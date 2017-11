Turismo: nuevas cifras record para un sector en crecimiento

Días atrás se conocieron los datos oficiales sobre el turismo que recibió nuestro país en los primeros nueve meses del año. ¿Cuáles fueron los principales indicadores y cómo impactaron en nuestra economía?

Por Gimena Waller (*)

Según datos del Ministerio de Turismo, en el período enero-setiembre de este año ingresaron a nuestro país casi 2.900.000 turistas, esto es más de 21% que en el mismo período del año pasado, es decir más de 500.000 personas. De estos, el 68%, más de 1.970.000, fueron argentinos, 27% más que en 2016. También se incrementó la presencia de brasileños, con más de 360.000 muy lejos de la de los argentinos, por cierto. Aun así, este año se incrementó la presencia de los norteños casi 22%. Le sigue el acumulado de Otras nacionalidades con más de 227.000 personas. Luego se encuentran los chilenos, con más de 50.000 visitantes, incrementándose un 32% respecto al mismo período de 2016.

A continuación se presenta la evolución de los turistas ingresados en nuestro país en los últimos años y se aprecia la representatividad de los argentinos en el total. Los últimos 3 años dan cuenta del crecimiento tanto de los turistas en general como de los argentinos en particular.

¿Cuánto gastaron estos turistas?

Estos visitantes dejaron divisas por US$ 1.800 millones, esto es 37% más que en el mismo lapso de 2016. El 60% de estas divisas se perciben en los primeros tres meses del año, lo que habla a las claras de la relevancia del período estival para el sector. Sin dudas que se trata de un cifra record y que supera por ejemplo todo lo exportado en soja en lo que va del año que fue casi US$ 1.170 millones. Supera también los valores sumados de exportaciones de los rubros carne bovina congelada, madera en bruto y arroz, el segundo, tercero y cuarto rubro de exportación, respectivamente. Respecto al saldo de la balanza, es decir la diferencia entre lo que los uruguayos gastaron fuera de nuestras fronteras y lo que percibimos por turismo, fue positiva de US$ 596 millones, una cifra significativa.

¿Dónde y en qué gastaron?

El destino más visitado fue Montevideo, con 750.000 turistas, y Punta del Este, el segundo destino preferido, recibió 596.000 visitantes. Los destinos que más crecieron fueron la costa de Rocha (63%), la Costa de Oro (39%) y el litoral termal. Los principales rubros del gasto fueron alojamiento con el 32.5%, 587 millones de dólares, el 27% fue para alimentación y compras 13.5%. Esta participación del gasto tan marcada, se mantiene casi estable en los diferentes períodos del año.

Un sector relevante para la economía

Los números que analizamos dan cuenta de la importancia que tiene el sector para la economía en general. Es una fuente importante de divisas para nuestro país, y como servicio, una fuente importante de mano de obra. El último dato de la Encuesta Continua de Hogares arroja que más de 113.000 trabajan directamente en el sector, donde se destaca el rubro restaurantes, bares y cantinas con la mayor cantidad de puestos de trabajo, pero también son muy importantes los derrames que se generan al resto de la economía como por ejemplo el transporte, la construcción y muchos servicios conexos que tienen que funcionar armonizados para atender a otro Uruguay entero que llega al país al cabo del año.

¿Se invierte lo suficiente?

Si se analiza la información del Ministerio de Economía, respecto a los proyectos de inversión recomendados por la Comap, la Comisión de aplicación de la Ley de Inversiones, en el período enero-setiembre, se recomendaron proyectos de turismo por US$ 27 millones, esto es el 4% de todos los proyectos recomendados. Esta participación es la misma que en el mismo período de 2016 y mucho más baja que lo que ocurría en 2015, cuando el turismo representó el 11% del total de proyectos recomendados.

Beneficios impositivos sí, beneficios impositivos no…

Como sabemos, los turistas extranjeros que visitan nuestro país, acceden a una serie de beneficios impositivos en diferentes rubros, como gastronomía y alojamiento. Esta medida está vigente desde el año 2012, y originalmente se había implementado para atraer a los argentinos que por entonces contaban con las restricciones del gobierno de Cristina Fernández para las salidas al exterior y el acceso a las divisas. Esto sin duda que implica una renuncia fiscal importante por devolución de IVA para nuestro gobierno, lo cual se estaría modificando, pues según expresiones de la ministra de Turismo dejarían de aplicarse en abril de 2018 (pasada la temporada estival del próximo año).

(*) Economista, integrante del departamento de Consultoría de CARLE & ANDRIOLI, firma miembro independiente de Geneva Group International.