El turismo, motor de la economía

Durante décadas, el turismo ha crecido en forma exponencial, diversificando la oferta, hasta convertirse en uno de los sectores económicos que crecen con mayor rapidez en el mundo. Uruguay no permanece ajeno a esta realidad, y esta actividad se ha transformado en una importante generadora de divisas para el país.

La Organización Mundial de Turismo (OMT), definió al 2017 como el Año Internacional para el Desarrollo del Turismo Sostenible, con el objetivo, precisamente de generar una mayor consciencia mundial sobre la importancia que tiene el turismo sostenible para el desarrollo general del planeta y sus recursos. El pasado miércoles 27 se conmemoró el Día Mundial del Turismo, y en esta edición de Empresas & Negocios hacemos una puesta a punto del sector y del impacto que tiene en la economía uruguaya. Las perspectivas para 2017 indican que el sector volverá a crecer.

A diferencia de otros sectores, la actividad económica de turismo y viajes no se estructura de la misma forma que otras que hacen también a la economía de un país, cuyo eje es el de satisfacer una demanda o necesidad específica. La actividad que gira en torno al turismo tiene como eje al turista, es decir, a la persona que por un tiempo mayor a un día se mueve fuera de su hábitat natural. El turismo cobra cada vez más importancia como actividad productiva a nivel mundial. Las llegadas internacionales han crecido casi ininterrumpidamente a una tasa promedio de 4% en los últimos 20 años, según cifras de la OMT.

Según este organismo, durante la próxima década el turismo internacional en las economías emergentes, como la uruguaya, crecerán al doble del ritmo que en las economías avanzadas y para 2030 las economías en desarrollo captaran el 57% (versus 45% en 2014) del total de arribos mundiales.

Más acá en el tiempo, concretamente, en 2016 el número de viajes internacionales se ubicaron en torno a los 1.235 millones, lo que supone un crecimiento de 4% en relación a 2015.

La última investigación de World Travel & Tourism Council & Oxford Economics señala que la actividad turística en 2016 se expandió por séptimo año consecutivo por encima de la economía mundial, lo que implica que el sector viene aumentando su contribución al producto global, ubicándose en torno a 10% del PIB (2015), generando uno de cada 11 puestos de trabajo en el mundo.

En lo que respecta a América Latina, ha sido la segunda región en el mundo en crecimiento de llegadas internacionales entre 2010-2015, siendo solo superada por Asia y el Pacifico. En este período, Latinoamérica pasó de recibir 50 millones de turistas en 2010 a 65 millones en 2015, lo que implica un aumento de 5% promedio anual, siendo precisamente 2015 el año de mayor desempeño, con un incremento de 6.5% respecto al año anterior.

Asimismo, la OMT prevé que al 2030 las llegadas internacionales alcancen los 1.800 millones de turistas. Las mismas crecerán al doble del ritmo entre las economías emergentes -4.4% anual-, frente a las economías avanzadas -2.2% anual-. Para el mismo año, se estima que los países en desarrollo tendrán el 57% del total de las llegadas internacionales, según el organismo.

Ubicación estratégica

Según la OMT, cuatro de cada cinco viajes internacionales tienen su origen en la misma región. En ese sentido, nuestro país se encuentra estratégicamente ubicado sobre el cono sur del continente, a una hora de Buenos Aires y dos de Asunción, Santiago de Chile y San Pablo. Esta situación le genera un importante potencial como receptor de visitantes en la región, con un mercado potencial de 95 millones de turistas.

A su vez, Uruguay ofrece un abanico de opciones para diferentes tipos de turismo a muy pocos kilómetros de distancia entre sí. Al tradicional turismo de sol y playa y al turismo urbano se le suman el turismo de espacios rurales y de naturaleza, termal y de relax, náutico, de congresos y eventos, turismo social, entre otros.

El crecimiento sostenido que viene mostrando el sector no solo se debe al desempeño de las llegadas internacionales, sino que el número de uruguayos que salen de su entorno habitual para vacacionar o visitar diferentes lugares del país se ha expandido a un buen ritmo en los últimos años, impulsado por las mejores condiciones económicas de los hogares, que en 2016 transitaron su decimotercer año consecutivo de crecimiento real de salarios e ingresos -el Índice de salario real creció en los últimos 10 años a una tasa promedio de 3.3% anual, según datos de Uruguay XXI en base a INE-.

El peso en la economía

En Uruguay, el turismo es una de las actividades que más divisas genera a la economía del país, con ingresos que superan los US$ 1.800 millones. Además, es el primer país de América del Sur en número de turistas recibidos en función del número de su población. En 2016 visitaron el país 3.328.450 personas, lo que representa el 98% de la población.

La actividad turística, paulatinamente, ha ganado mayor participación en el producto nacional.

Por ejemplo, en 2015 el turismo explicó el 7.1% del PIB de del país, y generó casi 100.000 puestos de trabajo.

Una buena temporada

En 2016 ingresaron al país 3.328.450 turistas -sin tener en cuenta cruceros, ni turistas que cruzan la frontera seca para hacer compras-, y gastaron US$ 1.824 millones. Sin embargo, las cifras incluyen visitantes en tránsito hacia otros destinos, que en comparación con 2015 aumentaron 50%. Si se toman únicamente los turistas que llegaron al país teniendo como destino final a Uruguay, el número fue de 3.055.587 visitantes, lo que igualmente implicó un récord histórico y significó un aumento de 10% frente a 2015.

Las visitas internacionales se encuentran concentradas por origen. El 85% de los visitantes extranjeros que llegaron a Uruguay en 2016 provino de los dos países limítrofes –Argentina y Brasil-. Se destacó la suba en el número de turistas argentinos, que el año pasado aumentó 25%, lo que representa 433.000 turistas más que en 2015, totalizando 2.140.000 turistas argentinos. Por su parte, el ingreso de turistas chilenos se incrementó 5%, mientras que los uruguayos no residentes cayeron 19%. En relación al resto de orígenes regionales no se encuentran cambios relevantes. En cuanto a los turistas extra-regionales, se destaca el aumento desde otros orígenes, que subió 6.7% y los visitantes norteamericanos que aumentaron un 2%. Por su parte, los turistas europeos disminuyeron en 3%. Por último, si bien Paraguay tiene un peso reducido en nuestra matriz receptora de turistas -representan 1.6% sobre el total-, los visitantes que llegan desde dicho país son quienes mantienen estadías más prolongadas, y registran el mayor gasto por persona -unos US$ 1.022-, que casi duplica el gasto del turista medio -US$ 548-.

La estadía promedio sufrió una caída de 11% el año pasado, pasando de 6.2 días en 2015 a cinco días y medio en 2016. Por otro lado, el gasto promedio diario que realizaron los turistas durante 2016 fue de US$ 99, lo que representó una suba de 3.5% frente a 2015.

Las evoluciones de todas estas variables implicaron para 2016 un crecimiento del ingreso total de divisas por turismo del orden del 3% en dólares corrientes, lo que en función de la evolución del tipo de cambio y de los precios internos, representó un aumento del 4% en términos reales en relación a 2015.

Por rubros

Si se analiza la evolución anual de los principales rubros del gasto, se destaca el crecimiento de 38% que tuvo el rubro Recreación y Cultura, que significó US$ 43 millones más que 2015, alcanzando US$ 158 millones. Otro rubro de gran desempeño fue Compras, que aumentaron US$ 47 millones en el último año, representó un aumento del 25% en relación al año anterior. Por otro lado, el rubro Tours presentó una caída de 16%.

Montevideo, la capital del país, fue en 2016 el principal destino turístico con más de 950.000 visitantes, captando uno de cada tres turistas. En segundo lugar, Punta del Este superó los 695.000 turistas, lo cual representó un aumento de 75.000 visitantes frente a 2015, un 11% más que el año anterior. En tercer lugar, lo ocupó el Litoral Termal con casi 500.000 visitas y Colonia fue el cuarto destino con 283.000 turistas.

Turismo de cruceros

La temporada de cruceros se desarrolla entre los meses de octubre y abril, cuando arriban a los puertos de Montevideo y Punta del Este alrededor de 200 cruceros13 con pasajeros de múltiples nacionalidades. Esta modalidad proporciona diversos beneficios para la actividad turística. En primer lugar, a través del gasto que realizan los visitantes durante su estadía; también, resulta ser un potente medio de promoción del país, ya que según estadísticas del Mintur, alrededor del 70% de las personas que visitan Uruguay bajo esta modalidad, lo hacen por primera vez, muchos de los cuales regresan posteriormente como turistas tradicionales por estadías más prolongadas.

En la última temporada cerrada -2015/2016-, llegaron al país 161 cruceros, 11 cruceros menos que en la temporada anterior, lo que supone una baja de 6% en relación al último año. Del total de cruceros arribados al país, 105 lo hicieron al puerto de Montevideo y 56 al puerto de Punta del Este. El número de cruceristas desembarcados durante la última temporada fue de 317.205, un 4% menos que la temporada anterior. Entre las principales nacionalidades se encuentran los brasileños, que representaron el 42% del total, y en segundo lugar, los argentinos, con un 25%. Los norteamericanos y europeos representaron el 15% y 11% respectivamente. Esto significa que los turistas que arriban al país bajo esta modalidad, diversifican el origen de los turistas que visitan al país. Donde por un lado, entre los turistas regionales predominan los brasileños; y por otro, el porcentaje de turistas extra regionales es significativamente mayor que en el turismo receptivo, alcanzando al 25% del total de personas desembarcadas.

En la temporada antes mencionada -2015/2016-, los cruceristas gastaron más de US$ 11 millones; el 58% fue destinado al rubro compras, un 26% a alimentación y un 10% a tours.

De estos datos se puede establecer que el turismo de cruceros, lejos de competir con el turismo tradicional, permite captar una mayor variedad de turistas regionales como extra-regionales. Además diversifica el gasto, por tener una estructura más volcada a sectores como el retail, el gastronómico y los tours, que el turismo tradicional.

Buenos augurios

En el primer semestre del año 2017 ingresaron al país 2.111.594 visitantes -420.210 más que en el mismo período de 2016, cuando arribaron al país 1.691.384-, lo que significó un aumento de 24.8% respecto a igual período de 2016. El ingreso de divisas fue de U$S 1.440.982.478, que representó 39.1% más que el mismo período de 2016, cuando el gasto fue de U$S 1.035.621.624.

El gasto promedio por persona fue de U$S 682.4, lo que significó 11.5% más que igual período de 2016, siendo el gasto promedio diario, U$S 105.8, un 3.4% mayor al primer semestre 2016.

Más argentinos, brasileños y chilenos

Las visitas de turistas argentinos que llegaron al país en el primer semestre de 2017 fueron 1.494.481, es decir 32.6% más que en igual período de 2016, cuando llegaron 1.126.808.

Por su parte, la cantidad de turistas brasileños fue de 240.939, registrando un aumento de 28.2% en relación al primer semestre de 2016, cuando fueron 187.927

A su vez, los visitantes chilenos fueron 39.305, registrando un aumento de 43.5% en relación a igual periodo de 2016, cuando arribaron al país 27.383.

Los turistas paraguayos que nos visitaron fueron 22.552 mientras que en igual período de 2016 fueron 21.945, lo que significó un aumento de 2.8%.

Los uruguayos residentes en el exterior realizaron 147.426 visitas, produciéndose una disminución de 2.1% respecto a igual período de 2016, cuando fueron 150.600.

Asimismo, se produjo una disminución en la llegada de visitantes de otras nacionalidades -Europa, Norteamérica, Resto de América y otros sin identificar-, los cuales sumaron 166.892, mientras que en igual período de 2016 fueron 176.720.

Principales destinos

Montevideo fue el destino más elegido para visitar, recibiendo 481.660 visitantes, un aumento de 14.8% respecto al primer semestre de 2016, en el que recibió 419.512.

Punta del Este fue el segundo destino preferido por los turistas que llegaron a Uruguay en los primeros seis meses, recibiendo 479.355 visitantes, con un aumento de 27% respecto a 2016, en el que fueron 376.981.

El Litoral Termal se ubicó en tercer lugar, con 301.907 visitantes, significando un crecimiento de 47% respecto a igual período de 2016, donde registró 205.053 visitantes.

La costa de Rocha recibió 166.111 visitantes; creciendo 71.5% respecto a 2016, cuando llegaron 96.826.

La Costa de Oro recibió 134.048 visitantes, con un aumento de 42%; Piriápolis registró 139.164, creciendo 36.5% respecto a 2016; Colonia registró 144.470 visitantes, un aumento de 8.9% sobre 2016, cuando tuvo 132.600 visitantes.

Mientras tanto, En tránsito se registraron 191.240 pasajeros.

Ingreso de divisas por destino y rubro

Punta del Este recibió el mayor ingreso de acuerdo al gasto de turistas, recibiendo U$S 681.737.923 con un aumento de 44% respecto a igual período de 2016, cuando ingresaron U$S 473.428.374.

El segundo lugar en el gasto de los turistas lo ocupó Montevideo con U$S 305.325.193, registrando un aumento de 15,5% sobre 2016.

La Costa de Rocha tuvo un ingreso de U$S 124.056.188, registrando un aumento de 83% respecto al primer semestre de 2016, cuando fue de U$S 67.745.829.

Piriápolis recibió un gasto de U$S 115.333.430, con un aumento de 42% respecto a 2016; mientras que la Costa de Oro recibió U$S 56.200.484, con un aumento de 44% sobre 2016.

En lo que refiere al gasto según rubro, el 33.9% del gasto se realizó en alojamiento, recibiendo U$S 488.445.467; mientras que el 27% fue en alimentación con U$S 388.868.151.

Las compras fueron por U$S 189.095.913, el transporte de U$S 105.966.385; cultural y recreativo recibió U$S 121.458.371

Las cifras que fueron analizadas por el Área de Investigación y Estadísticas del Ministerio de Turismo, en base a datos proporcionados por la Dirección Nacional de Migración, no incluyen los visitantes de cruceros ni a quienes ingresaron por la frontera seca limítrofe con Brasil, sin hacer trámite migratorio.