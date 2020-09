El propósito de Softys es desarrollar marcas que entreguen el mejor cuidado para las personas

Mariano Paz, CEO de Softys

La compañía cuenta con más de 82 años de historia en el país. Comenzó con Ipusa (Industria Papelera del Uruguay), pero en 1994 fue adquirida por el grupo CMPC. El pilar de la compañía está enfocado al cuidado e higiene de las personas y el mundo que las rodea.

¿Cómo y cuándo surgió la posibilidad de su ingreso a la empresa?

Hace dos años y medio me propusieron el desafío de sumarme como gerente general de Softys Uruguay, (ex Ipusa), y no dudé un minuto en aceptar. En una gran empresa y un enorme desafío.

¿Cuál es su papel y responsabilidad en la firma?

Soy el CEO de la empresa, y tengo responsabilidades del mercado local y Paraguay, más todo el negocio exportador.

¿Cuáles son los principales objetivos de la empresa?

El propósito de Softys es desarrollar marcas que entreguen el mejor cuidado que las personas necesitan en su día a día y en cada etapa de sus vidas. Ese cuidado sólo lo lograremos innovando en productos, proyectos y en nuestra propia operación.

Nuestro gran objetivo es mantener las fuentes de trabajo, contribuyendo a la continuidad operacional, haciendo uso razonable de los recursos naturales

¿Qué cosas son las que distinguen a la empresa dentro del rubro?

En Uruguay contamos con más de 82 años de historia, comenzando por Ipusa, (Industria Papelera del Uruguay, que luego fue adquirida en 1994 por el Holding chileno CMPC). Esta trayectoria e historia se ha mantenido en el tiempo en el mercado uruguayo por tener la cercanía al consumidor y a toda la cadena de valor, generado así la expansión del negocio en nuevos productos y categorías, que hacen al consumo diario de los uruguayos. Contamos con planta de fabricación, conversión de papel tissue y una planta modelo de Personal Care, donde producimos pañales para el mercado local y de exportación.

¿Qué productos ofrecen?

Es una empresa dedicada al cuidado e higiene de las personas. Tenemos dos grandes categorías: papel higiénico, pañuelos, servilletas y rollos de cocina en la categoría papel Tissue. Por otra parte, en la categoría de Personal Care ofrecemos pañales de bebé, protección femenina, pañales para adultos, toallas húmedas. En ese sentido nuestras principales marcas son: Elite, Higienol, Noble, Sussex, Elite Professional en Tissue y Babysec, Cotidian, Ladysoft.

Adicionalmente, lanzamos una categoría en Uruguay, OkPet, que son sabanillas y toallas húmedas para el cuidado de las mascotas.

Contamos con un Negocio B2B, Elite Professional, que atiende todas las necesidades de productos para nuestro negocio fuera del hogar, con nuestra marca Elite Professional.

¿De qué trata la estrategia de sostenibilidad hasta el año 2023?

Esta estrategia abarca a todos los públicos de interés; busca contar con la mejor información y datos sobre la actividad de la compañía y sus impactos; establecer metas que aporten significativamente en la tarea de enfrentar el cambio climático; y ser transparentes con información completa y confiable. En este contexto, y con el propósito de desarrollar marcas que entreguen el mejor cuidado para las personas en su día a día y en cada etapa de sus vidas, Softys busca contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de Naciones Unidas, trabajando con especial ímpetu en seis ODS que conectan con el propósito corporativo de la compañía: salud y bienestar; igualdad de género; agua limpia y saneamiento; producción y consumo responsable; acción por el clima; y alianzas para lograr los objetivos.

¿El hecho de la llegada de la pandemia al país implicó algunos cambios en la firma? Ya sean internos o en cuanto a la llegada al consumidor.

En el entendido de que los productos que fabricamos día a día son vitales para el cuidado y mitigación de los efectos que la pandemia está causando en nuestro país y el mundo entero, esta situación no puede estar ajena a nuestra responsabilidad de empresa. Para Softys es un honor y un deber acompañar a los uruguayos en su cuidado.

Desde el comienzo de la pandemia nos hemos mantenidos operativos los siete días de la semana, siempre con el foco puesto en el cuidado de las personas y la continuidad operacional, para poder cumplir con nuestros compromisos a todos los clientes y a la sociedad en su sentido más amplio.

Softys Uruguay cuenta con más de 350 colaboradores directos que se desempeñan en su planta industrial y oficinas administrativas, y otros más de 350 a través de empresas contratistas y proveedoras. Se ha asumido el doble desafío de cuidar a los trabajadores y responder a la demanda por sus productos.

Esto fue posible gracias a nuestro protocolo Covid-19, que es una guía para el cuidado permanente de nuestra gente y todos los que entran en contacto con las operaciones. Nuestra planta y personal cuentan con todos los elementos de seguridad y protección necesarios. La planta se sanitiza varias veces al día, y mantenemos una auditoría de protocolo muy estricta.

¿Cuán importante es para el rubro mantenerse actualizado con las nuevas necesidades del mercado?

Somos una empresa que pone al consumidor en el centro, y es por eso que nuestro propósito gira en torno a nuestros consumidores en todas sus etapas de la vida. La innovación es parte de nuestro ADN. Hoy estamos fabricando los pañales Babysec Premium, Ultra y Classic Plus, sumando el modelo más complejo y delicado de nuestra gama, el pañal Baysec Super Premium, que será otro más de nuestro modelo exportador.

¿Cuáles son las principales ventajas de producir en el país?

Contamos con una planta de alta tecnología, diseñada para atender las necesidades del mercado interno y Paraguay, más un saldo de exportación al resto de Latinoamérica, tanto en papeles como pañales y protección femenina.

En total, en papeles tissue, más del 97% se produce en Pando, mientras que en Personal Care más del 75% se produce en nuestra planta modelo de última generación. Todo esto nos permite adecuarnos a tener productos de calidad mundial, pero a su vez responder a las necesidades del mercado uruguayo, donde somos líderes en las categorías que participamos al poder ofrecer una gama extensa de calidad y adecuada al país.

Señas de identidad

Mariano nació hace 50 años en Córdoba, Argentina. Si bien cuando era niño soñaba con ser aviador naval, hoy es Licenciado en Administración Empresas, con postgrado en Marketing, en la University of California, Berkeley, y un MBA en IAE Business School. Trabajó más de 20 años en empresas multinacionales de consumo masivo: Danone, Groupe Bel, Lactalis, entre otras, basado en Argentina, México, Brasil y Uruguay, con responsabilidades locales y regionales.

El entrevistado vive con Mariana Volpellier, su esposa, y con su hijo, Agustín Paz Volpellier. Se define como una persona perseverante, positiva por naturaleza y entusiasta. Su libro favorito es El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, su película predilecta es Top Gun, y su frase de cabecera “Impossible is nothing”.

Aseguró que su lugar en el mundo es París, Francia. En su tiempo libre gusta de jugar al golf, leer, cocinar y disfrutar la vida con su familia. Es amante de la gastronomía, enología y admirador del arte impresionista. También es admirador de su esposa, “por ser la mejor persona que he conocido. Inteligente, cariñosa y con una perseverancia y capacidad de ver siempre lo positivo de la vida. Y como madre, inigualable”, afirma.