Invertir en sueños

Inversionate es el encuentro entre personas que buscan capital para realizar sus metas y quienes desean invertir, basado en una fórmula muy particular, que permite obtener una muy buena rentabilidad. Para aumentar la confianza de ambas partes, desarrollaron un método contra lavados de activos y financiación de terrorismo.

Por Anahí Acevedo | @PapovAnahi

A finales del año 2014, Dani Vianna estaba en busca de alternativas de inversión para sus ahorros y descubrió que no había opciones a las que podía acceder que, a su entender, valieran la pena. Investigando, se encontró con un tipo de modelo de préstamos Peer to Peer Lending, es decir, entre individuos. Descubrió que esta fórmula funcionaba perfectamente entre personas y detectó que en la región aún no existía nada similar.

Fue en noviembre cuando, luego de culminar su Licenciatura en Sistemas, se reunió con Germán Ayala, “un amigo de toda la vida”, y decidieron hacer realidad esta propuesta, dando inicio, de esta forma, a Inversionate.

El emprendimiento se conjuga como un punto de encuentro entre quienes acuden al mercado de divisas a solicitar financiación y ahorristas que están en la búsqueda de rentabilizar sus ahorros. Es mediante la implementación del modelo de préstamos entre personas, “con tecnología de punta”, que facilitan que solicitantes y ahorristas colaboren en la concreción de sus metas.

Inversionate se orienta a personas que buscan capital, dado que es posible acceder al mismo a tasas inferiores a las ofrecidas por el mercado financiero tradicional y con plazos a medida, e incluso darle la posibilidad de alcanzar sus sueños a aquellos que no acceden a estas financiaciones por distintos motivos, aseguró Vianna, CEO y cofundador de Inversionate a Empresas & Negocios

Además, impulsa a potenciales inversores a través de la posibilidad de invertir en personas y sus necesidades, generando impacto social y comprometiéndose con la causa. Esto sucede a cambio de rentabilidades superiores a las ofrecidas por mecanismos de inversión tradicional y sin necesidad de invertir importantes capitales, sin contar con experiencia previa, recuperándose de esta forma la inversión en un corto plazo y donde el riesgo es acorde al perfil de cada inversor, según indicó Vianna.

“Inversionate es el encargado de conectar ambas partes, brindando toda la información necesaria para que inversores y solicitantes tomen las decisiones pertinentes y facilitando todos los mecanismos para que el proceso de inversión y financiación sea sencillo y transparente”, declaró el ejecutivo.

El emprendimiento ha participado de instancias de apoyo para la ideación, formulación y diseño del proyecto a través de las incubadoras Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) de la Universidad ORT e Ingenio (LATU), además de talleres organizados para los concursos EmprendetonUY, en donde resultaron ganadores de la categoría Finanzas en 2016, así como también Spin 2016, donde llegaron a la final, DigitalBankLA y Seedstarts Word.

El retorno puede variar dependiendo del estilo del inversor. Siguiendo las buenas prácticas del modelo y de las inversiones en general, que implican diversificar tanto en cantidad de solicitudes como en los diferentes riesgos de las solicitudes y reinvirtiendo las ganancias, en un año se pueden obtener ganancias de entre un 20% y 50% aproximadamente.

La confianza es lo primero

Para disminuir el nivel de riesgo, los inversores no pueden invertir más que el 5% de la solicitud del préstamo y desde Inversionate recomiendan que se haga de forma diversificada. Esto hace que, por ejemplo, si invierte en diez propuestas este porcentaje, y dos personas no le abonan, las ganancias que obtiene de los ocho cubren la situación.

“La clave de este modelo funciona en mirar el conjunto de inversiones como una bolsa, no cada préstamo en forma individual”, subrayó Vianna. Añadió que si bien no cuentan con datos concretos debido al poco tiempo que funcionan en el mercado, se orientan con la tasa de morosidad difundida por el Banco Central del Uruguay (BCU) que señala que la misma ronda el 4% por ciento.

Vianna señaló que Inversionate es confiable puesto que se encarga de realizar análisis crediticios de cada una de las solicitudes que se publican y de disponibilizar la información en la plataforma para que los inversores decidan en qué solicitudes invertir.

“Dado que Inversionate no toma la decisión de qué solicitudes financiar, sino que lo hacen sus propios inversores, para que la empresa sea exitosa se requiere un gran volumen de transacciones y para ello es necesario que las personas inviertan en forma recurrente, observó.

Para llegar a esto, un inversor tiene que ganar primero para decidir volver a invertir. “Es por esto que está en el mayor de los intereses de Inversionate que sus clientes ganen, tanto inversores recibiendo las ganancias de los préstamos que financian como los solicitantes, pagando menos intereses que en la plaza tradicional y volviendo a elegir este medio para solicitar nuevos préstamos”, explicó Vianna.

Para solicitar un crédito solo se necesita ser residente uruguayo mayor de 18 años. La documentación que se debe presentar consiste en fotocopia de cédula de identidad o pasaporte y comprobante de domicilio e ingresos. Adicionalmente, dependiendo del caso, se puede solicitar documentación extra para mejorar su perfil de riesgo y reducir la tasa de interés a pagar. Por ejemplo, si agrega codeudores o si posee bienes.

La mayoría de las solicitudes actuales son para la consolidación de deudas y para la reforma del hogar. No obstante, existen categorías como vacaciones, educación, negocios, salud, transporte y consumo.

Consultado sobre la regulación estatal, Vianna apuntó que en la actualidad el Banco Central del Uruguay (BCU) no regula la mediación financiera, pero que de todas formas existen leyes como la Ley de Usura y la Ley de Inclusión Financiera que sí se deben cumplir. Igualmente, en Inversionate definieron un proceso y un manual para la prevención de lavados de activos y financiación de terrorismo que les permite estar preparados para hacer frente a esas posibles situaciones.

Un camino arduo

“El camino ha sido difícil pero sumamente motivador”, expresó Vianna. Añadió que es “una inyección de energía” observar que las metas que se proponen se van tangibilizando. “Siempre hay gente dispuesta a ayudar y abrir puertas. Esto no hubiese sido posible sin la ayuda y guía del CIE e Ingenio”, consideró.

No obstante, dijo que la única dificultad que no han podido sortear hasta el momento de forma óptima es la negativa de los bancos de plaza para la apertura de una cuenta bancaria, lo que los ha impulsado a buscar soluciones alternativas a la cuestión para poder continuar un rumbo.

En este sentido, a mediano plazo la próxima meta es agregar más medios de pago y mecanismos digitales para la validez de la documentación, lo que permitirá invertir y solicitar realmente desde el hogar, sin necesidad de recurrir a una red de cobranza o trasladarse a firmar documentación como sucede en la actualidad, tanto en Inversionate como en otras empresas de préstamos.

Además, se encuentran enfocados en captar “un gran volumen” de solicitantes de préstamos y de inversores. “Es sumamente importante para que se genere una dinámica correcta en el modelo. Sin inversores los préstamos no se financian. Sin préstamos los inversores no invierten”, aseguró Vianna.

¿Cómo funciona?

Los solicitantes se deben registrar en www.inversionate.com.uy y completar la solicitud de préstamos. Inversionate analiza su perfil crediticio y luego de que se llega a un acuerdo en las condiciones con el solicitante, se publica la solicitud de préstamo para que inversores decidan invertir en ella o no.Al mismo tiempo, los inversores también se deben registrar en esta web y navegar por la lista de solicitudes para descubrir una que le atraiga invertir en ella. Una vez que una solicitud es financiada, se coordina con las partes para firmar la documentación y realizar el depósito de la inversión y retiro del préstamo. Además, el solicitante debe abonar de forma mensual las cuotas e Inversionate se encarga de distribuir el porcentaje que corresponde a cada inversor, según su participación en la solicitud.