“Al empresario uruguayo lo veo adverso al riesgo, conservador, que le cuesta salir de su zona de confort”

Ignacio Malán, socio director de Barla & Malán Asoc. SRL – Gestión Empresarial

Enrique Barla e Ignacio Malán se propusieron crear un estudio contable con un perfil diferente. La idea surgió a fines de 2016, y hoy Gestión Empresarial ya se posiciona como un estudio enfocado en el sector empresarial y emprendedor. “El principal valor que desarrollamos con todos nuestros socios de negocio es la confianza”, dijo Malán a Empresas & Negocios. Para el año que viene, Gestión Empresarial apuesta a crecer en clientes y en relaciones de mercado. El desafío de internacionalizarse está presente, pero más a mediano plazo.

Por Federica Chiarino | @FedeChiarino

¿Cómo y cuándo surgió Gestión Empresarial?

La idea de Gestión Empresarial surgió a fines del año 2016 como una inquietud que teníamos con mi socio de formar un estudio contable con un perfil diferente al común de los estudios de plaza, con nuestros valores e impronta.

¿Qué servicios ofrecen?

Los servicios que ofrecemos abarcan un amplio espectro de actividades, desde los servicios característicos de un estudio contable -liquidación de sueldos, contabilidad, liquidación de impuestos-, a otros más específicos y personalizados como análisis de resultados mensuales, y herramientas para la toma de decisiones de nuestros clientes en áreas como costos, planificación fiscal y la gestión de sus empresas. Además, ofrecemos una gama de servicios integral que incluye selección de personal, clima organizacional, servicio notarial, asesoramiento en IT, seguros, entre otros. Para ello contamos con un equipo de profesionales que trabajan freelance a tales efectos.

¿Cuáles son los valores que definen a la empresa?

El principal valor que desarrollamos con todos nuestros socios de negocio es la confianza. Con mi socio siempre hablamos y nos proponemos sembrar confianza, que quienes trabajen con nosotros -clientes, proveedores, asesores, empleados- sientan que pueden confiar en nuestro trabajo, en nuestra profesionalidad y calidad humana. A eso le agregamos otros valores como el respeto, la honestidad, el profesionalismo en nuestro proceder, la versatilidad para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes, la eficiencia y el trabajo en equipo.

¿Cuál es el diferencial de Gestión Empresarial dentro de su rubro?

El diferencial es la prestación de un servicio personalizado, adaptado a las necesidades del cliente. Pretendemos conocer a fondo los negocios de nuestros clientes, sus realidades, los puntos fuertes y los otros, a efectos de tener más y mejores elementos para realizar un asesoramiento adecuado con resultados favorables y tangibles para sus intereses.

¿Quiénes son sus principales clientes?

Asesoramos a una de las principales empresas de alimentación del rubro galletas y a una de las empresas de servicios de limpieza más importantes de plaza, empresas de tecnología, servicios en general, estética y comercio. Abarcamos muchos rubros.

¿Cómo evaluaría el éxito de la empresa desde su surgimiento hasta ahora?

Si miro el camino recorrido en este año, puedo decir que siento una enorme conformidad y alegría por los logros alcanzados, pero aún queda muchísimo camino por recorrer. Creo y espero que el 2018 sea un año de continuar con el crecimiento y consolidación, ya que percibimos una gran conformidad de nuestros clientes con los servicios que brindamos.

¿Cuánto hace que es socio de AJE (Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay)?

Soy socio de AJE desde mediados de este año 2017.

¿Qué beneficios le ha brindado pertenecer a esa asociación?

AJE me ha brindado una red de contactos muy importante. Siempre que necesito cubrir alguna necesidad, sé que en la asociación voy a encontrar a alguien que lo haga de la mejor manera o me recomiende una persona de su confianza.

¿Cómo definiría al empresario uruguayo en general?

Al empresario uruguayo lo veo adverso al riesgo, conservador, que le cuesta salir de su zona de confort. Vivimos en un mundo globalizado y las oportunidades ya no están solo en nuestro entorno, el mundo está abierto a nosotros y está en cada uno o en cada empresa saber buscar y aprovechar las oportunidades que se presentan.

En más de una ocasión, usted ha participado de charlas y capacitaciones sobre inclusión financiera. ¿Qué acciones realiza Gestión Empresarial para promover la inclusión de sus clientes?

Sí, de hecho yo soy miembro de la Comisión de Análisis de la Inclusión Financiera en la actividad profesional en el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. En esta comisión realizamos el análisis crítico profesional de toda la normativa asociada a la Ley 19.210 y sus efectos en los distintos actores de la sociedad, así como también realizamos sugerencias y recomendaciones al Ministerio de Economía y Finanzas a las distintas normativas que se redactan y luego pasan a aplicarse. He participado en charlas informativas para los socios del Colegio como orador y, con nuestro estudio, recientemente realizamos jornadas de capacitación a personal administrativo del Poder Judicial.

¿Cómo evaluaría, a grandes rasgos, la aplicación de la Ley de Inclusión Financiera en Uruguay?

Hay muchas aristas a considerar. Creo que es un proceso positivo en muchos aspectos como, por ejemplo, evitar la competencia desleal a través de la formalización de las operaciones. Por otro lado, tiene sus problemas de implementación ya que por un lado creo que se han acelerado algunos procesos y no se han considerado varios aspectos en la aplicabilidad. También es cierto que, como mencionaba, el uruguayo en general es adverso a los cambios, y este es un cambio muy importante en los hábitos de la gente en lo que hace referencia al manejo de las formas de pago y las formalidades. Como todo cambio importante tiene sus consecuencias positivas y negativas, se necesita un tiempo de adaptación y queda mucho camino por recorrer para llegar a lo que se pretende.

En lo referente a aspectos negativos, los altos costos en el sistema financiero, especialmente para los empresarios. La articulación o puesta en marcha de muchos de los cambios que se han dado no ha sido la mejor. En muchos aspectos, la plaza financiera uruguaya no está preparada para ellos y se han acelerado muchos procesos. De hecho, hay normativa que se pensaba comenzar a aplicar hace tiempo y se viene prorrogando porque no es tan sencilla su implementación. Además, considero que en determinados puntos debería existir una flexibilidad mayor, a efectos de que esto no perjudique la consecución de los negocios y afecte negativamente el desarrollo normal de las actividades comerciales.

¿Qué proyectos tiene el estudio para el 2018?

En el 2018 apostamos a crecer, a concretar nuevos clientes, a expandir nuestras relaciones en el mercado y empezar a posicionarnos, es decir, hacer crecer nuestra marca con nuestro trabajo y dedicación permanentes.

¿Tienen planes de internacionalizar sus servicios?

Sí, está en los planes y, de hecho, ya hemos generado algunos contactos en el exterior para prestar servicios. Es algo que está en la agenda y es un desafío muy importante que nos planteamos llevar adelante en el mediano plazo.

Señas de identidad

De vocación emprendedora, Ignacio Malán nació hace 32 años y es contador de profesión. Tiene una hermana, pero, en la actualidad, vive solo. En sus tiempos libres disfruta de jugar y ver fútbol. Además, le gusta reunirse con amigos y leer. Uno de sus libros preferidos es “La sociedad de la nieve”, de Fernando Parrado. Dentro de su sector, se reconoce admirador de Carlos Borba.