Es la hora de los ciudadanos

Por Felipe Schipani (*) | @FelipeSchipani

El esperado lanzamiento del movimiento “Ciudadanos” y la precandidatura de Ernesto Talvi dentro del Partido Colorado se han transformado en una de las principales noticias políticas de las últimas semanas. Y no es para menos, pues Talvi es un prestigioso académico que desde el Centro de la Realidad Económica y Social (Ceres), dedicó los últimos veinte años de su vida a estudiar la realidad del país y sus políticas públicas, y proponer diversas soluciones.

La irrupción de Ernesto Talvi a la arena política es una gran noticia para el Partido Colorado, que necesita de nuevos interlocutores que restablezcan la confianza con la ciudadanía, pero por sobre todas las cosas es una excelente noticia para la política y el país. Cuando se advierte que el nivel de la dirigencia y el debate político decaen, la incorporación de un actor formado, serio y riguroso es un motivo de celebración para todos, o casi todos. Sin duda lo es para aquellos que entendemos que como dijo Lilita Carrió “para defender a los pueblos hay que estudiar”.

En su primera aparición pública frente a más de 2000 personas en el Club Larre Borges de la Unión, Talvi trazó las grandes líneas de acción de Ciudadanos. En lo político es un movimiento nuevo, que no surge como producto de un acuerdo de cúpulas, sino que nuclea a ciudadanos con y sin antecedentes políticos de todo el país y de diversos orígenes. Es además un proyecto renovador que procura generar una nueva cultura política que reivindique a la propia política como una de las actividades más nobles a las que se puede dedicar el ser humano. Ciudadanos viene a servir a la política y no a servirse de ella.

En lo ideológico la definición también es clara, somos liberales y progresistas. Somos liberales porque creemos en la libertad del individuo y en las instituciones de la democracia liberal. Somos progresistas porque creemos que las desigualdades sociales hay que corregirlas garantizando igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Desde ya que estas ideas no son nuevas, pues han sido las ideas que ha pregonado desde siempre el batllismo. Como a principios del siglo pasado fuimos capaces de construir un estado de bienestar, el desafío que tenemos por delante es construir un nuevo estado de bienestar para el siglo XX. En momentos en que algunos cuestionan las ideologías, no son menores estas definiciones porque como dice la canción “árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal”.

El buque insignia de la propuesta es la educación, pues la causa de gran parte de los problemas que padece nuestra sociedad se explica por el deterioro educativo. Esto ha generado una verdadera grieta entre aquellos jóvenes de contextos favorables que a través de una educación de calidad pueden acceder al mercado de trabajo, y aquellos jóvenes de contextos desfavorables que son expulsados del sistema educativo. A fin de ir achicando esa grieta se propone la creación de 136 liceos modelo en los barrios de mayor contexto crítico del país. Estos liceos públicos, gratuitos y laicos, toman como modelo experiencias como la del Liceo Impulso de Casavalle, que ha obtenido resultados educativos similares a los centros educativos de los barrios más pudientes. De esta forma se le estará garantizando a miles de jóvenes un futuro mejor, lejos del delito y la marginalidad.

En materia de seguridad la propuesta de Ciudadanos trae una novedad importante, pues el énfasis está puesto en las causas del delito que tiene su origen en la fractura social. Se hace asimismo un fuerte hincapié en la rehabilitación de las personas privadas de libertad, a través de una profunda reforma del sistema carcelario que tome las buenas experiencias existentes en nuestro país. Las cárceles tal cual las concebimos hoy han fracasado, se estima que dos terceras partes de los presos que obtienen la libertad vuelven a delinquir. Por su parte se plantea una represión inteligente, aunando los esfuerzos en materia de inteligencia para desarticular a través de intervenciones quirúrgicas a las mafias del narcotráfico, grandes responsables de la violencia social que vivimos.

Otro de los ejes programáticos anunciados refiere a lo económico. Se reconoce que si bien el país ha venido creciendo, este crecimiento ha sido inarmónico debido a que en los últimos tres años se han perdido 50 mil empleos. O sea que la economía crece y se pierden puestos de trabajo. Para revertir esta situación es necesario generar condiciones favorables para la inversión y abrirse al mundo. Los dogmatismos ideológicos no nos pueden privar de colocar el trabajo de los uruguayos en todos los mercados posibles a precios competitivos.

Talvi en su discurso en Larre Borges luego de señalar algunos aciertos del Frente Amplio en el gobierno, remató señalando que es un proyecto político agotado. También en relación a sus propósitos, fue categórico al decir que viene a competir, para ganar y gobernar.

El nacimiento de Ciudadanos nos llena de esperanza, y la tarea que tenemos por delante es trasmitirle a la mayor cantidad de uruguayos, de que es posible construir un mejor futuro.

(*) Prosecretario General del Partido Colorado.