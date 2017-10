Marcelo Hermida, CEO de Sun

Como muchas empresas exitosas, Sun surgió de una crisis, a mediados de 2006. Hoy se posiciona como referente en los rubros de telecomunicaciones y tecnologías de la seguridad. Sun se distingue por su atención personalizada. “Estoy detrás de casi la totalidad de los proyectos, aunque sean pequeños”, dijo a Empresas & Negocios Marcelo Hermida, CEO de la compañía. Desde hace seis meses, Sun está presente en el mercado Paraguayo, y tiene intenciones de seguir creciendo, para “ampliar su red y lograr llegar al resto de América del Sur, ofreciendo los mejores productos y servicios”.

¿Cómo y cuándo surgió Sun?

La idea de SUN surgió a mediados de 2006, cuando Uruguay recién había salido de la crisis. En ese momento, uno de los gerentes de la empresa en la que trabajaba dijo: ‘muchas empresas exitosas son las que nacen en las crisis de un país’. Dado que siempre fui una persona independiente, me ‘inventé’ mi trabajo. Fue así que en 2007 nació Sun.

¿Qué productos y servicios ofrecen?

Sun es una empresa enfocada en seguridad y telecomunicaciones. Empezamos con cableado estructurado, continuamos con diseño de data center y los clientes nos fueron pidiendo más. Así comenzamos a especializarnos en lo vinculado a alarmas, cámaras, controles de acceso, etc.

¿Quiénes son sus principales clientes?

La industria y el comercio. Trabajamos mucho para el sector logístico, financiero, bancos y empresas de áreas afines, a las cuales les entregamos proyectos llave en mano. No solo mejoramos nosotros, sino que colaboramos en la mejora de los clientes y de los clientes de nuestros clientes.

¿Cuáles son los aspectos que distinguen a Sun dentro de su rubro?

Atención personalizada. Estoy detrás de casi la totalidad de los proyectos, aunque sean pequeños. Si no puedo ocuparme de forma directa, siempre hay alguien de mi confianza atendiéndolo. Sin duda, no se puede atender todo y siempre es bueno tener un buen equipo de trabajo, que colabore, aporte y sepa desempeñarse de manera autónoma.

¿Cuántas personas integran el equipo de Sun y qué rol cumple cada uno?

En la empresa hay 15 personas. Tenemos administrativos, arquitecta, ejecutivo de cuentas y técnicos especializados. Es uno de los mejores equipos que me podría haber imaginado, una gran familia.

Este año, Sun ha logrado alianzas con otras empresas del rubro como Colosseo y Daktronics, ¿cuáles son los principales objetivos de estas alianzas?

Brindar la mejor solución al cliente. Hemos detectado que sector deportivo no está bien atendido desde el punto de vista de la tecnología, desde pantallas gigantes hasta detección facial. Esas empresas, homologadas por FIFA, nos brindan su apoyo para presentarnos frente a cualquier entidad deportiva y poder ofrecerles los mejores productos y servicios.

La empresa tiene un marcado compromiso con el deporte, siendo sponsor de los corredores de Rally, Gardiol y Varela, y lanzando, frecuentemente, sorteos de entradas para los partidos de Uruguay. ¿Cómo surge ese compromiso?

Hace unos años, un gran amigo, compañero de escuela y liceo, me invitó a ser sponsor de sus autos de competición. En esa propuesta vi una oportunidad tanto para que su equipo cuente con fondos para las carreras como para mostrarnos en un rubro donde empresas similares a la nuestra no son vistas frecuentemente. Así pudimos mostrar la marca y crearle una inquietud a los espectadores para que nos busquen.

En cuando a los partidos de Uruguay, fue una gran idea de nuestro community manager. Como buen equipo, la llevamos adelante. Empezamos con Argentina, luego el viaje con entradas a Paraguay y luego Bolivia, partido que para los ganadores debe de haber sido algo único.

¿Cuánto hace que Sun es socia de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Uruguay (AJE)?

Hace un año un amigo me presentó a un ex Directivo de AJE. Hablamos bastante rato, me contó cómo funciona. A las 24 horas ya era socio.

¿Qué ventajas les brinda pertenecer a esa asociación?

Infinitas, siempre y cuando sepa usarlas en la forma correcta. AJE brinda muchos contactos entre los socios y no socios para poder potenciar un negocio, encontrar alianzas entre empresas y, sin duda, aprendizaje. En mi caso, se generó la inquietud por explorar el mercado paraguayo como destino prometedor. En cierto momento llegó al grupo un mensaje de un socio que le interesaba Paraguay. Dentro de mis posibilidades y conocimiento, lo asesoré, ayudé, viajé junto a él para presentarle empresarios y, a partir de ahí, se generó un grupo en el que hoy se están haciendo cosas hermosas, por ejemplo un CoWork en el World Trade Center (WTC) de Montevideo.

¿Cuánto hace que Sun tiene presencia en el mercado paraguayo?

Sun ya hace seis meses que está en Paraguay, con su oficina en WTC y con su primer contrato firmado por los próximos cuatro años. Vamos a instalar una pantalla gigante en uno de los clubes más prestigiosos de ese país y del continente.

¿Qué otros proyectos a futuro tiene Sun?

Seguir creciendo, ampliar su red y lograr llegar al resto de América del Sur, ofreciendo los mejores productos y servicios.

¿Cómo evalúa el mercado de las telecomunicaciones en Uruguay?

Uruguay, en varios países de Sudamérica, es visto como uno de los más desarrollados en esa área. Tiene buena imagen por su red de fibra óptica con estabilidad y buena performance. Uruguay sigue creciendo y tenemos personas muy capaces. Sin duda, seguiremos avanzando.

¿Y el de las tecnologías de la seguridad?

Es un candente. Lamentablemente, se está necesitando instalar muchísimas cámaras de seguridad, no solo para prevenir sino para disuadir a posibles delincuentes. Hoy penosamente no solo están difíciles las calles. Los problemas de seguridad también afectan a las empresas.

Señas de identidad

Marcelo Hermida tiene 32 años y es técnico en electrónica. De vocación emprendedora, siempre está en busca de nuevos desafíos. Vive con sus dos hijas y en su tiempo libre disfruta del fútbol, sus perros y manejar por la ruta en la noche. Su libro preferido es “¿Quién se ha llevado mi queso?”, de Spencer Johnson: una obra que trata sobre la motivación y cómo afrontar los cambios a nivel laboral. Admira a su abuelo, sus padres y su colega, que es gerente de una empresa dedicada a la logística.