en pie-, Australia, en mayo totalizó una colocación de algo más de 91.500 cabezas, lo que representa el mayor embarque mensual desde noviembre de 2016. Sin embargo, en el acumulado de los últimos doce meses las exportaciones en este rubro cayeron 1% interanual a 941.500 cabezas.

Las exportaciones de ganado en pie para engorde y faena a Indonesia en mayo fueron 39.400 animales, un leve aumento respecto al año anterior. Para los 12 meses finalizados en mayo los embarques a Indonesia cayeron un 11% debido a la competencia de India.

Para Australia, otros mercados predominantes son Vietnam que en mayo importó 22.200 cabezas de ganado; en tanto China importó 93.000 cabezas en los últimos 12 meses, un aumento del 27% en el interanual y Turquía totalizó 40.000 animales.

Estable

Luego de logar valores que se ubicaron en hasta 2,50 el kilo en cuarta balanza y con plazo, el precio del novillo gordo tuvo un descenso en su cotización y parece haber logrado un equilibro en los U$S 3,40 el kilo. Por su parte la vaca gorda se paga a U$S 3,20 el kilo carcasa, y las vaquillonas gordas se mantienen firmes en 3,30 dólares el kilo.

El mercado es abastecido por ganados de corral (muchos de ellos provienen los propios frigoríficos), y por la reciente aparición de ganados provenientes de verdeos. Los valores que ofrecen las plantas presentan disparidad con varias de ellas que pasan precios 10 y hasta 20 centavos de dólar menos de lo que marca la pizarra de los consignatarios; también hay variedad en cuanto a la entrada de ganado, ubicándose entre los 10 y 15 días.

La Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), muestra en su planilla una cotización de U$S 3,45 para el novillo gordo especial, y la vaca gorda a U$S 3,20 por kilo. El comentario establece que “buen nivel de actividad y leve ajustes en los valores. Se dinamizan los neocios”.

En ovinos el mercado se mantiene firme aunque con muy poca oferta. Los corderos de hasta 35 kilos cotizan a U$S 3,31 y los borregos a U$S 3,23; en tanto los corderos pesados se pagan a 3,33 dólares y los capones a U$S 3,15 el kilo.