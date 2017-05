La inversión industrial en maquinaria y equipos cayó 24,8% en el primer trimestre de 2017

En el primer trimestre de 2017, el Índice de Inversión en Maquinaria y Equipos (IMEQ) de la industria se contrajo 24,8% en relación a igual período del año anterior, disminuyendo 3,5% si se compara con el último trimestre de 2016 en ciclo tendencia, o sea excluyendo efectos estacionales e irregulares.

Pese a que la metodología utilizada para construir el IMEQ del sector industrial impide distinguir cuáles empresas industriales realizaron las mayores inversiones en maquinaria y equipos, igualmente resulta interesante presentar las principales empresas que realizaron importaciones a título propio, que pudieron clasificarse como tales.

En ese sentido, en los primeros tres meses del año se destacó la compra de “Máquinas y aparatos para la preparación de carne” (subpartida 843850), por parte de varios frigoríficos, por un monto cercano a los US$ 2,4 millones. En este sentido, se destacan las importaciones de Frigorífico las Piedras (US$ 994 mil), Frigorífico Centenario (US$ 258 mil), Ontilcor (US$ 230 mil) y Frigorífico Tacuarembó (US$ 167 mil), entre otros.

Por su parte, se registró la importación de la subpartida 842240 “Las demás máquinas y aparatos de empaquetar o envolver mercancías” por un monto de US$ 1,6 millones, donde las empresas Molinos San José, Itacaré y Soulpack registraron importaciones que ascendieron a US$ 336 mil, US$ 279 mil y US$ 229 mil respectivamente, entre otras empresas industriales que importaron la subpartida mencionada en el primer trimestre del año.

Asimismo, la industria manufacturera importó en enero – marzo de 2017, US$ 1,5 millones de la subpartida 842121 “aparatos de filtrar o depurar agua”, siendo las empresas: Estancias del Lago (US$ 429 mil), Fármaco Uruguayo (US$ 313 mil) y Sucesión Carlos Schneck (US$ 193 mil) las responsables de dichas adquisiciones.

A su vez, se verificaron importaciones por US$ 1,3 millones de la subpartida 847920 “Máquinas y aparatos para extracción o preparación de grasas o aceites vegetales o animales” por las empresas Agroland (US$ 551 mil), Nuevo Manantial (US$ 465 mil) y Piedras del Olivar (US$ 320 mil), empresas dedicadas a la producción de aceite de oliva.

A nivel sectorial, en el primer trimestre de 2017, la inversión en maquinaria y equipos de la agrupación Alimentos, Bebidas y Tabaco aumentó significativamente en términos interanuales (109,5%), mientras que en ciclo tendencia el indicador mostró un incremento de 9,3% en relación al trimestre anterior.

Sin embargo, el IMEQ de la industria sin considerar Alimentos, Bebidas y Tabaco registró un descenso de 38,5% en relación al primer trimestre de 2016, manteniéndose relativamente estable en comparación al trimestre anterior en ciclo tendencia.