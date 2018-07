La siembra de trigo está llegando a su fin con complicaciones por efecto de la lluvia

Está llegando a su fin la siembra de trigo en el país con buen ánimo de los agricultores por el valor que presenta el cereal. Entre los principales exportadores, algunos muestran inconvenientes a raíz del clima y otros apuntan a un crecimiento en sus exportaciones. En el sector arrocero, finalmente se alcanzó un precio mínimo cuando resta colocar el 70% de la cosecha.

La siembra de los cultivos de invierno se encuentra en su etapa final. Las más tempranas tuvieron casos puntuales de resiembra, aunque en general las implantaciones son buenas, de acuerdo al portal Grupo Trigo.

“Tuvimos algún pequeño problema en alguna chacra por resiembra a fines de mayo, alguna se mantuvo con una población un poco más baja, pero en general están bien”, indicó Álvaro Núñez, gerente técnico de la cooperativa Unión Rural de Flores.

La mayor parte del área ha sido sembrada durante el mes de junio. Queda alguna chacra aún sin plantar, demorada por las lluvias del fin de semana. “Hubiéramos estado en condiciones de entrar (a las chacras) este fin de semana pero llovió, así que nos quedará entre un 10% a un 20% por sembrar”, precisó.

Estableció que hubo una mejora en el ánimo de los productores por la suba de precios del cereal. “Nos quedamos prácticamente sin semilla, estamos algo más alto que el año pasado y a nivel nacional se calcula un 20% más de área”.

A nivel comercial, los precios del cereal mantienen su firmeza en el mercado local. La semana pasada y por tercera semana consecutiva, la Cámara Mercantil mantuvo la referencia para el trigo disponible puesto en molino en 265 dólares por tonelada.

La producción en Rusia, la región del mar Negro y Europa muestra recortes lo que era esperado debido al clima. La consultora rusa SovEcon recortó su estimación de producción en Rusia a 72,5 millones de toneladas por debajo de su estimación anterior de 73,1 millones, informó el fin de semana pasado. El ajuste está atado a condiciones frías y lluviosas en Siberia.

Podría bajar más su estimación si persistieran las condiciones secas en la zona europea de Rusia. La consultora apuntó que al cierre de la siembra de trigo de primavera el área es la menor de los últimos 50 años. De acuerdo a datos del Ministerio de Agricultura la superficie plantada fue de 12,2 millones de hectáreas, el 94% del área inicialmente esperada, por debajo de las 13,1 millones de hectáreas del año pasado.

Por su parte, en Europa, Strategie Grains recortó en 1,8 millones de toneladas su estimación de producción para el bloque en 2018/2019 a 140 millones de toneladas.

En la región, Argentina se prepara a colocar gran parte de su producción de trigo en Brasil y para ello envió una misión ya que éste país considera adquirir 5,5 millones de toneladas.

Acuerdo

La Asamblea de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA), aprobó el precio provisorio que la gremial acordó con cuatro molinos: Saman, Agroindustrial Casarone, Coopar S.A. y Glencore S.A., en U$S 9,30 por bolsa de arroz, seco y limpio.

El acuerdo provisorio contempla U$S 0,80 de premio para las bolsas de la variedad Tacuarí, un préstamo extraordinario de U$S 0,25 por bolsa de devolución de impuestos y U$S 0,25 por bolsa para el Fondo Arrocero. También se acordó la revisión de los parámetros en función de las condiciones de mercado en setiembre.

El presidente de la gremial, Alfredo Lago, sostuvo que se está transitando por un año de más pérdida debido a los precios, además existe una real preocupación por una menor oferta de financiamiento, lo que redundará en una caída del área de siembra que puede llegar al 20%.

Recordó el titular de la gremial que en esta zafra que pasó se produjo en el orden de 1,2 millones de toneladas, pero si se reduce el área un 20% y no se alcanza el millón de toneladas, la capacidad ociosa de la industria será importante.

Estableció que muchos productores manifestaron su preocupación porque resta colocar el 72% de la producción. Ante esta situación, Lago no se mostró optimista con el futuro porque varios arroceros manifestaron su intención de disminuir el área a plantar y otros dijeron que directamente no sembrarán.