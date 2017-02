“La familia y los veraneantes de Montevideo nos han elegido como su hotel preferido”

Agustín Maddocks, gerente general de Hilton Garden Inn Montevideo.

Desde hace poco más de un año, Hilton Garden Inn abrió sus puertas en Montevideo, para posicionarse como sinónimo de calidad y confort en la oferta hotelera. Sus objetivos principales se basan en brindar un descanso confortable, trabajo eficiente, la posibilidad de continuar la rutina física en sus centros de fitness, alimentación saludable y satisfacer sus antojos. La temporada de verano 2017 se presenta “excelente”, para Hilton Garden Inn Montevideo, según el gerente general del hotel, quien además asegura que ha superado sus propias expectativas. Febrero se presentará similar, ya que el Carnaval atrae a muchos turistas, que ya han logrado colmar la capacidad total del hotel para esas fechas.

Por Federica Chiarino | @FedeChiarino

¿Cuándo se inauguró el hotel Hilton Garden Inn en Montevideo?

Abrimos nuestras puertas al público el 1º de diciembre de 2015.

¿Cuáles fueron los principales desafíos que presentó su inauguración?

Seleccionar y entrenar un grupo de miembros de equipo con excelente actitud para brindar la experiencia Hilton Garden Inn.

¿Qué cosas distinguen a Hilton Garden Inn dentro de su rubro?

HGI es una marca de servicio focalizado que busca la excelencia basada en cinco pilares que la definen a la perfección: buscamos que el huésped duerma de manera confortable, que trabaje eficientemente, que pueda continuar con su rutina física en nuestro fitness, que se alimente de manera saludable y que pueda darse un gusto durante su estadía.

¿Cuántas personas integran el equipo de Hilton Garden Inn?

Son 70 miembros de equipo de manera directa y 30 de manera indirecta.

¿Cuál es el tipo de público que atrae el Hilton Garden Inn?

HGI es una marca focalizada en el huésped corporativo que no descuida al huésped de esparcimiento o de vacaciones. Enero y febrero muestran esto último, el mix del negocio cambia y recibimos a la familia y los turistas que eligen Montevideo para pasar unos días.

¿La cercanía con Montevideo Shopping atrae mucho turismo de compras?

Definitivamente, estar dentro de Montevideo Shopping es una ventaja competitiva que le agrega valor a nuestra propuesta.

También se ubica próximo al World Trade Center. ¿Esto cautiva mucho turismo empresarial y de negocios?

Ese es el público objetivo de la marca y del hotel. En el segundo semestre del año 2016 se comenzó a consolidar este segmento y sigue en marcado crecimiento.

¿Qué valoran más sus clientes habituales: la infraestructura o el servicio?

En primer lugar la ubicación, luego la garantía de servicio que representa Hilton Garden Inn y la vinculación directa con Montevideo Shopping desde el lobby del hotel, entre otros.

Como consecuencia de los comentarios satisfactorios de los huéspedes, Booking.com nos otorgó el Premio a la Excelencia 2016 y también gracias al reconocimiento de quienes nos visitan seguimos en el top ten de TripAdvisor.

¿Qué dimensión tiene la cadena Hilton en Latinoamérica?

Hilton es una compañía líder global en hospitalidad, que abarca más de 4.800 hoteles administrados, franquiciados, propios y arrendados, con propiedades de tiempo compartido de casi 789.000 habitaciones en 104 países y territorios. Por 97 años, la cadena Hilton se ha dedicado a continuar su tradición de proveer experiencias excepcionales a sus huéspedes.

El portfolio de la compañía, de 13 marcas de clase mundial, incluye Hilton Hotels & Resorts, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Canopy by Hilton, Hilton Curitiba, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn , Hampton by Hilton, Tru de Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton y Hilton Grand Vacations.

La compañía también administra un galardonado programa de fidelización de clientes, Hilton HHonors. Los miembros de Hilton HHonors que reservan directamente a través de los canales Hilton preferidos tienen acceso a beneficios que incluyen un descuento exclusivo de miembros, Wi-Fi estándar gratuito y servicios digitales que están disponibles exclusivamente a través de la aplicación Hilton HHonors, líder del sector.

¿Cómo ha sido la temporada de enero 2017 para Hilton Garden Inn Montevideo?

Excelente. La familia y los veraneantes de Montevideo nos han elegido como su hotel preferido y hemos superado nuestras propias expectativas, que ya eran muy buenas.

¿Y lo que va de febrero?

Febrero tiene un comportamiento similar, con el agregado especial que representa el carnaval, pues el hotel ya está lleno para esas fechas.

¿Cómo evalúa el negocio hotelero en la actualidad?

Nos encontramos con una oferta que ha aumentado considerablemente en los últimos dos años y una demanda que prácticamente se ha mantenido, lo que lógicamente generó un cambio radical en el escenario del año 2014. Definitivamente, debemos trabajar en tener un centro de convenciones en la ciudad, que favorezca el turismo de reuniones y Montevideo crezca como destino.

Como cliente, ¿qué le da un punto extra a la estadía en un hotel, y qué le baja un punto?

La actitud de nuestros miembros de equipo es lo que genera la verdadera diferencia. El contacto visual, la sonrisa genuina, el sentirse valorado son mucho más importantes para un huésped que las aptitudes que posea cada persona. ¿Qué le baja un punto? Cuando no estamos a la altura de sus expectativas. Venir a un Hilton Garden Inn genera altas expectativas y debemos estar preparados para excederlas.

Señas de identidad

Agustín Maddocks tiene 42 años y es Licenciado en la Industria de la Hospitalidad, con un posgrado en Management y otro en Dirección Estratégica. Su verdadera vocación es servir al otro, valor que relaciona estrechamente con su profesión. En la actualidad, vive con su esposa y sus dos hijos. En sus tiempos libres lo que más le gusta es cocinar. Menciona el libro “La sociedad de la nieve”, de Pablo Vierci -que trata sobre la tragedia en los Andes- como su preferido; y la película Jason Bourne en el área audiovisual. Patricio Álvarez es su referente en el sector hotelero.