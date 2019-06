Jorge Larrañaga: “Todos hablan de shock de austeridad, no me quedo con esos titulares”

Jorge Larrañaga, precandidato por el Partido Nacional

La economía necesita de un manejo muy firme de las finanzas públicas, señala el nacionalista, y lamenta que la situación fiscal “va a ser una hipoteca para levantar para los próximos gobiernos”. A fin de lograrlo, proyecta una regla fiscal y un crecimiento del producto.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

¿Cómo analiza la situación fiscal del país?

Es harto comprometida, con 4.3% del producto de déficit. Va a ser una hipoteca para levantar para los próximos gobiernos… de tal dimensión es la mala administración que se ha tenido.

¿Qué medidas propone en ese sentido para que la economía mejore? ¿Y el empleo?

Hay que jugarse a las dos puntas. Por un lado, control del gasto, que es absolutamente fundamental. Ahí estamos proyectando una regla fiscal para tener una rigurosa austeridad en la administración de los gastos discrecionales que tiene el gobierno. Por otro lado, una expansión del crecimiento del producto. Si esto sucede, junto con el abatimiento del gasto en un plan de convergencia de un período de gobierno, ahí [podremos] bajar el déficit fiscal a la mitad de lo que hoy tenemos, o menos. Estas son las reglas que proyectamos, y para el crecimiento del producto, empleo, políticas tributarias y tarifarias que alienten inversión, desarrollo y trabajo. En principio se nos puede decir que puede tener algún tipo de resignación fiscal, pero nosotros sostenemos que, por el contrario, esa aparente inicial pérdida de recaudación, al final del día se va a convertir en un crecimiento de la recaudación por la mayor actividad económica.

Habla de la importancia del control del gasto. ¿Cómo se mejora el gasto público?

Siendo verdaderamente austero. Yo fui intendente durante 10 años y me decían que daba menos jugo que un ladrillo porque tenía instalado el “no”. Siempre decía “muchas puertas para que ingresen los recursos pero una sola ventanilla de salida”. Eso permite sostener que, de muchas pequeñas economías, se puede hacer una economía de significación y de abatimiento de ese gasto. Hay muchísimas áreas con ejemplos de mala administración: la salud pública, la educación, la seguridad, las empresas públicas, todos lados. Tiene que haber una ley muy dura donde, sin cortar prioridades de políticas sociales, educativas y de seguridad, busquemos bajar una carga del Estado que pesa en el trabajo y en el desarrollo humano del país.

¿Y el shock de austeridad que propone Lacalle Pou, qué opinión le merece?

Yo no me quedo con esos nombres porque creo que también lo propone Martínez. Todos hablan de shock de austeridad, no me quedo con esos titulares. La economía necesita de un manejo muy firme de las finanzas públicas, muy austero, con el pensamiento de que los dineros que uno administra le pertenecen a la gente que con esfuerzo paga los impuestos.

¿Está de acuerdo con la importancia de acceder a nuevos mercados?

Obvio, tenemos que tener mercado con todo el mundo. Chile constituyó una OMC en su entorno. Somos demasiado pequeños en el mapa del mundo, territorial y poblacionalmente, como para no aspirar a nuevos mercados; tenemos que hacer lo imposible para alcanzarlos y ese es el objetivo.

¿Será necesario un ajuste fiscal en el próximo período?

Nosotros no lo proyectamos, no creemos que la gente pueda soportar un nuevo ajuste fiscal.

¿No hay margen para aumentar impuestos?

No hay margen. Hay que levantar la hipoteca, y en eso tendremos que hacer un enorme esfuerzo de inteligencia, de trabajo, de perseverancia para que la austeridad llegue a todos los rincones del Estado.

¿Cómo ve el futuro del trabajo? ¿Qué medidas tiene pensadas para los cambios que se vienen en esa área?

El futuro del trabajo presenta enormes incertidumbres, por eso yo he hablado de un pacto nacional sobre el empleo, porque considero que el internet de las cosas, los cambios de la robótica, de la revolución 4.0, de la inteligencia artificial –según documentos de la Organización Internacional del Trabajo-, van a hacer perder millones de puestos de trabajo. Obviamente, eso va a generar complicaciones de todo tipo, y por eso el pacto nacional sobre empleo, que implique buscar una exoneración tributaria muy fuerte que propicie inversión y desarrollo, que mitigue los impactos negativos que seguramente esto pueda tener.

PERFIL

Edad: 62 años.

Profesión: Abogado.

¿Con quién vive? Con mi compañera, Liliana Echenique, y mi hijo chico, Faustino, de 10 años.

¿Cuáles son sus hobbies? No tengo tiempo para hobbies… mirar televisión, series, deportes, leer, es lo poco que puedo hacer dentro del poco tiempo que me queda.

En el 2019 espera… ganar la elección de octubre y noviembre; primero la interna.