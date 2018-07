En colonia se teme por el perjuicio que al turismo puede provocar la inseguridad

El presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Colonia, Carlos Pérez, reflexionó para CRÓNICAS sobre la movilización que se llevó a cabo el pasado lunes en reclamo de seguridad, congregando a varios centenares de personas, constituyéndose una caravana de vehículos que tuvo una extensión de 5 kilómetros, y consideró que “nunca se había visto una manifestación tan grande, aún en tiempos de finalización de campañas políticas”.

“Fue un éxito rotundo”, destacó refiriéndose al hecho de que predominaron las banderas uruguayas y los moños amarillos, concretándose la instancia de lectura de una proclama en la que se denuncia la grave situación a que se ve enfrentada no solo la capital departamental sino el departamento todo.

DELINCUENTES BENEFICIADOS

La movilización comenzó con el cierre de comercios entre las 17.30 y 18.30 que tuvo una masiva adhesión, saliéndose en caravana, en cuya finalización se entonaron las estrofas del Himno Nacional y se leyó la proclama de marras.

Carlos Pérez recordó que “Colonia era una de las ciudades más tranquilas del departamento, pudiéndose dejar tranquilos los vehículos con los vidrios bajos sin que nada pasara, para dar paso a esta situación que padecemos donde vemos que el nuevo sistema judicial no mejora nada”.

“Es así que se observa como crece la delincuencia y crecen los beneficios que tienen los delincuentes. Los copamientos ahora se suceden, así como los asaltos armados que es cosa de todos los días y los robos en la vía pública que se suman a los robos que se concretan contra casas de familia”.

PERJUICIO AL TURISMO

El entrevistado hizo hincapié en que “como ciudad turística debemos hacer algo porque de lo contrario vamos a perder por falta de seguridad lo que constituyó uno de los motivos que nos llevó a organizar la marcha”.

“Hasta acá llegamos” resaltó Pérez para señalar que “primero arrancamos como Asociación Comercial e Industrial de Colonia junto con las Pymes y después se agregó la ciudadanía y grupos sociales. Entonces se demostró que todos están desconformes con el sistema y como se está manejando”.

Coincide con otros representantes empresariales del país entrevistados en cuanto a que este surgimiento de hechos delictivos es coincidente con la entrada en vigencia del nuevo Código de Proceso Penal, “aunque sobre ello opinan mejor los abogados. Pero creo que no vamos por el camino correcto, porque en vez de decrecer, la delincuencia va creciendo, lo que demuestra que algo se está haciendo mal”.

LA OBLIGACION DE CUIDARNOS

“Pienso que con la movilización se demostró que hasta acá llegamos y pedimos que se reúnan y hagan las cosas bien!” , porque “nosotros como ciudadanos cumplimos con nuestras obligaciones, pagamos nuestros impuestos, cumplimos con las leyes y aportamos lo que corresponde y las autoridades tienen la obligación de cuidarnos”, dijo.

“Aparte de que nosotros les pagamos los sueldos, el soberano está diciendo que están haciendo las cosas mal”, y ello es realidad no solamente en la capital Colonia sino también en todo el departamento y en el país, donde se va creando una cultura especial”.

Enfatizó Pérez que “el delincuente no le tiene miedo a la policía ni al sistema judicial y nosotros le tenemos miedo al delincuente. Ahora, cuando uno cierra la puerta del negocio o de la casa hay que mirar para todos lados, algo que antes no se hacía”.

LADRON FUERA DE LAS CALLES

¿Además de la movilización, han tenido contacto directo con autoridades?

“Hicimos la movilización y luego quedamos en reunirnos para hacer un balance”, pero además “me enteré por la prensa que le hicieron un reportaje al Ministro del Interior, Eduardo Bonomi y que se comprometió a venir en los próximos días a Colonia para plantear y ver a los comerciantes del departamento”.

“El tema es que la solución debe ser profunda”, porque no se concibe que consideren solución que cada uno de nosotros coloquemos una cámara de seguridad en la puerta del negocio, porque eso implica un nuevo gasto que se nos agrega”.

“Nosotros no tenemos por qué poner cámaras, sino que la solución pasa por el hecho que el ladrón no debe estar en la calle. Es sencillo, es simple, esa es la necesidad que tenemos los comerciantes y la población en general: que el ladrón no esté en la calle y con eso se soluciona todo”, destacó.

CIUDADANOS ANGUSTIADOS

En la proclama leída el lunes se reafirma que “Colonia ya no es la ciudad tranquila de antes”, refiriéndose a “una seguidilla de robos, rapiñas y copamientos lo que ha generado que la gente hoy salga a la calle exigiendo seguridad”, estimándose que la gota que derramó el vaso fue una rapiña perpetrada en una joyería céntrica.

“La consecuencia es que los ciudadanos viven angustiados y con miedo, mientras los delincuentes disfrutan de las mejores condiciones imaginables”, resaltándose además el hecho que “el Estado mira para otro lado y se desentiende de su responsabilidad, cuando los ciudadanos pagamos cada vez más impuestos y se nos brinda cada vez menos seguridad”, lo que se dijo desemboca “en el caos y el deterioro y la calidad de vida en todas las actividades que se desarrollan”.