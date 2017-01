Fray Bentos: punto de tránsito de turistas y problemas con la inclusión financiera

Si bien Río Negro y más específicamente la ciudad de Fray Bentos surge como uno de los principales puntos de ingreso de visitantes argentinos, ello no se refleja en forma contundente allí, específicamente en el balneario “Las Cañas”, donde se verifica sobre todo una estadía de tránsito por parte de quienes siguen su trayectoria hacia el Sur y el Este del país.

Ello determina que lo que dejen económicamente las miles de personas que por allí transitan no se refleje en el comercio lugareño.

Así surge de las consideraciones recabadas por “CRÓNICAS” al presidente de la Asociación Comercial Industrial de Río Negro, Roberto Aclan, quien además se refirió a otros aspectos que guardan relación con la marcha de las instituciones, particularmente lo que genera la inclusión financiera y la imposibilidad de retirar billetes de $ 1.000 en los cajeros, lo que conlleva trastornos.

Invitación en cabecera

El entrevistado, ante consulta concreta destacó el hecho del ingreso de mucho público argentino “y la llegada de mucha gente de nuestro país, sobre todo en lo que respecta a “Las Cañas”, para insistir en el aspecto antes mencionado en cuanto a que “ha pasado mucha cantidad de gente, por tener en nuestra ciudad el puente de ingreso”, dijo en relación a lo que es la estructura del puente Gral. San Martín.

En el punto dijo que “el Centro Comercial a través de la instalación de una pantalla Led en la caseta de Migraciones de la cabecera de entrada se invita al turista a que entre a la ciudad y llegue a nuestro balneario”.

Así que “pasados los días podremos realizar alguna evaluación, más bien al concluir la temporada, aunque recalcó que “se trata de mucho turista de tránsito”, lo que visualizado “nos llevó a la instalación de esa pantalla informando al turista y tratando de canalizarlo a la ciudad”.

-¿Se avanzó en infraestructura en “Las Cañas”?

-“Esta temporada arrancó bastante bien, con un buen mantenimiento de lo que es el camping, los servicios están restablecidos con los restoranes con cerca de un 80% concesionados, las expensas están bien y en cuanto a los artesanos, están funcionando a pleno y hay una renovación en el área de baños y vestuarios en lo que se ha trabajado y están muy bien”.

Movimiento comercial

-¿Cuál es el movimiento comercial en la ciudad?

-“El público consumidor, el turista que anda por acá no es un segmento que gaste mucho, pero lógicamente que al ingresar un fin de semana 10 mil personas se genera un plus de ventas y quizás el comerciante fraybentino común y corriente, no lo puede percibir”.

No obstante estableció que “las expensas de “Las Cañas” funcionan hasta 10 veces más de lo que lo hacen en invierno”.

-¿Cuál es la realidad y los temas que ocupan a la Asociación Comercial de Río Negro?

-“Estamos funcionando ahora con una Comisión nueva, continuando otros de la anterior y estamos trabajando en proyectos que fueron generados por los antecesores y que ahora se están concretando, como es el caso mencionado de las pantallas Led”.

Destacó Aclan “el contacto constante con la Intendencia, tratando de mejorar las condiciones de los comerciantes de la ciudad, al tiempo que incursionamos en el tema de capacitaciones, lo que incluye el armado del trabajo que se desarrollará durante todo el año”.

No faltó el apunte de lo que “serán las dos teleconferencias que se van a realizar durante 2017, en el marco de un proyecto que lleva ya cuatro etapas o ediciones. Este año es generar estas dos nuevas ediciones”.

Inclusión financiera

-¿Y en la parte netamente gremial?

-“La principal preocupación que vemos es la Ley de Inclusión Financiera, algo que está generando conflicto, porque se está moviendo a una velocidad a la que el comerciante demora en adaptarse”.

-¿En qué sentido?

-“En lo que tiene que ver con los aranceles y políticas de los bancos cuyos cajeros ya no nos entregan billetes de $ 1.000 y solamente lo hacen con los de $ 2.000 y de $ 500 lo que complica al momento de dar cambio. Además no se pueden hacer transacciones por ventanilla por lo que el servicio bancario ha decaído bastante”.

-¿Por qué no pueden retirar billetes de $ 1.000?

-“No tengo idea, pero seguramente constituye un desestímulo para el retiro de dinero y para que se comience a utilizar los medios electrónicos. El problema es que la gente no se ha adaptado a la utilización de los medios electrónicos y tampoco te pasa débito en la cantidad necesaria y si pasás un débito por día por poco dinero, termina saliendo más caro el trámite administrativo y se lleva el beneficio que tiene el comerciante por la venta”.

No faltó la acotación en cuanto al agravante que significa “la demora en la acreditación en la cuenta del comerciante”, destacó Aclan.

Por lo demás, en Fray Bentos existe expectativa “por nuevas empresas que van a instalarse este año, como Alimentos Fray Bentos con generación de nuevos puestos de trabajo y mayor liquidez en el dinero por el aumento de las ventas”, concluyó.