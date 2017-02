Cinco series para ver en Netflix que prometen

Netflix ya tiene 75 millones de usuarios en el mundo. Según el Perfil del Internauta Uruguayo de Grupo Radar, en Uruguay se calcula que unas 500.000 personas ya están suscriptas al servicio de streaming que desvela con su variedad de películas y series entre las que se encuentran sus hipnotizantes producciones especiales.

Algunas de las más destacadas series de esta plataforma son dirigidas especialmente al público latinoamericano y prometen cautivar a sus espectadores al igual que las que se encienden en las pantallas del mundo. Aquí algunas recomendaciones para todos los gustos.

1- The Crown

La reina Isabel II es la protagonista de esta serie biográfica de televisión británica y estadounidense, creada y escrita por Peter Morgan y producida por Left Bank Pictures para Netflix. La primera temporada consta de diez episodios de una hora, y se estrenó el 4 de noviembre de 2016. La ficción obtuvo los galardones de mejor actriz y mejor actor en la entrega del sindicato de actores de Hollywood. Los fanáticos aún esperan la confirmación del reparto para una segunda temporada.

2- Orange Is The New Black

Aunque su primer episodio en Netflix se emitió el 27 de junio de 2013, la serie que refleja en tono de comedia las peripecias de una presidiaria en un penal federal de mujeres sigue más vigente que nunca. La multipremiada serie no solo tendrá otra temporada en 2017 sino que, para alegría de sus seguidores, tiene un acuerdo con la plataforma de streaming que establece su continuidad hasta 2019.

3- Narcos

La historia de Pablo Escobar fue el puntapié para comenzar a hablar del fenómeno de las “narco-series” entre las que se encuentra también ‘El patrón del mal’ -también presente en Netflix-. La historia de la persecución del más famoso narcotraficamente colombiano cautivó especialmente a los latinos, pero también al resto del mundo en una serie que anuncia ahora su tercera temporada. Presuntamente, esta última narrará las andanzas de los líderes del Cartel de Cali.

4- House of Cards

La serie que tiene como protagonista a Frank Underwood (Kevin Spacey) tendrá su quinta temporada en 2017. Esta producción creada por Beau Willimon para Netflix se centra en la historia del congresista Underwood y su vertiginosa carrera por llegar a la cima de la Casa Blanca, sin importar cuáles sean los daños colaterales. ‘House of Cards’ fue la primera serie web en obtener nominaciones APRA premiaciones como los Emmy o los Globos de Oro.

5- El Marginal

La serie argentina creada por la productora Underground (de Sebastián Ortega) fue emitida en la televisión argentina y luego comprada por Netflix donde se emite a más de 70 países. La serie cuenta la historia de Miguel Palacios, un policía que es encarcelado y debe transformarse en Pastor Peña para poder pasar sus días en la prisión y vengarse de quien lo engañó para mantenerlo tras las rejas. Uno de los actores de la producción, el uruguayo Nicolás Furtado, anunció el regreso de la serie en una segunda temporada que podría ser tanto una precuela como una secuela de la cruda historia.