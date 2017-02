Presidente de la ARU reclama que en la apertura de mercados hay “mucho ruido y pocas nueces”

“Más allá de los viajes, de las negociaciones, de las charlas, y de las múltiples reuniones que se hacen, falta concretar” la apertura de nuevos mercados, sostuvo Pablo Zerbino, presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU). El productor sostuvo que ante la no invitación de Uruguay XXI a la gira por Europa, el sector agropecuario no debería “estar fuera de una mesa de negociación de este tipo, por la importancia que tiene el sector para el país desde el punto de vista económico”.

Por Adolfo Umpiérrez | @AdolfoUmpierrez

El ministro de Relaciones Exteriores presentó al Poder Ejecutivo el informe que recopila los posibles impactos sectoriales que la firma de un TLC con China podría acarrear. Entre quienes muestran sus reparos se encuentra el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) aunque el propio titular de la cartera, Tabaré Aguerre, tiene una visión contraria a su equipo técnico, y asegura que es necesario que los productos uruguayos tengan mejores condiciones en el ingreso al mercado chino, similares a los beneficios de países como Australia y Nueva Zelanda.

Consultado por CRÒNICAS, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Pablo Zerbino, expresó su curiosidad por la situación planteada en el MGAP en el que el ministro no está totalmente de acuerdo con el informe técnico.

“Uruguay es un país netamente exportador que tiene la particularidad, la capacidad y las condiciones para poder producir alimentos para 30 millones de personas en condiciones que son muy especiales si se comparan con otras latitudes […] nuestra obligación es absolutamente clara: tenemos que abrirnos al mundo. Esa es nuestra necesidad”, dijo Zerbino.

De todas maneras el presidente de una de las gremiales que nuclea productores rurales en Uruguay destacó que “no se puede pretender negociar de igual a igual con China, las economías a escala y las poblaciones son tan diferentes que en el caso que se llegara a algún tipo de acuerdo se debería tratar de un traje a medida de acuerdo a las necesidades de cada uno”, dijo. Zerbino expresó, además que no tiene dudas de lo que está exigiendo China relacionado a la alimentación, “el desarrollo que ha tenido en su población en cuanto a la alimentación, de ir incorporando la carne a su dieta en su alimentación, entendemos que son oportunidades múltiples, sobre todo para el agro. Es evidente que las posibilidades de China superan ampliamente lo que Uruguay pueda cumplir”, sostuvo.

A su vez, Zerbino destacó que la necesidad de apertura es un tema que el ministro lo tiene entendido, “lo ha hecho y lo hace muy bien y ha apostado a eso. Pero de allí a poder concretarlo, se está en falta. Se ha salido mucho, ahora se está por salir nuevamente. Hay una gira presidencial que está saliendo para Europa pero hay mucho ruido y pocas nueces. Falta la capacidad de poder negociar con nuestras partes del Mercosur, y más allá de los viajes, de las negociaciones, de las charlas, y de las múltiples reuniones que se hacen, falta concretar. Es un debe que tenemos, pero también entiendo que no debe ser nada sencillo”, sostuvo.

Sin invitación

Zerbino se refirió, además, a la gira que realizará el presidente Tabaré Vázquez con empresarios por Europa. “Si bien Uruguay XXI ha estado informando que se han invitado a las gremiales, no hemos sido formalmente invitados a esta gira. Creo que es una lástima, una pena porque si estamos hablando de incorporar la exportación de productos agropecuarios a Alemania o a cualquier parte de Europa, la mayor parte de los productores, que somos los que tenemos la obligación de poner la mercadería en condiciones, de acuerdo a las demandas específicas y técnicas de los destinos, no se encuentran en las reuniones”, sentenció y agregó que “los productores deberían estar presentes de primera mano para poder recibir las indicaciones, las prioridades que debemos marcar” a la hora de producir y exportar. “Nosotros no deberíamos estar fuera de una mesa de negociación de esta envergadura, por la importancia que tiene el sector para el país desde el punto de vista económico, y la importancia que deberían tener los productos de estas características”, concluyó.

Los vecinos

De iniciarse una negociación con el gigante asiático, Zerbino es claro en cuanto a que “Uruguay tiene la necesidad de abrirse al mundo entero, sí. Pero hay que tener en cuenta las restricciones que pueden estar planteando Argentina y Brasil, en caso de que Uruguay formalizara un TLC con China, porque más que nada se estribarían en Uruguay productos manufacturados en China de bajo costo, y esto puede generar problemas con nuestros países vecinos, y esto es comprensible”, agregó.