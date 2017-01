Base de datos: Giovani Jara

Gerente de Selección y Outsourcing de Advice

Por Anahí Acevedo | @PapovAnahi

Durante el invierno de 1999, cuando Giovani Jara fue a una entrevista de trabajo en una consultora por una vacante de Auxiliar Contable, no existía ningún indicio de que la misma cambiara su carrera laboral para siempre. Por entonces, cursaba segundo año de Ciencias Económicas y trabajaba en un puesto similar al que buscaba en una empresa de refrigeración.

Fue un par de días después que recibió una oferta de empleo de la consultora. Sin embargo, esta no era para el puesto que se había postulado, sino que lo era para seleccionar personal. “Pero yo no sé hacer nada de eso”, fue la respuesta de Jara. No obstante, aceptó confiado en que habían detectado algo en él que, por ese entonces, no tenía presente. Nunca más salió del mundo de los Recursos Humanos.

Luego de algunos años de realizar procesos de selección, se abrieron caminos para liderar proyectos de selección masiva, donde Jara descubrió una de sus pasiones en el ámbito laboral: generar sinergia formando y potenciado equipos.

Al hoy gerente de Selección y Outsourcing de Advice le apasiona conectar con personas, tender puentes para que ellas se conecten y desafiar la capacidad de cada uno de pertenecer a un equipo de alta solidaridad y pertenencia, encontrando la mejor versión de ellos mismos. “Soy un convencido de la importancia del salario emocional y de generar un ámbito de compromiso donde se sienta orgullo de ser parte”, confesó a Empresas & Negocios.

En agosto de 2005 Advice fue elegida por Botnia -hoy UPM- para llevar adelante el Proyecto de Reclutamiento y Selección de Personal para su planta de Fray Bentos. Esta labor le fue ofrecida a Jara, aunque por un tiempo acotado: un año de trabajo. Por entonces, su hijo Joaquín tenía dos años y tomar esta decisión conllevaba algunas incertidumbres. Empero, aceptó.

Finalizado este proyecto, se le propuso quedar a cargo del área de Outsourcing de la consultora y desarrollar el negocio de personal tercerizado. “Haber asumido esta responsabilidad me permitió trabajar en forma directa con uno de los directores de la empresa, Felipe Cat, quién ha sido un pilar fundamental en mi crecimiento profesional y de quién he aprendido mucho en todos estos años”, recordó.

Entre el año 2010 y 2012 se vio desafiado por otro proyecto de gran magnitud: la selección de personal de Montes del Plata para la obra y la posterior planta. Más cercano en el tiempo, unos meses atrás Advice le propuso asumir la gerencia del área de Selección, puesto que aceptó.

Su hijo Joaquín, de 14 años, es su compañero de ruta y su “orgullo más grande”. Conjuntamente con su pareja, Carolina, y su hijo de 11 años conforman una “familia moderna”, con desafíos de un hijo adolescente y otro a punto de serlo. Ellos son quienes se llevan la mayoría de su tiempo libre y de sus hobbies, no por imposición sino por elección.

“Día a día me impongo el desafío de disfrutar de las pequeñas cosas, que es donde se construye el camino que uno desea caminar. En esa construcción, crecen las probabilidades que el largo plazo me encuentre donde quiero estar”, describe Jara.

De aquel niño que llegó desde Cerro Largo a Montevideo con cinco años, del amor de sus abuelos “eternos en su memoria”, de aquel lector de cada libro de Benedetti, de aquel estudiante de Ciencias Económicas, de esos 18 años de profesión en el mundo de los recursos humanos y del amor de cada uno de los que quiere, es de lo que está hecho el camino que eligió caminar. “Para adelante, sin excusas, lo mejor está por construir”, es su reflexión.