Logicalis es una firma preparada para enfrentar la pandemia

Rodrigo Parreira, CEO de la región Latam para Logicalis

Logicalis está garantizando que unos 3.000 colaboradores en toda Latinoamérica implementen home office debido a la pandemia global. La firma se encontraba preparada para afrontar la situación ya que existía un plan de contingencia frente a contextos que pudieran amenazar el negocio. Es por eso que Empresas&Negocios dialogó con su CEO, Rodrigo Parreira, quien ha vivido las trasformaciones de la empresas desde 2012 y hoy persiste en este escenario tan particular.

Teniendo en cuenta la situación actual de teletrabajo y de la experiencia de Logicalis, ¿cómo se está llevando adelante la implementación del home office?

Ya teníamos hace mucho un plan de contingencia para situaciones de desastre y de amenazas de continuidad del negocio e, incluso, un plan certificado con una ISO propia. En este plan, precisamente, estaba la orientación para el teletrabajo. Lo que notamos es que fue bastante acertado. Tuvimos distribución de kits de teletrabajo, licencias de VPN, entre otras cosas. En cuestión de dos días estábamos todos trabajando normalmente desde nuestras casas, todo muy tranquilo, sin ningún tipo de interrupción ni problema. En algunos países entendemos que hay algunos problemas de internet, pero la empresa avanzó sin inconvenientes tanto en la interna como con los clientes.

¿Cuántos trabajadores de Logicalis están teletrabajando en América Latina?

Somos aproximadamente unos 3.500 colaboradores, de los cuales 80% de ellos están trabajando desde sus casas. Los únicos que se encuentran en el campo son profesionales que necesitan estar en el ambiente del cliente, sujetos a las reglas de este.

¿Es posible ver a la pandemia como una oportunidad?

No me gustaría pensarlo de esa manera, pero no quiere decir que no genere negocio de la situación específica. Lo que estamos viendo es una crisis económica muy intensa que se avecina.

Desde 2012 es CEO de Logicalis para América Latina. Esto le ha permitido vivir diferentes momentos y la llegada de nuevas tecnologías en constante desarrollo. ¿Cuáles han sido los cambios más significativos en este período?

En ese tiempo, de manera más intensa, he notado cambios en el ambiente del mercado de tecnología. Fue muy fuerte el giro del mercado en cuanto a temas de transformación digital y servicios. Antes compraban equipos, software, infraestructura para tener en sus data centers, y ocho años después es un mercado de mucho consumo de servicios y de tecnología, con sus resultados enfocados al negocio. Eso cambia nuestro foco en la manera de vender y entregar las tecnologías. Viví esta transición, y en Logicalis estamos muy enfocados en acompañar la transición de los equipos de hardware así también como en la relación enfocada con los clientes.

¿Qué se viene próximamente en el sentido de desarrollo tecnológico?

Las tendencias tecnológicas ya están dadas, lo que creo que va a cambiar es la velocidad y el desarrollo de esas tendencias. Cloud computing, automatización de proceso, inteligencia artificial ya estaban antes, pero el cambio que la situación de la pandemia trae a nivel global es consecuencia de la aceleración de estas tendencias. Todas las empresas, de una manera u otra, ya pensaban en teletrabajo y ahora eso se agiliza ante esa nueva realidad que se consolida como el “nuevo normal”. Como dije, lo que vamos a ver es aceleración de nuevas tendencias que ya estaban antes en el mercado.

¿Qué expectativas tiene Logicalis apenas pase el contexto actual a nivel mundial?

Mi visión es extremadamente optimista en temas de empresas del mercado de tecnología. Lo que yo veo es que el mundo va a ser mucho más intenso en tecnología de lo que era antes. Intenso en conectividad, en trabajo remoto, en interacción de equipos… Además de estos temas, veo también una emergencia muy fuerte con la inteligencia artificial, automatización de procesos y una agenda bastante intensa de seguridad informática junto con temas de transición de infraestructura para la nube. Todos estos temas están conectados y serán componentes de las arquitecturas tecnológicas. Los que sean capaces de estructurarse en base a estas infraestructuras, serán los ganadores y tendrán muchos valores en este contexto. Le veo a Logicalis diferenciado en este sentido y con capacidad de capacitación y entrega al cliente de manera muy eficiente a esos nuevos mercados. Soy optimista en ese trabajo de la tecnología.