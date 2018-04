Precio promedio del novillo gordo especial de exportación cotiza en U$S 3,18 por kilo

Luego de habernos acostumbrado a considerar normal las faenas de vacunos por encima de los 50.000 animales, es noticia consignar que la semana pasada las mismas se ubicaran por debajo de esa cifra. Lo positivo es el valor del novillo que se ubicó en U$S 3,18 por kilo en cuarta balanza y con plazo. Por supuesto, el valor de la vaca gorda y la vaquillona también cotizan al alza.

La Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), en su reunión semanal elevó la cotización de todas las categorías de ganado sin excepciones. Al emitir sus opiniones coincidieron que “el mercado se encuentra firme” y que las entradas a las plantas frigoríficas se ubican entre los cuatro y diez 10 días.

El valor promedio de los novillos especiales de exportación se cotizó en U$S 3,18 por kilo carcasa. En tanto para las vacas gordas especiales, cotizaron a U$S 2,98 por kilo, y las vaquillonas especiales a U$S 3,09 por kilo, en todos los casos con plazo.

Un operador de mercado confirmó que por algunos lotes de novillos especiales se concretaron negocios a U$S 3,20 por kilo y por vacas gordas especiales, bien terminadas cotizaron a U$S 3,05 por kilo, valor que no se lograba por esa categoría desde fines del 2015.

Agregó que los valores se encuentran firmes en todas categorías y recordó que en los próximos días comenzarán a arribar al país las cuadrillas israelitas que faenan por el rito Kosher.

Sobre los remates por pantalla se observan valores sostenidos con una demanda ávida por terneros, con preferencia por los enteros que habitualmente se utilizan para exportación.

La demanda continúa firme y con buenas señales para el ternero que se mantiene por encima de los dos dólares. Prueba de ello, es que en los remates por pantalla de Plaza Rural y Pantalla Uruguay el promedio para esta categoría fue de U$S 2,16 el kilo en pie. Este valor se logró en los terneros enteros.

Algunos integrantes de dichas firmas destacaron que también los novillos formados también lograron valores destacados con muy buenos promedios, ya que por parte de los productores existe expectativas de que la próxima sea una pos zafra larga y con precios firmes.

En estos remates virtuales las vacas de invernada, nuevamente se mostraron como una categoría que le da una buena oportunidad al invernador. Es un negocio corto frente a una pos zafra que se considera será buena. Los valores alcanzados fueron en Plaza Rural como promedio U$S 1,21 el kilo, mientras que en Pantalla Uruguay fue de U$S 1,13 por kilo.

Faena

A pesar de la disminución del volumen de faena de vacunos, los valores correspondientes al primer trimestre del año; la razón principal es marcado déficit hídrico que se mantiene e n el país lo que llevó a los productores a comercializar varias categorías, en especial los novillos terminados para que tuvieran pérdida de peso.

Esta situación comenzó a revertirse al colocarse gran parte de estos animales y el descenso de la faena. La semana pasada se faenaron alrededor de 45 mil vacunos, lo que marcó el menor registro del año, con excepción de la semana santa donde hubo dos días sin actividad.

Otro detalle a tener en cuenta fue que las faenas tuvieron un mayor protagonismo de la categoría de vacas al llegar al 55% del total faenado. En tanto el porcentaje de los novillos alcanzó el 42%, el menor porcentaje del año en curso.