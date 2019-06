Desembarcó en Uruguay Amex for Foodies, un servicio de Scotiabank para su sector Premium

En respuesta a la creciente demanda local de experiencias gastronómicas únicas y el rol clave que asignan en esta materia los consumidores a las tarjetas de servicios financieros, Amex for Foodies llegó a Montevideo días atrás para celebrar la cocina local e internacional entre amantes del mundo culinario.

El lanzamiento de Amex for Foodies en Uruguay fue realizado en el restaurante Plantado, del Hyatt Centric Montevideo, a cargo de los reconocidos Thierry Buffeteau, chef francés de las cocinas de los restaurantes Kinu y C-Cultura Casera en el Grand Hyatt São Paulo; y Álvaro Clavijo, chef del restaurante colombiano “El Chato”, que debutó en el puesto número 21 de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2018, posición que lo hizo ganador del reconocimiento Highest New Entry.

Para la presentación en Uruguay se reunieron por primera vez estos dos referentes gastronómicos, para crear un menú a cuatro manos, con variedad de sabores y con un maridaje seleccionado especialmente para deleitar a quienes participaron de esta noche inolvidable.

Los clientes de The Platinum Card de Scotiabank Uruguay podrán seguir disfrutando de Amex for Foodies en otros eventos culinarios durante el 2019, con la presencia de reconocidos chefs, uno residente y otro invitado, encargados de fusionar diferentes técnicas y estilos para otorgar la mejor experiencia itinerante para los comensales. Amex for Foodies invita a los amantes de la alta cocina a través de diferentes experiencias curadas por chefs reconocidos en Latinoamérica.