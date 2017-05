PIT-CNT propone subir impuestos, quitar exoneraciones, redistribuir gastos, menor reducción de déficit y usar reservas

El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, elaboró un documento donde presenta al gobierno diversas “alternativas” para “superar el dilema presupuestal”: redistribuir gastos, menor reducción del déficit, aumento de impuestos, utilizar las reservas del BCU, y revisar las exoneraciones de impuestos. En materia impositiva, propone elevar el Impuesto al Patrimonio, el IRAE y el IRPF a las rentas del capital, así como rever las exoneraciones de impuestos previstas en la ley de inversiones y de zonas francas.

El documento presentado por la central sindical, titulado “El dilema presupuestal”, es una actualización del trabajo realizado previo al Presupuesto quinquenal y la Rendición de Cuentas del 2016, donde se daba cuenta de “las dificultades que el gobierno tenía para el cumplimiento del gasto social y laboral con los recursos disponibles sin cambios tributarios”.

En tal sentido, se recuerdan cuales fueron los compromisos sociales asumidos en esa instancia, asegurando que “fueron bajos”, y que aún así es difícil que se pueda cumplir con ello: “El gobierno planteó al comenzar el período una serie de objetivos de gasto social que fueron tomados como un piso de la plataforma del PIT CNT”, sostiene el informe, entre los que menciona: 6% del PIB para educación; 1% de PIB para I + D (Investigación y Desarrollo); Igualación del gasto de ASSE por persona al de las mutualistas; Primera etapa del sistema de cuidados; US$ 1.000 millones para vivienda.

Estos compromisos, sumados a otros, como el objetivo de reducir el déficit fiscal en un punto porcentual del PIB, hacen que se genere un “dilema presupuestal”, según la central.

“Si sumamos y quisiéramos cumplir con todo, nos queda un dilema presupuestal del orden de 1800 millones de dólares, lo que implica aumentar los recursos y/o redistribuir presupuestaciones a razón de 600 millones por año. Al final del período y comparado con el PIB significa aproximadamente casi 3 puntos”, sostiene el informe.

Te doy opciones

En ese sentido, el Centro de Investigaciones de la central sindical propone “alternativas” que permitan al gobierno “superar el dilema presupuestal”: redistribuir gastos, menor reducción del déficit, aumento de impuestos, utilizar las reservas del BCU, y revisar las exoneraciones de impuestos.

Respecto a la redistribución de gastos, el informe destaca que si bien “los espacios de redistribución son escasos ya que los gastos presupuestales son muy rígidos”, de todas formas, no se debería “rechazar esta posibilidad” que puede complementar a otras iniciativas. No obstante, hace énfasis en que buena parte del gasto “ni siquiera ingresa en el debate presupuestal”, como las transferencias a la seguridad social, al Fonasa, los intereses de deuda, y el subsidio a ciertas actividades de la sociedad civil, que sumado a los salarios públicos y el gasto de funcionamiento asignado a la función social, representan “más del 90% del gasto público, lo que muestra las dificultades para la redistribución del gasto”.

La segunda opción planteada, es reducir el objetivo de déficit fiscal: “De no plantearse de 2018 a 2020 reducir el déficit en un punto del producto los recursos adicionales serían de 500 millones de dólares al final del trienio. Si se tomara una solución intermedia de baja a 3% y no a 2,5% los recursos adicionales serían de 250 millones de dólares”. Advierte que habría que estudiar el impacto de esa decisión, ya que el déficit “se financia con deuda pública que hoy es el 61% del PIB y de no reducir tendría una presión al alza”. “Ello implica riesgos en el financiamiento del país que es necesario evaluar. Aunque en principio consideramos que no hay riesgo de incremento en los costos del endeudamiento”, sostiene el Cuesta Duarte.

Subí un poquito

En lo que refiere al aumento de impuestos que plantea la central sindical, se recuera que el PIT-CNT ya había realizado propuestas en ese sentido, ya que entienden que el país tiene margen para aumentar la presión tributaria, que es del 31% del PIB cuando en Argentina es cerca de 34% y en Brasil el 37%. Asimismo, interpreta que está “muy mal distribuida, en especial en lo que se refiere al peso relativo de los impuestos al trabajo respecto al peso de los impuestos al capital”. En ese sentido, se propone: aumentar el Impuesto al Patrimonio, aumentar la tasa del Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales (IRAE) del 25 al 30%, y elevar las tasas del IRPF categoría I (rentas del capital) dándole progresionalidad al impuesto.

El artículo de la central sindical también plantea repensar las exoneraciones de impuestos. “Es necesario abordar un tema que, aunque no tenga incidencia inmediata en la coyuntura del dilema presupuestal puede influir en plazos más largos. El tema se refiere al análisis de las exoneraciones y adicionales que existen en el marco de la ley de inversiones y de zonas francas y otras excepciones”. El Instituto Cuesta Duarte, explica que el volumen de recursos que se pierden o renunciamos por estas exoneraciones al capital (IRAE, Patrimonio e IRPF al capital) es aproximadamente de US$ 1.400 millones. “Estas renuncias podían ser justificadas en el marco de crisis muy profundas como la del 2002 que obligaba a grandes sacrificios, pero por suerte esta no es la realidad de hoy”, concluye el documento.

Por último, otra de las propuestas del PIT-CNT apuesta a la posibilidad de utilizar las reservas para contribuir a solucionar el dilema presupuestal. “La dotación actual de reservas y los indicadores financieros del país se mantienen robustos los que posibilita estudiar que un porcentaje menor de las reservas pueda ser destinado a realizar inversiones por única vez y contribuir a los recursos necesarios que necesitamos, por ejemplo en infraestructura”, sostiene el documento.