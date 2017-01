Comunicar para ganar

Daniel Ríos, director de Post Media Training

Ninguna idea por más genial que sea logra triunfar sin que se convenza a las personas de su valía. Por esta razón fue que hace dos años surgió Post Media Training, una agencia de comunicación que busca cumplir una misión muy específica: que las mejores ideas sean compartidas de la mejor manera.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

“No es cuestión solamente de tener una buena idea, hay que tener una buena idea, hay que trabajar, hay que tener talento, pero hay que saber comunicársela a los demás de manera tal de poder sumar gente a ese proyecto”, explicó a Empresas & Negocios Daniel Ríos, director de la agencia.

Uno de los motivos que llevó al profesional a pensar en esta empresa, además de su experiencia como periodista en varios medios y como licenciado en comunicación, lo que le había dado una base importante en esta materia, fue el darse cuenta de que había muchas personas que tenían muy buenas ideas pero no sabían comunicarlas de la mejor manera.

Post Media Training es dirigida por Ríos y se apoya en colaboradores “de excelencia”, como los periodistas Gerardo Sotelo y Juan Sader. A su vez, hay un staff técnico conformado por camarógrafos, editores y fotógrafos. El diferencial de esta agencia es que se dedica exclusivamente a tres actividades.

-Presentaciones efectivas: Entrena a las personas para dar las mejores presentaciones posibles, y ayuda al diseño de diversos elementos audiovisuales.

-Media training (entrenamiento de voceros): Se trata de preparar a las personas a comunicar los mensajes que quieren dar del modo correcto, dado que, según dijo el empresario, quienes no están entrenados ven a una entrevista como una amenaza, mientras que los voceros formados saben cuáles son los mensajes que deben comunicar y la forma en la cual deben hacerlo, saben a quiénes les están hablando y qué resortes mueven a esas personas.

-Storytelling (narración de historias): Bajo el argumento de que los números se olvidan y las gráficas se confunden con otras, pero cuando nos cuentan una historia permanece en nuestra memoria incluso por años, la compartimos con otros y nos hace actuar con una efectividad que muy pocos números o esquemas de comunicación pueden lograr, esta agencia enseña a contar historias con profesionalismo, lo que representa un “arma letal” en el campo de la comunicación.

Por otro lado, en el ámbito intraempresarial, clientes como Mercado Libre, contratan sus servicios para que los procesos internos de comunicación mejoren, para convencer a su personal de mejor manera y explicar con mayor claridad cómo desean que se hagan las cosas, para inspirarlos y transferirles la energía necesaria a fin de trabajar todos juntos por un objetivo.

“Entonces, entrenarse en comunicación en el ámbito empresarial es muy importante, puede significar la diferencia entre hacer o no hacer un negocio, y dentro de la empresa sirve para que su funcionamiento sea óptimo”, señaló.

Otra ventaja de profesionalizarse en esta materia es que lo aprendido no solamente se aplica en el ámbito económico, profesional, empresarial, sino que se adquieren herramientas que ayudan en todo lo que tiene que ver con la vida familiar o de pareja.

¿Quién puede participar?

La agencia trabaja con dos tipos de público. Uno está conformado por docentes, estudiantes, profesionales, emprendedores y cualquiera que desee formarse en comunicación.

El segundo corresponde a los clientes corporativos, es decir, aquellas empresas que creen que para mejorar su funcionamiento necesitan capacitarse. “Por ejemplo, para Uruguay XXI las presentaciones que dan sus miembros, que son en definitiva quienes tratan de atraer inversiones al Uruguay, necesitan contar con profesionalismo. Con ellos hicimos un trabajo excelente, tienen un staff sumamente profesional y capacitado”, afirmó.

Los talleres que son abiertos y para los cuales solo hay que pagar inscripción, tienen un programa determinado, por lo cual quien participe va a adquirir conocimientos específicos. Por el contrario, cuando se trata de un taller corporativo, los programas se hacen a medida, según las necesidades de cada empresa.

¿Por qué recurrir a esta agencia?

Post Media Training se enfoca en determinadas áreas de la comunicación. De hecho, muchas veces sus clientes le solicitan que haga campañas de prensa, y la agencia rechaza hacerlo porque tiene la misión de ser una empresa exclusivamente dedicada a las tres actividades antes mencionadas.

A su vez, porque no hay una forma de no comunicar. Es decir, si uno tiene una empresa, si tiene que tratar con clientes, vender, conseguir un socio para seguir adelante, no tiene otra opción que comunicar, entonces, “ya que hay que hacerlo, que se haga de la mejor manera posible”, opinó.

Otro motivo es que “capacitarse en comunicación es una inversión que siempre da ganancias, porque no solamente sirve para el ámbito empresarial, sino también para el ámbito personal”, aseguró.

Algunos mitos

Ríos aseguró que aquello de que algunos nacen con el don de comunicar y otros no, es un mito. “La realidad es que es un tema de entrenamiento y de trabajo. No se trata de algo innato, más allá de que algunas personas puedan tener más facilidad y otras sean más introvertidas, se trata de que nos den un entrenamiento adecuado, que nos sepan corregir y que nos brinden las herramientas para ser los mejores comunicadores que podemos ser”, apuntó. Agregó que “si observamos a Barak Obama en sus comienzos, estaba muy lejos de ser el comunicador de elite que es hoy; eso se consigue con entrenamiento profesional”.

En la misma línea, expresó que profesionalizarse en comunicación nunca quiere decir dejar de ser uno mismo: “Desconfiemos de cualquiera que nos diga que hay que pararse exactamente de tal manera, poner la mano de tal otra manera. Cuando uno es uno mismo en su mejor versión, comunica de la mejor manera. No es la excelencia la que comunica, sino la autenticidad, entonces, saber manejar la autenticidad es lo que nos permite convencer a otros, no ser un títere de un entrenador que nos dice que tiene la fórmula mágica”.

Proyectos a futuro

Además de los clientes corporativos que volvieron a confiar en la agencia este año, y de los talleres que van a comenzar a fines de febrero, Ríos tiene charlas programadas para dar en Estados Unidos y, paralelamente, planea empezar a desarrollar cursos mediante plataforma web.

“El mercado uruguayo nos está dando mucho y es muy valorable, pero también estamos recibiendo muchas consultas del exterior. Ya trabajamos con la Municipalidad de Vicente López (Buenos Aires), con emprendedores en Argentina, así que creo que el gran proyecto de este año es comenzar una expansión internacional”, adelantó.