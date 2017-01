La revolución de los delivery

El próximo domingo 15 de enero se lanzará una aplicación que pretende revolucionar el mercado de quienes trabajan en el rubro de las entregas. Soy Delivery fue ideado por tres jóvenes -Rodrigo Bisensang, Lorena Bonilla y Gastón Díaz-, quienes identificaron carencias en el servicio de paquetería o fletes.

Por Anahí Acevedo | @PapovAnahi

La plataforma está orientada a tres públicos: usuarios que necesiten transportar un bien, personas que puedan brindar el servicio y empresas que utilicen servicio de cadetería. Cada usuario que desee utilizar la aplicación puede elegir el vehículo en el que desea transportarlo, contactar con la persona que se encargará del envío y acceder a sus datos. Al mismo tiempo, podrá seleccionar el monto que desea abonar y el tiempo de respuesta que está dispuesto a aguardar.

A partir de esta instancia, quienes desean realizar el servicio de transporte podrán elegir si aceptar o declinar la propuesta, y en caso afirmativo, estarán en contacto ambas partes para ajustar detalles.

Bisensang indicó a Empresas & Negocios que la aplicación no cobrará por la transacción y que simplemente tendrán el rol de nexo, aunque son conscientes que generarán puestos laborales para quienes deseen trabajar por su cuenta como repartidores.

“Estamos pensando en ayudar a regularizar la industria de los deliverys en general, que sabemos que al día de hoy no está regularizada. Hay muchas personas que no trabajan aportando a la caja. Como no somos empleadores y como todavía no está regulado en la legislación actual no podemos exigirles que tengan una unipersonal hoy, pero sí es lo que tenemos pensado hacer de aquí a unos seis meses o a final del año; queremos que cada persona que trabaje con Soy Delivery se pueda crear una unipersonal y aportar a la caja como delivery”, expresó Bisensang.

Quienes deseen trabajar como repartidores podrán utilizar cualquier tipo de vehículo –incluso una bicicleta– y tendrán que descargarse una aplicación llamada Soy Delivery Driver, donde tendrán que subir la libreta de conducir necesaria para el manejo del mismo.

Al mismo tiempo, la plataforma ofrece a los usuarios la posibilidad de ver, en tiempo real y en todo momento, el envío. Cuando la entrega se haga efectiva, quien firme deberá colocar su huella digital en el smartphone para corroborar la transacción.

Las expectativas que tienen los tres cofundadores son importantes, dijo Bisensang. “Pensamos que va a revolucionar la industria y entendemos que, con el tiempo, cambiaremos el comportamiento de cómo se solicitan los fletes y las entregas en general”, declaró.

Además, dijo que apuntan a que los comercios de envío a domicilio le brinden al usuario el seguimiento de su envío, dado que algunos rubros, como el de electrodomésticos, tienen un rango de demora de seis horas. “Me parece que va a ser un beneficio muy bueno no sólo para las empresas sino para los usuarios en general”, expresó. La aplicación permitirá, asimismo, solicitar un flete desde distintos puntos de Uruguay.

El cofundador aseguró, además, que tienen metas de expandir la plataforma a otros países del exterior, pero que eso dependerá de la respuesta que se tenga, en un primer momento, en Uruguay.