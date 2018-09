¿Qué piensan los jóvenes uruguayos sobre el mercado laboral?

Se conocieron los resultados del estudio denominado “Empleo Soñado”. El mismo permitió conocer qué piensan los jóvenes uruguayos sobre el mercado de trabajo, las empresas, el liderazgo y su carrera profesional.

Realizado por Crear Comunicación, con el apoyo de ExpoEmpleo y la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, “Empleo Soñado”, insumió ocho semanas de trabajo de campo, y en esta edición alcanzó a casi 2.700 estudiantes universitarios de nuestro país. El análisis permitió conocer la opinión de los jóvenes sobre el mercado de trabajo, sus carreras profesionales, las empresas y los liderazgos, entre otros aspectos.

“Empleo Soñado” fue presentado en el marco de un desayuno de trabajo realizado en el Hotel Palladium para los ejecutivos de las principales empresas de nuestro país. La Lic. Virginia Fasano, consultora independiente, fue quien presentó las principales conclusiones del estudio.

El objetivo del estudio fue obtener y compartir información con quienes trabajan en las áreas de gestión humana de las organizaciones, como con quienes desde el ámbito académico tienen la responsabilidad del diseño curricular de las diferentes carreras, así como la posterior inserción laboral de los estudiantes. A su vez, identificar y entender las expectativas de los jóvenes en su vinculación con el mercado de trabajo y su carrera profesional.

La muestra fue realizada a través de redes sociales, universidades, colectivos -y también acciones con sorteos y obsequios para lograr el resultado en la convocatoria-, con jóvenes de entre 17 y 26 años, estudiantes universitarios, con la característica de que no se encontraran trabajando.

Conclusiones

Del análisis se desprende que casi el 50 % de los jóvenes tiene planeado irse del país. Los principales motivos son la inseguridad (49,4%), y mejores oportunidades laborales (43,9%). Tras dar el paso de irse del país, el 81,2% no piensa retornar, mientras que el 19,9% tiene en mente hacerlo.

A la hora de ingresar al mercado laboral, no se visualizan dirigiendo las compañías ni valoran para su futuro esa opción, sino simplemente tener un buen empleo.

Respecto a la forma de acceder a información sobre un trabajo específico, en dos años descendió 15 % la búsqueda de empleo por suplemento de trabajo (diario impreso), y lideran las búsquedas a través de portales de empleo y ferias virtuales. Mencionan, a su vez, que es importante lo que saben de las empresas por su propia participación en un proceso de selección y por lo que cuentan otros.

Respecto al empleo soñado, expresan que éste es aquel que brinda desarrollo profesional (65,8%), posibilidad de seguir estudiando (46,6%), aprendizaje (54,4%), buen ambiente laboral (47,1%) y muy buen salario (35,2%), entre los puntos más destacados.

Al ser consultados sobre las razones por las que los encuestados renunciarían a un buen empleo, el 63,1% respondió que lo haría si el ambiente laboral no fuera bueno, el 58,1% si no tuviera oportunidades de desarrollo, mientras que el 45,1% se retiraría si la empresa no le permite continuar con los estudios.

Mejores empleadores

Posteriormente a la presentación del estudio, la directora de Crear Comunicación, Leticia Viva, anunció los resultados del ranking de “Marca Empleadora 2018”, que en esta oportunidad nuevamente reconoció a las diez organizaciones, a las cinco consultoras y a los dos líderes empresariales más votados por los universitarios que participaron del mismo.

La marca empleadora líder en la categoría empresas fue Fábricas Nacionales de Cerveza, seguida por Compañía Salus, DirecTV Uruguay, Claro, Prosegur, Pronto!, Tienda Inglesa, Pepsico, Supermercado Ta-Ta y Antel.

En la categoría consultoras, el primer lugar lo retuvo Manpower seguido por Deloitte, Adecco (que ingresó por primera vez en el ranking), CPA Ferrere y Bayton. En lo que refiere a la elección de líderes empresariales, los dos más votados resultaron ser Nicolás Jodal y Carlos Lecueder (quien también había sido elegido en 2016).