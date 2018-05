Exportaciones cayeron en abril por menores rendimientos de la soja

El menor rendimiento por hectárea de los cultivos de soja debido a problemas climáticos -el año pasado había marcado cifras récord- incidió fuertemente en las exportaciones de bienes de Uruguay del mes de abril. Las mayores ventas de ganado en pie, lácteos, arroz, madera y carne bovina, no pudieron compensar en su totalidad la caída de 57% registrada por la oleaginosa. Al cierre del primer cuatrimestre, las exportaciones –incluyendo zonas francas- registran un crecimiento 12,1% en términos interanuales.

Las solicitudes de exportación de bienes alcanzaron los US$ 702,8 millones en abril, lo que implicó una caída de 3,2% en términos interanuales, de acuerdo a los datos del informe de comercio exterior que elaboró el Instituto Uruguay XXI. Si se incluyen las ventas realizadas desde zonas francas (descontados los insumos nacionales y otros ajustes) las ventas externas totalizaron US$ 784,8 millones, prácticamente sin cambios respecto a lo registrado en igual mes del año anterior (-0,2%).

Si se considera el acumulado del primer cuatrimestre las exportaciones uruguayas (sin zonas francas) registran colocaciones por US$ 2.476,7 millones, un 9% más en enero-abril de 2017. Incluyendo zonas francas, las ventas alcanzan US$ 2.929,9 millones, lo que implica un crecimiento interanual de 12,1%.

Las exportaciones de abril estuvieron fuertemente influidas por el deterioro de las ventas de soja, que fueron compensadas parcialmente por el buen desempeño de las exportaciones de ganado en pie, lácteos, arroz, madera y carne bovina.

Las exportaciones de soja totalizaron US$ 97 millones en abril, lo que representa menos de la mitad de lo registrado en abril de 2017 (-57%). El descenso se debe a una caída en el volumen exportado que “era esperable”, según consigna el informe de Uruguay XXI, “dado el magro resultado del ejercicio agrícola”. Se detalla que el rendimiento de ese cultivo fue de 1,5 toneladas por hectárea (kg/ha), inferior a los del ejercicio anterior, que se situaron en 2,9 kg/ha. “Esta baja en el rendimiento se explica por la falta de lluvias en los meses de desarrollo de la oleaginosa”, agrega. De todas formas, la soja fue el tercer producto más exportado en el mes de análisis.

La carne bovina fue el principal producto exportado en abril, con colocaciones por US$ 126 millones, lo que implicó un aumento interanual del 11%. El incremento del volumen impulsó las ventas del mes y fue acompañado por un relativo aumento en los precios promedio de colocación (+1%). El mercado chino fue el principal destino recibiendo la mitad de los envíos, seguido por la Unión Europea con el 20% y Estados Unidos con el 13%.

Las ventas de celulosa alcanzaron US$ 105 millones, cifra 10% superior a las de abril de 2017, y se ubicaron como el segundo producto de exportación.

Mostrando un fuerte dinamismo interanual, las ventas de ganado en pie en abril 2018 se multiplicaron por nueve con respecto al mismo mes del año pasado, alcanzando US$ 28,8 millones, por la exportación de 46.800 cabezas a Turquía, que fue el único destino de estas exportaciones en el mes.

El sector lácteo experimentó en abril un crecimiento de 63% en las exportaciones, que totalizaron US$ 59 millones. Dentro de este sector, el crecimiento más significativo se dio en la leche en polvo. Brasil es el principal destino de este producto, mientras que China se ubicó como en el segundo lugar. Crecieron además las ventas totales de leche fluida, manteca y queso.

Las exportaciones de arroz alcanzaron US$ 46 millones en abril, cifra 53% superior a la de abril 2017. Si bien Perú y Brasil –principales destinos tradicionales- experimentaron variaciones negativas con respecto al mismo mes del año anterior, las mismas fueron compensadas por las colocaciones en Iraq, Venezuela y Turquía, que totalizaron US$ 22 millones, US$ 7 millones y US$ 4 millones, respectivamente.

Las ventas de madera y subproductos de madera mantuvieron la tendencia de crecimiento interanual, impulsadas por las ventas de madera en bruto y de madera contrachapada. En abril, el total exportado por el sector fue de US$ 39 millones, lo que implicó un incremento de 46% respecto al mismo mes del año anterior.

Contribución a la economía



El informe de Uruguay XXI hace mención a los últimos datos de Cuentas Nacionales publicados por el Banco Central del Uruguay (BCU) a fines de marzo, donde destaca que la economía uruguaya acumuló 15 años ininterrumpidos de crecimiento con perspectivas a que la tendencia alcista continúe en los próximos años.

En particular, se menciona la incidencia de las exportaciones de bienes y servicios, que junto con la demanda doméstica fueron los principales motores de la economía uruguaya el año pasado.

Las colocaciones de bienes y servicios crecieron 7,6% respecto a 2016 y muestra una expansión promedio de 4% anual en la última década.

El crecimiento de las exportaciones uruguayas de bienes en 2017 se explicó fundamentalmente por los volúmenes exportados de algunos productos, fundamentalmente la soja y la madera que compensaron la caída de sus precios. Por su parte, la celulosa, la carne y el arroz mostraron un leve aumento tanto en precios como en cantidades. Los precios obtenidos por los lácteos permitieron revertir una importante caída en los volúmenes vendidos.

Por su parte, las exportaciones de servicios duplicaron en dinamismo de los bienes en el último año, con una expansión de 15% interanual alcanzaron ventas por US$ 6.269 millones, de las cuales el 48% corresponden a servicios tradicionales (Turismo y Transporte) y el 52% fueron exportaciones de servicios no tradicionales (Servicios Globales y Otros). Las exportaciones de servicios tradicionales en 2017 fueron lideradas por el turismo, que tuvo un crecimiento de 23%, mientras que las del transporte aumentaron 9%. Por su parte, los servicios no tradicionales, también mantuvieron un buen dinamismo en el último año con un crecimiento de 12%, destacándose el Trading (que creció 17%), los servicios empresariales (+8%) y las exportaciones de Tic`s y Servicios Culturales (+7%). El único que registró una caída de sus exportaciones fue servicios financieros, que cayó un 2%.