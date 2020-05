Ciberlunes: una instancia que solo crece

El próximo 25, 26 y 27 de mayo se estará realizando el primer Ciberlunes del año, instancia que cada vez sorprende a los propios organizadores debido al crecimiento en las compras. Este año se adelantó la fecha, hecho que fue más allá de una decisión comercial, según explicó Andrés Marrero, directivo de CEDU, en diálogo con Empresas&Negocios.

El primer Ciberlunes del año llega con una consigna reforzada ya que, en tiempos de pandemia, las recomendaciones son quedarse en casa en la medida de lo posible, situación que lleva a que muchos de los comercios hayan reducido sus ventas de gran manera. Entonces, el Ciberlunes próximo llega, en primer lugar, ofreciendo a las personas la oportunidad de comprar elementos que necesitan a un precio más económico en tanto se quedan en sus casas y, en segundo término, sirviendo de apoyo a las empresas en tiempos en que las ventas presentan descensos importantes.

De esta manera lo planteó a Empresas & Negocios, Andrés Marrero, directivo de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay (CEDU), quien ha estado en los onceCiberlunes anteriores. Los mismos se realizan en dos fechas al año, una vez en junio y otra en noviembre, pero este año, por primera vez, se dará una excepción, pasándose para el 25, 26 y 27 de mayo.

El cambio de fecha no fue una decisión liviana de tomar “pero sí necesaria”, según indicó el directivo. Las razones van por dos caminos: el primero está vinculado a los cambios que se dieron en el panorama nacional en cuanto a la llegada del Covid-19.

Frente a ese contexto nuevo, desde la CEDU vieron que el Ciberlunes “cumple un rol muy importante para las empresas”, ya que es una fecha de altísima facturación para quienes venden online, muchas veces llegando a facturar dos o tres veces más de lo que lo hacen en un mes. “Todas las empresas que participan crecen en sus ventas, y sabemos que hay mucha de ellas que se han visto afectadas en gran medida por la situación actual, principalmente las que venden más de manera offline. Entonces, adelantar el Ciberlunes es una oportunidad de generar un pico de ventas en un momento de baja general”, aseguró Marrero.

En segundo lugar, se optó por no hacerlo en junio ya que se modificó la fecha del Día de la Madre que, si se daba en mayo, en teoría generaría un pico de ventas. “Era una oportunidad de aumentar facturaciones de las empresas, pero al postergarse, le dio una oportunidad al Ciberlunes de ocupar un hueco comercial y nos ayuda a no competir con la otra fecha importante”, resaltó el directivo.

En ese mismo sentido, el entrevistado explicó que el Ciberlunes es una acción de la Cámara, sin fines de lucro, y si se junta esta fecha a la del Día de la Madre, “de alguna manera lo que hacemos es canibalizar las dos fechas. Las personas no se compran unos zapatos y a la semana otros, entonces la oportunidad de separar las dos instancias comerciales nos permite como ofrecer al mercado dos momentos de activación de compras”, afirmó.

No generalizar

Marrero fue conciso al sostener que la industrial del comercio electrónico se ve dinamizada por la coyuntura actual debido a la baja de visitas en los lugares físicos. Eso aceleró procesos que se venían dando naturalmente, como la adopción de nuevas tecnologías, digitalización de las personas, elementos que no son nuevos, porque cada año que termina, más clientes y personas se digitalizan, situación que puede ser validada con datos de encuestas nacionales.

“Que las empresas con canales digitales hayan visto potenciadas las ventas, no significa que el negocio haya mejorado”, planteó Marrero. Por ejemplo, las marcas de ropa venden mucho offline y el online ocupa un lugar menor de la facturación; seguramente hoy su canal web se esté moviendo más pero en realidad el negocio está peor, según explicó, entonces, para ellos el negocio web sirve para amortiguar la pérdida pero no para generar grandes ganancias. “Es importante no generalizar reglas porque siempre habrá excepciones”, indicó el directivo.

Crecimiento exponencial

En junio de 2019, Factum hizo una encuesta al terminar el Ciberlunesque se realizó luego de un descuento del IVA, y más personas declararon comprar en la segunda instancia que en los descuentos de la primera. “Esto significa que viene creciendo de una manera que no lo hace ninguna otra fecha comercial en los últimos cinco años”, expresó el directivo de CEDU.

Son más de dos millones de personas las impactadas por la campaña del Ciberlunes, cerca de 400.000 son las que entran a comprar en los tres días. “Me tocó vivir de cerca el primer Ciberlunes hasta este, y cada vez que terminamos la gráfica solo crece. En el Interior y en la capital ha impactado casi en partes iguales, tanto la campaña como las compra”, informó Marrero.

Otro dato que crece cada año es el acceso a las compras a través de teléfonos móviles, cifra que ronda el 88%.“Uruguay ya era un país de altísima conectividad cuando empezamos y la penetración de los smartphones la hizo crecer más”, puntualizó el directivo.