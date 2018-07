“Mientras anuncian que se van a hacer cambios, todos los días matan a alguien”

Carlos Delfino, Presidente del Centro Comercial e Industrial de Las Piedras, fue concreto al destacar el sentimiento de desesperación, abandono e impotencia que padece la población y el comercio de prácticamente todo Canelones, ante el brote de violencia que se extiende ya desde hace bastante tiempo y que da lugar a una movilización en procura de conjugar el esfuerzo de otras entidades pares del departamento en la búsqueda de soluciones que hasta ahora no llegan de parte de las autoridades competentes.

En diálogo con CRÓNICAS hizo hincapié en que “acá, tanto a nivel comercial como de la población predomina el sentimiento de inseguridad al no ver respuesta a una situación que parece a partir de la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, cuando uno nota que se desmadró la situación”.

Fue terminante al aseverar que “los delincuentes andan como perico por su casa, porque roban a cualquier hora”, recordando que incluso en Progreso explotaron un cajero a escasos 15 ó 20 metros de la Comisaría, “hace algunos días robaron el cajero del Devoto de Las Piedras y estamos a 100 metros de la Comisaría”.

Totalmente desprotegidos

Delfino señaló que “la policía nos dice que hacen lo que pueden, lo que no es mucho por el nuevo Código que los hace muy dependientes de la Fiscalía, donde hay carpetas de 300 ó 400 casos atrasados, todo lo que contribuye a que mientras se ponen de acuerdo, nosotros nos sentimos totalmente desprotegidos”.

Recordó además lo que fue recientemente también el asesinato del hijo de un comerciante laburador de toda la vida y además hay una estación de servicio a la que han robado 14 veces y ya no hay quienes quieran trabajar allí. Los malvivientes entran a los comercios tipo comando y las soluciones siguen sin aparecer”, dijo.

“Lo que más nos preocupa es la falta de respuesta o ineficiencia del Estado, de los políticos o de quien corresponda y que es de quienes debemos esperar que hagan algo”, afirmó el entrevistado quien además dijo que “hemos hecho consultas con la policía, con la fiscalía y quienes consideramos que tienen responsabilidad para esta situación y todos nos hablan de la situación que estamos pasando, sobre lo que todos ya sabemos, pero sin que aparezcan las soluciones”.

Sentimiento de bronca

“Yo creo que no es un tema de recursos, sino que el nuevo Código que para los que saben es bueno, pero entonces hay que coincidir en que no se está preparado para aplicarlo porque ahora todos se lavan las manos y se tiran unos a otros las responsabilidades. La policía porque está de manos atadas, los fiscales que no tienen tiempo, el gobierno con su Ministerio que brilla por su ausencia y los legisladores que deberían legislar para que, por lo menos la policía pueda pedir documento. Entonces estamos liberados a la gracia del señor”,

“Pasan los días, los tiempos políticos no son los mismos de la gente común y mientras anuncian que se van a hacer cambios, todos los días roban a gusto y matan a alguien, lo que nos lleva a un sentimiento de impotencia traduciéndose a su vez en sentimiento de bronca de la gente, porque en definitiva nadie sabe adónde se va a parar”.

Reunión de instituciones

“Nosotros como institución hemos hecho consultas, pero la respuesta es la misma, pintándonos el panorama que todos conocemos sin que llegue ninguna solución”, acotó luego Delfino, anunciando que luego de los últimos hechos “vamos a ver si logramos concretar un movimiento unido con otros centros comerciales e instituciones sociales que quieren participar junto a comerciantes que han sido agredidos, pero no se sabe cuál va a ser la medida a adoptar”.

En el punto reconoció que “propuestas hay muchas y hay cosas que se pueden hacer y otras no. Pero lo cierto es que la gente está enojada y preocupada, lo que también se refleja en el resto del país sin que se compruebe reacción de parte de quienes pueden hacer ciertas cosas y no las hacen”.

En concreto, lo que se está programando es una reunión de los Centros Comerciales de Progreso, La Paz, Las Piedras, El Sauce, todos de Canelones, porque además los propios socios nos están exigiendo que se haga algo, proponiendo paros, manifestar, llegar hasta el Palacio Legislativo, etc.”

Distribución de mercadería

“Nosotros como institución debemos encaminar las cosas para que a través de los carriles que correspondan alcanzar soluciones, lo que tal como están dadas las cosas parece muy difícil”, apuntó el entrevistado quien señaló que “así como hay comerciantes que piensan en cerrar están aquellos que tratan de mantenerse porque es el medio de vida que tienen, más allá del sentimiento de desprotección que predomina y saber que en cualquier momento te toca”.

Reconoció asimismo que hay empresarios de envergadura que incluso están pensando en dejar de funcionar, porque incluso “hay empresas que no pueden distribuir mercaderías en los comercios de barrios porque una o dos veces por semana los rapiñan.

Darle poder a la policía

Es una realidad que se está viviendo en los barrios a los que los repartidores han dejado de ir, con todas las consecuencias que ello tiene para todos los involucrados como son también los pequeños comerciantes y los vecinos que no pueden acceder a las mercaderías que necesitan”.

Delfino especificó que “ésta es una realidad que golpea no solo a los comerciantes sino a la población en general, porque están robando a la gente en la calle o donde se encuentre. Y mientras esto sucede no aparecen soluciones, y donde el mal humor y la inoperancia de los que tienen que hacer algo. Pero además ponen énfasis en el personal, pero no creo que esto se arregle con aumentar el personal, sino con normas y leyes que de poder a la policía para actuar contra el malandraje que hoy andan libremente por la calle”, concluyó.