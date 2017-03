Los productores no aceptan los nuevos valores que ofrece la industria por el ganado

La industria presiona a la baja en el valor de los animales para faena, pero esto no es convalidado por los productores. Hasta el presente, los volúmenes de faena semanalmente se ubican por encima de las 40 mil cabezas, pero existe incertidumbre sobre lo que pueda acontecer en las próximas semanas; por lo tanto, nos encontramos ante una nueva pulseada entre la industria y los productores.

La oferta cada vez está más firme en la posición de no vender los novillos a los valores actuales y continuar agregándole kilos a los animales. A su favor cuenta con campos con pasturas debido a que el verano fue benigno con el campo al concretarse precipitaciones en forma generosa para la estación.

Por su parte, la industria insiste en alejar semanalmente, el precio de tres dólares por kilo que pagaba por los novillos. Las armas con la que cuenta la demanda son, por un lado el retiro de las cuadrillas de rabinos ante la proximidad de las Pascuas, y en una estrategia a futuro, las condiciones en que ingresará el otoño al país. Algunos meteorólogos consideran que los primeros fríos puedan hacer su aparición en abril.

El precio que ofrece la industria por novillos para faena es de U$S 2,85 por kilo a la carne, en lotes especiales se puede alcanzar los U$S 2,90, con plazo que varía de acuerdo a la planta. En tanto por las vacas gordas la oferta se ubica en U$S 2,63, con las mismas condiciones que para los novillos.

Desde la semana pasada se agudizó la caída de precios ofrecido por la industria, complementada por un corrimiento en las entradas de 10 a 15 días.

Estos nuevos valores muestran que el precio del novillo en nuestro país sea el más bajo de la región.

La Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) fijó en su última reunión fijó el valor del novillo de exportación especial en pie, en U$S 1,58 el kilo y a la carne en U$S 2,86, por las vacas especiales, en pie U$S 1,31 y en U$S 2,57 a la carne, las vaquillonas especiales, en pie U$S 1,38 y a la carne U$S 2,72.

El comentario de la ACG establece que “en vacunos, con menor nivel de actividad y creciente proporción de vacas en la faena, la demanda continúa ofreciendo menores valores”. Por su parte, el comentario para los ovinos dice “Con menor actividad continúa el ajuste en los valores”.

Los valores que se fijaron fueron, para el cordero pesado U$S 3,11 el kilo, a la carne; los borregos, U$S 3,10 el kilo a la carne; los capones, U$S 2,80 el kilo y las ovejas U$S 2,65 el kilo también a la carne.

Ingreso

El presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Ulises Forte, afirmó que “EE.UU ya no tiene más excusas para no comprarnos carne”, de acuerdo al portal AgroMeat.

El titular del IPCVA agregó que la reanudación de la comercialización depende exclusivamente de Donald Trump. “La Argentina hizo todos los deberes. Los inspectores de los Estados Unidos vinieron tres veces, recorrieron plantas y todos los informes dieron positivo. Dependemos de eso”.

Reiteró que “los Estados Unidos ya no tiene más excusas ni argumentos para no comprarnos carne. Hoy, dependemos pura y exclusivamente la política de Donald Trump”.

Señaló que Estados Unidos es el mayor importador y exportador de carne del mundo. “Importa mucha carne de valor y exportan las magras. Por el tipo de negocio que actualmente están haciendo sus productores, y como tienen novillos pesados y de feedlot muy engrasados, requieren de carnes magras para mezclar y así hacer hamburguesas”, reflexionó.

“Ellos no quieren perder calidad porque es lo que más consumen; es su emblema. Para nosotros es el bife, y para ellos la hamburguesa”, insistió.

“El gran desafío es colocar saldos exportables. El año pasado fue el piso, 2017 va mejorando y tenemos que sentar las bases porque el año que viene hay que multiplicar las exportaciones. Teniendo el mercado interno con 60 kilos por habitante , por año, tendremos unas 500 mil toneladas de saldo exportable. Eso hay que salir a buscarlo”, concluyó.