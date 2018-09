Llegó a Uruguay la empresa de América Latina que más inversión recibió en un período tan corto de tiempo

En solo tres años Rappi se convirtió en una “empresa unicornio” debido al exitoso índice de inversión que recibió. Su modelo de negocio se centra en el e-commerce y trata de aprovechar el poco tiempo de las personas y la cultura del pedir a domicilio. En agosto pasado desembarcó en Uruguay.

Por Anahí Acevedo | @PapovAnahi

Rappi surgió en 2015 en Colombia, y al poco tiempo llegó a México. El año pasado alcanzó la ciudad brasilera de San Pablo, hace seis meses conoció Argentina y tres Chile, y cuando llegó a sus mil días de fundación, desembarcó en Montevideo.

Su puesta en valor es brindar una oferta de múltiples verticales –productos o servicios- en una sola aplicación, y que las personas puedan recibir sus pedidos en un tiempo record, que no supere los 35 minutos. Restaurantes, supermercados, farmacias, tecnología, mascotas, cine, artículos olvidados en casa, antojos, todo en una misma plataforma.

Es que Rappi permite que los usuarios puedan ir más allá de compras a las empresas adheridas, como lo puede ser un puesto de churros ubicado en una esquina de un barrio de Montevideo y que un delivery –denominado Rappitendero- se lo hace llegar en el tiempo estipulado.

Estos últimos constituyen una de las columnas más importantes del negocio. Se trata de una persona que decide conectarse para brindar sus servicios en forma totalmente independiente, tanto en modalidad fulltime como partime.

En América Latina son más de 15 mil las personas que generan ingresos con esta tecnología que no les cobra comisión. En Montevideo, cada pedido realizado tiene un costo de envío que va desde los $40 a $60 y cuya ganancia va directamente para el delivery.

Este modelo de negocio lo convirtió en la empresa de América Latina que más inversión recibió en un período tan corto de tiempo (1065 días) de los principales fondos americanos, europeos y asiáticos, según señaló a Empresas & Negocios Agustín Sartorio, Country Manager en Rappi, en entrevista. “Con la última ronda de US$ 200 millones anunciada hace tres semanas, ya suman U$S 400 millones de inversión total. Esto permite a Rappi formar parte de un selecto grupo de empresas latinoamericanas denominadas ‘Unicornios’ aquellas con una valuación por encima de los US$ 1000 millones”, sostuvo.

Sartorio comentó que el incipiente crecimiento, en tan poco tiempo, se debe a la estractura y desarrollo de los mercados en los que se inserta, además de sus dos patas de propuestas de valor: tener todo lo que la persona necesite y de forma rápida. “La logística es una de las principales trabas del e-commerce en la región. Nosotros lo resolvemos de forma eficiente. Esto, sumado a una amplia oferta comercial, hace que las personas nos prefieran”, explicó.

Pero, ¿por qué la elección de Montevideo para aplicar esta estrategia? El Conuntry Manager señaló que si bien el tamaño de la capital uruguaya es pequeña en comparación con las grandes urbes de América Latina, tiene ciertas características que hacen que el delivery pueda trabajar del e-commerce dado a la densidad de comercios de la zona en comparación con sus habitantes y la cultura del realizar pedidos a domicilio. “El índice de penetración del e-commerce hace que podamos tener indices que hagan crecer este negocio”, aseveró.

En resumen, la compañía apunta a aprovechar tres oportunidades: las grandes ciudades que quitan tiempo a las personas, dinamizar las economías globales a través de una plataforma nivel mundial y generar oportunidades de ingreso flexible a los deliverys.

En Uruguay ya se han cosechado más de 250 alianzas y casi el mismo número de deliverys. Si bien Montevideo es el único lugar del país en donde está disponible esta aplicación, a mediano plazo se planea llegar al Interior.