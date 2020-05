Reducir la pérdida, optimizar el consumo: los objetivos de Tepido.uy

Verónica Lotti, encargada y desarrolladora en Tepido

Tepido es un proveedor digital de alimentos y bebidas para supermercados, almacenes y restaurantes. Se enfoca en disminuir la pérdida de alimentos (PDA) a través de soluciones que permitan balancear la oferta y la demanda del mercado. Además, brinda a las empresas de la industria de alimentos un servicio de informaciones eficientes, que ayuden a controlar la sobreproducción, a lo que le suma el uso de tecnología inteligente.

¿Cómo y cuándo surgió la posibilidad de crear el emprendimiento?

En 2015, con mi socio Nicolás Cirio, empezamos a escribir post-sticks con ideas y los pegamos en la heladera. Construimos varios proyectos desde la fecha, entre ellos, un menú digital, una plataforma financiera para análisis de costos y pérdidas, un e-commerce de venta de alimentos con descuentos, y finalmente llegamos al proyecto actual “Tepido”, en 2018, que nace y se mueve con el motor de trabajar en la pérdida de alimentos.

Entonces, tepido.uy es un canal digital de ventas de alimentos y bebidas, donde los comerciantes reponen su stock con distintos proveedores desde un solo lugar y en cualquier momento del día.

¿Cuál es su papel y responsabilidad en esta firma?

Estoy encargada del negocio y del desarrollo de la plataforma.

¿Cuáles son los principales objetivos de la empresa?

Llegar a todos los comercios de Uruguay y tener todos los proveedores de alimentos y bebidas en la plataforma. Para eso es posible registrarse en www.tepido.uy/proveedores y el comercio puede afiliarse en www.tepido.uy/comercios

¿Qué cosas son las que distinguen a la firma?

Lo que más nos distingue es la transformación digital que ofrecemos a las compras y la centralización de pedidos.

¿De qué manera y a través de qué canales se comercializan los productos?

A través de la plataforma de comercio electrónico (www.tepido.uy), y las redes sociales que son Facebook e Instagram: @tepido.uy, y Twitter @tepidouy.

¿Desde hace cuánto tiempo ingresó al área de emprendedurismo de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y cuál fue el motivo?

Nos acercamos a la Cámara en la segunda mitad del 2018. Nos presentaron a la Institución Patrocinadora de Emprendimientos (IPE) e iniciamos nuestros trabajos con ellos.

¿De qué manera la CIU ha aportado al desarrollo del proyecto? ¿Qué herramientas existen para los nuevos emprendedores?

La cámara aporta conocimiento de la industria y, además, es nuestra IPE.

¿Cómo es ser empresario en Uruguay? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de emprender o llevar adelante una empresa familiar en nuestro país?

El ecosistema empresarial que he conocido hasta el momento me ha recibido de brazos abiertos. Las ventajas que veo es que al ser un mercado tan chico tenemos la oportunidad de validar ideas de forma ágil con ajustes de la dirección sobre la marcha y, posteriormente, exportarlas a otros mercados mayores.

Señas de identidad

Verónica nació en Montevideo, el 31 de agosto de 1981. De niña soñaba con solucionar el hambre del mundo, y también sentía gusto por la computación, cuestión por la que hizo un curso a sus 11 años y hoy es licenciada en Sistemas. Trabajó durante muchos años como programadora, de líder técnica y de equipos y, finalmente, como gerente producto.

La entrevistada vive con su pareja. Se define como una persona transparente, determinada y persistente. Dice que no tiene un libro favorito, pero se encuentra leyendo The purple cow, de Seth Godin; Think and Grow Rich, de Napoleon Hill; y Patterns of enterprise architectures, de Martin Fowler. Entre sus películas predilectas se encuentran ‘Charlie y la Fábrica de Chocolates’ y ‘Alicia en el País de las Maravillas’.

La frase de cabecera que la acompaña en su vida es “less is more”. Su lugar en el mundo es la playa y en su tiempo libre gusta de hacer surf. Verónica se declara admiradora de sus padres y su hermana “porque me hacen ser una mejor persona todos los días”, asegura.