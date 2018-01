Rentabilidad del sistema financiero se recuperó durante 2017, pero morosidad aumentó

El volumen de negocios aumentó un 0,7% respecto a 2016, debido al crecimiento de 12% en la totalidad, por el negocio en moneda nacional, mientras que en moneda extranjera descendió 4%. La morosidad del sistema cerró el año en 3,6%, lo que marca un aumento respecto a 2016, pero un descenso respecto al pico de 4,2% en mayo.

La rentabilidad de los bancos comerciales, que había alcanzado mínimos históricos al cierre de 2016 y comienzos de este año, se recuperó durante 2017, aunque el volumen de negocios en moneda extranjera continuó cayendo y la morosidad del sistema siguió aumentando, según señala el informe Monitor Financiero de la consultora CPA Ferrere.

De acuerdo a lo detallado, los resultados de los bancos comerciales totalizaron US$ 357 millones en 2017, lo que implica un fuerte crecimiento US$ 283 millones respecto al 2016. La mejora en estos resultados fue consecuencia de tres factores: en primer lugar, la eliminación del ajuste por inflación, la menor carga impositiva que enfrentaron las instituciones bancarias y la disminución de las pérdidas por diferencia de cambio por valuación de activos y pasivos.

Las ganancias obtenidas por los bancos comerciales en 2017 determinaron un retorno del 12,1% sobre el Patrimonio de los accionistas (ROE). En el primer semestre del año, por primera vez desde diciembre de 2006 la rentabilidad de los bancos privados superó a la de Banco República (BROU). Al cierre de 2017 BROU alcanzó un ROE de 12% y los bancos privados de 12,3%.

El informe de CPA Ferrere detalla que el aumento del ROE se explicó principalmente por el descenso de “Otras pérdidas operativas”, debido a la eliminación del ajuste por inflación. El ajuste por inflación había generado pérdidas por 7,7% del patrimonio de los bancos en 2016, en tanto que el efecto en 2017 fue nulo.

En lo que refiere a la carga tributaria del sector, el año pasado los bancos comerciales pagaron impuestos por un total de US$ 165 millones lo que implica una disminución de US$ 14 millones en relación a 2016. De esta forma, los impuestos absorbieron 9% de los ingresos percibidos por los bancos comerciales en 2017, lo que implica dos puntos menos que en el ejercicio anterior (11%).

En otro orden, se observó que la apreciación del peso uruguayo generó pérdidas por diferencia de cambio para aquellas instituciones con posición activa en Moneda Extranjera (ME). Esto determinó que en febrero de 2017 las pérdidas por diferencia de cambio llegaran a representar el 7,7% del patrimonio de los bancos. A lo largo del año la evolución del dólar permitió la reducción de la pérdida por diferencia de cambio y en setiembre, octubre y noviembre los resultados en el acumulado de doce meses fueron positivos para el sistema. Para el ejercicio de 2017 la pérdida por diferencia de cambio representó el 0,7% del patrimonio de los bancos, mientras que en 2016 había representado el 1,7%.

Margen y volumen

El año pasado, el BROU mostró un descenso en los márgenes financieros netos en relación al patrimonio, lo que refleja un menor margen de ganancia en las actividades de intermediación financiera. Esto se explicó por el aumento de las pérdidas por previsiones producto del deterioro de la calidad de la cartera y del aumento de la morosidad. El margen bruto (spread entre tasas activas y pasivas) aumentó en términos de patrimonio respecto a 2016. Por su parte, los bancos privados mostraron mayores ingresos operativos en relación al patrimonio, explicados por aumento de los márgenes financieros (mayor margen bruto y menores previsiones) y por el aumento del margen por servicios.

El volumen de negocios totalizó US$ 44.432 millones al cierre de 2017, lo cual significó un aumento del 0,7% respecto a 2016. El crecimiento se explicó en su totalidad por el negocio en moneda nacional (MN), que aumentó US$ 1.513 millones (12%), mientras que el negocio en ME continuó descendiendo al retraerse en US$ 1.221 millones (-4%). La caída se explicó por una reducción tanto en los depósitos como en los créditos en ME. Los depósitos en ME cayeron US$ 959 millones (-4%), por lo cual, los depósitos en ME pasaron de representar el 76% del total en diciembre de 2016 a representar el 72% en diciembre de 2017. En tanto, los créditos en ME mostraron una reducción de US$ 262 millones, que se vio compensada en las cifras totales por aumento de US$ 263 millones de los créditos en MN.

Morosidad

Por último, se advierte que la morosidad del sistema cerró el año en 3,6%, luego de haber alcanzado un máximo de 4,2% en mayo. Tanto BROU como el grupo de bancos privados mostraron mayor morosidad en 2017.

El aumento de la morosidad respecto a diciembre de 2016 fue de 0,4 puntos porcentuales (p.p.) para el total del sistema bancario. Si bien BROU alcanzó en mayo un pico de 7,74% que no se observaba desde abril de 2006, cerró el año con una proporción de 6,1% de créditos vencidos en créditos totales.

Al analizar los niveles de morosidad según los sectores de actividad, la construcción fue el que mostró mayor incremento, pasando de un nivel del 13% al cierre de 2016 a un 18% en noviembre de 2017. De todas formas, se matiza que la construcción representa solamente el 2% de los créditos vigentes. En segundo lugar, y con mayor peso en el total de créditos vigentes (15%), el agro pasó de 3,8% de morosidad en diciembre de 2016 a 5,3% en noviembre de 2017.

El informe subraya que tanto la morosidad del agro como la de la construcción han venido aumentando desde los mínimos registrados a fines de 2014. Entre noviembre de 2014 y noviembre de 2017 el aumento de la morosidad del agro fue de 4 p.p. y el de la construcción fue de 16,3 p.p.. Asimismo, se detalla que el pico de morosidad observado en mayo estuvo vinculado al agro, que en dicho mes mostró un ratio de 6,4%.