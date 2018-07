“Uruguay muestra un clima de negocios adecuado”, según Bergara

América Latina > OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN POR US$ 4,5 BILLONES

El presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Mario Bergara, destacó las potencialidades con que cuenta el país para atraer inversiones, gracias a la credibilidad que da el sistema institucional, político, judicial, y la “estabilidad social” que existe. Además, evaluó que “hay oportunidades de negocio porque es el punto de entrada para una región más amplia y una plataforma para negocios globales”.

América Latina tiene importantes necesidades de inversión para lograr sustentar su desarrollo económico futuro, y en ese sentido, la CAF –banco para el desarrollo de América Latina- estima que para la próxima década hay oportunidades de inversión que ascienden a unos US$ 4,5 billones.

Solo en los sectores de transporte y telecomunicaciones existe un conjunto de proyectos y programas a ejecutarse en los siguientes 10 años, conformado por 22 iniciativas, cuyo monto acumulado de inversión suma US$ 117.850 millones.

Otra gran oportunidad de inversión son los 409 proyectos por ejecutar de la cartera de integración de infraestructura en América del Sur, por un total de US$ 150.405 millones en los sectores transporte, telecomunicaciones y energía. Además, hacia 2040 se estima que en dos sectores clave como el portuario y aeroportuario, la región tiene necesidad de invertir US$ 55.000 millones y US$ 53.000 millones respectivamente.

En ese marco, la CAF realizó en Madrid la Conferencia CAF: Infraestructura para la Integración de América Latina, en la que ministros de Economía, Finanzas y de Planificación, representantes del sector privado y expertos de América Latina y España analizaron las oportunidades en el desarrollo de infraestructura y el enfoque de corredores logísticos, así como los desafíos y oportunidades de financiamiento de proyectos y programas de inversión prioritarios para avanzar en una agenda de integración regional.

El presidente ejecutivo de CAF, Luis Carranza, señaló que “las brechas en infraestructuras que existen hoy en América latina, desde agua y electricidad, a transporte, logística y telecomunicaciones, sectores donde se debe duplicar la inversión sobre PIB, si queremos converger con los países líderes en Asia y Europa” y subrayó que “las infraestructuras son un elemento dinamizador del crecimiento económico, a través de la mejora de la productividad y como consolidación del desarrollo social, a través de la reducción de la pobreza y la consolidación de la clase media; y esa es la gran apuesta de CAF”.

Actualmente existe una apuesta global por la funcionalidad de los corredores de integración, con un enfoque centrado en desempeño logístico sistémico, aplicación avanzada de nuevas tecnologías e innovación; lo que ha permitido generar soluciones eficientes en Canadá y países de Asia Central, entre otros. En este sentido, CAF propone un trabajo focalizado en Corredores Logísticos de Integración (CLI), que puede ser el gran dinamizador de la integración física y funcional de la infraestructura con el objetivo de impulsar la competitividad de los países de América Latina.

En esa línea, es necesario propiciar un salto evolutivo en el entendimiento de la agenda de infraestructura de integración regional, transitando desde un “paradigma unidimensional” centrado en integración física hacia un “paradigma multidimensional” de integración física y funcional. Este enfoque funcional debe englobar intervenciones sistémicas —infraestructura, servicios, gobernanza— sobre CLI que articulen diversos ámbitos de desarrollo como clústeres productivos, ejes de interconexión, pasos fronterizos, áreas metropolitanas o puertos, entre otros.

Clima adecuado

Durante su presentación en la conferencia, Mario Bergara, presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), se refirió a las múltiples dimensiones que involucra la evaluación de oportunidades y riesgos a la hora de invertir en el país y señaló las potencialidades del país en la materia. En este sentido, dijo que el enfoque “es mucho más amplio” que el aspecto financiero, y que tiene que ver con la “institucionalidad, el funcionamiento del sistema político y judicial, en cómo la sociedad visualiza el rol del sector privado y del Estado” y en la “estabilidad social”.

“Un Estado fuerte es aquel que genera reglas y estructuras de estímulos consistentes y que tiene la capacidad de hacerlas cumplir. Ese es el que atrae a la mejor inversión y al mejor inversor”, apuntó.

Bergara señaló que “Uruguay muestra un clima de negocios adecuado” y que “hay oportunidades de negocio porque es el punto de entrada para una región más amplia y una plataforma para negocios globales”. El economista expresó que el país hoy exporta bienes y servicios a más de 150 países en el mundo.