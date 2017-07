“Mi especialidad son los negocios basados en tecnología”

Ángel Bertollotti, Socio Director de Security Advisor

Ángel Bertolotti es el flamante Socio Director de Security Advisor, quien se sumó a la compañía con un objetivo en claro: hacer crecer la empresa. Más allá de su título en Ingeniero de Sistemas, Bertolotti asegura que lo suyo son los negocios. En conversación con Empresas & Negocios, se mostró entusiasmado ante la oportunidad que se le presenta, dado que la seguridad informática es un tema importante y delicado en todas las organizaciones.

Por Anahí Acevedo | @PapovAnahi

¿Cuándo surgió Security Advisor?

Security Advisor surgió hace 15 años. La empresa fue fundada por mi socio, Leonardo Berro. Desde allí se ha desarrollado. Además de en Uruguay, hoy está instalada en Argentina y Chile, con oficinas propias en ambos países, aunque brinda servicios a otros países de la región.

¿Cuál es su misión?

Resolver los problemas de seguridad de los clientes, que son cada vez más complejos y frecuentes en cuanto a seguridad de la información. Hoy las empresas están amenazadas por todos lados, hay infinidad de virus, malware, hackers, que intentan aprovechar el nuevo mundo de la economía digital donde todo está conectado y los negocios se hacen a través de las redes.

¿Cuál es su diferencial?

Cada vez la información vale más dinero, por lo que esas nuevas técnicas tienen que ser combatidas con otros sistemas de seguridad diferentes a los que existían antes. Security Advisor es una empresa especializada en manejar esos nuevos paradigmas de la seguridad en la era de la economía digital.

¿Quiénes son sus principales clientes?

Tenemos más de 800 clientes en la región, empresas de todo tamaño. Prácticamente todas las empresas estatales uruguayas, los mayores bancos del país, en el exterior también tenemos muchos clientes importantes en el país. Prácticamente, cualquier empresa grande que tú nombres, es cliente de Security Advisor.

¿De qué trató su reciente incorporación al equipo?

Yo fui ejecutivo de IBM durante muchos años. Hace tres meses tomé la decisión de retirarme de la compañía y Leonardo Berro, con quien tenía una amistad desde hace muchos años, hacía tiempo que me venía comentando que quería tener un socio, y definitivamente el calce fue perfecto, porque a mí me interesa muchísimo hacer crecer empresas como Security Advisor, que tienen un potencial enorme. Toda mi vida he trabajado en hacer crecer negocios y aquí encontré una oportunidad importante para desarrollar eso.

En el mundo de la seguridad las amenazas son cada vez más frecuentes y vienen de múltiples lugares, por lo que las necesidades son cada vez más amplias. Cada vez hay que ir poniendo más cosas y muchas compañías no tienen la capacidad para gestionar adecuadamente con recursos internos toda esa parafernalia toda la tecnología que hay que colocar para mantener a la empresa segura.

¿Por qué hay una oportunidad para Security?

Porque Security Advisor tiene la capacidad para gestionar eso en nombre del cliente, para poder ayudarlos a mantener su empresa segura, a estar controlando los firewall, los antivirus, y las innumerables tecnologías que hay que ir colocando para que la empresa esté segura y mantener el riesgo de negocio bajo. El paso que estamos fortaleciendo es transformarla en una compañía que preste servicios de seguridad a empresas y que, de alguna forma, haga que esa empresa delegue el problema de la seguridad de la información en alguien especializado.

¿Cuáles son sus expectativas dentro de la empresa?

Queremos transformar a Security Adivisor, que es una empresa de 25 empleados que opera en tres países, en una multinacional importante que opere en más países. Trato de hacer crecer a los negocios, de encontrar su ADN y entender cómo funciona, cuáles son los valores y qué cosas hay que destacar y cuáles hacer crecer; y en base a eso armar un negocio rentable. He hecho crecer negocios de diferentes tipos, en diferentes áreas. Mi especialidad son los negocios, basados en tecnología, porque más allá de que estudié muchos de negocios, soy ingeniero de sistemas de profesión.

¿Cómo está conformado el equipo?

Básicamente tenemos en cada país un director. Nuestro director regional es Leonardo Berro, que es el fundador de la empresa, y tenemos un equipo técnico muy solvente que es el que atiende a los clientes y les resuelve sus necesidades. Hoy en día Security tiene un porfolio de productos muy amplios, pero sobre todo ha podido generar un conocimiento muy especializado por parte de sus técnicos y el nivel técnico que tiene la empresa es muy bueno.

¿Cómo se posiciona Uruguay respecto a la seguridad informática?

Uruguay es un país que dentro del mundo de las amenazas, si pudiéramos catalogar el riesgo, sería relativamente bajo, aunque sabemos que a medida que el mundo avanza, los hackers y los delincuentes informáticos están cada vez más transcendiendo fronteras.

¿Cuáles son las ventajas de nuestro país?

Una de ellas es que a nivel de gobierno tiene una oficina fuerte, que es la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), la que está trabajando mucho en estos temas y ayudando a la concientización.

Señas de identidad

Ingeniero en sistemas, Bertolotti posee un Master en Administración y un Posgrado en Dirección de Empresas. Además, realizó por MBA en una escuela de negocios de Harvard, en Boston. Está casado y tiene cinco hijos con su esposa, cuyas edades van desde los cinco años hasta los 21. Es fanático del surf y disfruta este deporte junto a sus amigos e hijos en las aguas oceánicas del Pacífico en Perú y Ecuador. Además, es un asiduo lector de la literatura latinoamericana.