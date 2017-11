“El foco principal de Rural es darle las herramientas a aquellos que están en el día a día con el productor”

Mateo Capdevielle, director de Rural

De vocación emprendedora, Mateo Capdevielle soñaba con crear una solución que volviera a colocar el agro en lo más alto, como lo había estado en la época de sus padres y abuelos. Con su experiencia de trabajo en el desarrollo de software, sumada a la tradición ganadera familiar, decidió formar un equipo y crear Rural, “el portal más completo del agro en Uruguay”, según su página web. Con acceso a información 100% gratuita para el productor rural y el consignatario, la plataforma ofrece una amplia gama de servicios para cubrir todas sus necesidades. A futuro, Rural se proyecta más allá de fronteras, apuntando a mercados como Argentina, Brasil y Paraguay.

Por Federica Chiarino | @FedeChiarino

¿Cómo y cuándo surgió Rural?

Tres años trabajando como desarrollador de software y cuatro generaciones dedicadas a la ganadería fueron el ingrediente para que decidiera renunciar a todo y cumplir mi sueño, que es dejar el agro en lo más alto, como lo estuvo en la época de mis padres y abuelos. Falta gente de adentro del negocio agropecuario que haga cambios grandes, y nosotros estamos trabajando en conjunto con empresas con más de 100 años de experiencia para lograrlo.

¿Cuáles fueron los principales obstáculos que debieron superar en el camino hacia la consolidación de su emprendimiento?

El principal obstáculo en el sector agropecuario es que la gente está cansada de utilizar tecnología e innovación que vienen desde fuera del sector, utilizar cosas que no están pensadas para productores o que no son hechas para ellos. Nosotros vinimos con algo hecho exclusivamente por y para productores; ellos lo entendieron y esto permitió el crecimiento de la plataforma en el rubro. Emprender en Uruguay no es fácil, pero herramientas hay, y si hacen buen uso de ellas y se le ponen ganas, todo es posible.

¿Qué servicios ofrecen?

Herramientas online desarrolladas para consignatarios. Quienes trabajen con nosotros tienen acceso a lo último en tecnología, sitios webs que interactúan con el productor, la posibilidad de transmisión de remates y eventos, publicidad digital segmentada, herramientas para preventas online de lotes y la posibilidad de ampliar su cartera de clientes a nivel nacional.

¿Cuál es el principal diferencial de Rural dentro del rubro?

La principal diferencia es el foco. Hoy, con el boom de las aplicaciones para celulares, mucha gente intenta sacar provecho para realizar plataformas de desintermediación, pero el foco principal de Rural es darle las herramientas a aquellos que están en el día a día con el productor, que le brindan un diferencial en la atención y defienden su esfuerzo como si la producción fuese propia. A ellos, Rural les brinda las últimas tecnologías para que su servicio sea incluso mejor. La plataforma está hecha, pensada y realizada por productores agropecuarios.

¿Cuántas personas integran el equipo de Rural y qué rol cumple cada uno?

Al día de hoy somos 12. Está Federico Capdevielle a la cabeza de Uruguay, quien además se encarga de los números a nivel general -cosa que no es nada fácil en una startup-; Diego Da Costa Porto, Enrico Pacello y Eugenia Leuchuk en la parte de desarrollo e incorporación de nuevas tecnologías; Virginia Franco, Honorio Galbarini y Fernanda Cartagena en el sector de marketing digital y diseño; Gerardo Amadeo en ventas para Uruguay; Loiane Lessa, encargada de ventas en Brasil; Ignacio de Paula y Eli Barnett como mentores y modelo de negocios; y yo Mateo Capdevielle como CEO, intentando ayudar a todos y enfocado en hacer crecer el negocio.

¿Con cuántos usuarios cuentan al día de hoy?

Tenemos más de 3.000 usuarios registrados, 4.000 descargas de la aplicación y 80.000 visitas mensuales en www.rural.com.uy.

¿Cuántas empresas del sector están presentes en la plataforma?

Están todas. Nos enfocamos mucho en investigar sobre nuevas empresas y recorremos muchísimo el país en busca de toda la información posible. Trabajamos muy duro para que el productor pueda tener toda la información en su bolsillo.

¿Cómo debe hacer una empresa o escritorio rural para estar presente en la plataforma? ¿Qué costo tiene?

Levantar la mano o simplemente contactarse con nosotros, con cualquiera de nuestros agentes de ventas. Ellos les guiarán sobre los primeros pasos, y luego la conversación la mantenemos vía email o WhatsApp, para brindarles facilidad y agilidad en nuestra respuesta. Ofrecemos servicios muy variados y los invitamos a contactarnos para conocer cuál de estos se adapta mejor a su empresa. Pero, para dar una idea, desde U$S 100 mensuales ya pueden contar con un servicio súper completo.

En julio del año pasado, Rural ganó el concurso Agrotech organizado por la aceleradora NXTP Labs. ¿Qué significó este logro para usted?

Fue nuestro primer gran hito. Competíamos con empresas de Argentina, muchas de ellas con más tiempo en el mercado. Pero el foco, el equipo y el rápido crecimiento de Rural nos permitió posicionarnos súper bien y ganar la competencia, viajando luego a St. Louis, polo de innovación en el agro a nivel mundial, donde conocimos de primera mano lo que se viene y las interesantes cosas que están desarrollando. También nos hizo darnos cuenta de que estamos en un buen camino y afianzar nuestros ideales para continuar trabajando de la mano de quienes están en los corrales día a día.

¿Cuánto hace que es miembro de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay (AJE)?

Empecé en AJE en Agosto de este año, por una tentadora propuesta que se estaba manejando Uruguay-Paraguay, y eso me llevó a conocer muchísimas otras propuestas y alternativas que fueron y son muy interesantes para nuestra empresa.

¿Qué beneficios le brinda formar parte de esa asociación?

Muchísimos. Entre ellos, lo que es la gran comunidad de AJE y las buenas herramientas de comunicación que se están manejando, el acceso en el celular a profesionales y empresarios de todos los rubros, e incluso poder hablar de primera mano con cualquiera de ellos. El hecho de ser socio de AJE abre muchas puertas en una comunidad que viene creciendo de manera muy interesante.

¿Qué proyectos a futuro tiene Rural?

El principal proyecto es llevar nuestra plataforma a países de la región y consolidarnos como líderes en proveer servicios online a consignatarios de ganado. Apuntamos a mercados como Argentina, Brasil, Paraguay, donde la ganadería se trabaja de forma muy similar a la nuestra, y la marca país que tiene Uruguay -por ser innovadores natos en comercialización de ganado en plataformas digitales y pioneros con la trazabilidad- nos abre puertas muy interesantes.

Señas de identidad

Mateo Capdevielle tiene 26 años y es analista en Sistemas. Nació en el seno de una familia salteña, muy vinculada al sector rural. Hoy vive solo en Montevideo, pero aún visita con frecuencia la casa de sus padres en su departamento natal. En su tiempo libre, disfruta de practicar sky acuático y mountain bike. Su libro preferido es “Padre rico, padre pobre”, de Robert Kiyosaki y Sharon Lechter, y es fanático de las películas de Rocky Balboa. Como muchos emprendedores, se reconoce gran admirador del fallecido cofundador de Apple, Steve Jobs.