“Hace un año la gente quería a Verónica Alonso como vice; ahora la quiere presidenta”

Ignacio Estrada, diputado y líder de Compromiso con el Cambio – Partido Nacional

Ignacio Estrada es diputado suplente por el Partido Nacional (PN) y trabaja en el área de las energías renovables. Se ha desempeñado tanto en el ámbito financiero-empresarial, como en el trabajo social, y algunos años atrás decidió volcar esos conocimientos en la política. En abril de 2016 fundó Compromiso con el Cambio, grupo que busca posicionar a Verónica Alonso a nivel nacional de cara a las próximas elecciones. En entrevista con CRÓNICAS, contó por qué respalda a la senadora, y aseguró que quiere utilizar la política como herramienta para ayudar a los demás.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-Compromiso con el Cambio es la agrupación que ha acompañado a Verónica Alonso desde que comenzó a separarse de Alianza Nacional –todavía no lo ha hecho definitivamente-. ¿La intención es proyectarla a nivel nacional?

-Sí. Empezó de entrada como un grupo de apoyo a la figura de Verónica. Al principio la idea era trabajar en Montevideo, pero cada vez más gente del Interior nos contacta para generar agrupaciones de Compromiso con el Cambio en diferentes partes del país, entonces estamos en ese proceso.

-¿Qué dice ella sobre esa posible proyección nacional?

-Ella es muy abierta, nos deja actuar y no nos está muy encima. Obviamente le comunicamos las cosas que estamos haciendo, le consultamos algunas decisiones importantes, pero es muy flexible.

-En las elecciones pasadas usted apoyaba a Jorge Larrañaga. ¿Cómo se dio ese cambio?

-Fue un proceso bastante natural. Para las elecciones del 2014 había dos bloques dentro de Alianza: el de Verónica, Pablo Iturralde y Álvaro Dastugue, y por otro lado el de Jorge Gandini, Pablo Abdala y Ana Lía Piñeyrúa. Nosotros ya estábamos en el sector de Verónica y seguimos trabajando con ella, que todavía no ha dicho que está fuera de Alianza sino que hay que ver qué sucede, y vamos a apoyarla en la decisión que tome.

-Pero ha tomado cierta distancia: no va más a las reuniones de bancada, toma sus propias decisiones.

-Sí, en la práctica está tomando cada vez más autonomía y protagonismo.

-En una entrevista con CRÓNICAS, dijo que si tiene “el apoyo de la gente, sería un honor ser candidata”. ¿Cómo ven ustedes el respaldo que ha logrado?

-Lo vemos muy bien. Una cosa que percibimos es que hace un año la gente nos decía: “La quiero como vice”, y ahora ya nos dice: “La quiero presidenta”. Entonces vemos que la quieren para un rol importante, no solamente para ponerla de vice porque queda bien una mujer. Ella dice que hay que ver qué pide la gente, que su lugar no va a surgir de arriba sino de abajo, y eso nos parece bastante razonable porque no es bueno imponer cosas sin el apoyo necesario.

-¿Qué fue lo que le atrajo de ella?

-Yo empecé en política en el año 2013, con una agrupación propia llamada Compromiso Solidario, dentro del PN. En el primer evento que hicimos estaban Jorge Larrañaga, Verónica y algunos diputados. Cuando terminó, ella se me acercó y me dijo que le había parecido interesante, nos entendimos enseguida y quedamos en juntarnos. Al mes siguiente nos reunimos y terminamos trabajando en las elecciones junto con la Unión Cívica. Yo era muy afín a su forma de trabajar, me parecía una persona fresca en política y yo también venía de afuera. Tenemos un pensamiento bastante parecido en la educación, en las prioridades del país.

-¿Qué es lo que Alonso le suma a la política como proyecto propio?

-Yo creo que hay dos cosas. Por un lado su forma de hacer política, ese estilo de ser oposición, pero al mismo tiempo crear puentes [con el gobierno] para trabajar en temas que son importantes para todo el país. Con eso yo estoy muy de acuerdo.

-Esa “oposición propositiva” –como ella le llama-, que es lo que ha querido construir, no ha sido muy bien vista por el resto del partido. De hecho, recientemente el senador Álvaro Delgado informó que el PN no reconoce su participación en el proyecto de regulación del consumo de alcohol presentado por Tabaré Vázquez, cuando ella formaba parte del equipo de trabajo.

-En el partido hay un gran abanico de opciones y formas de pensar, y es normal. A veces en nuestra propia familia no pensamos igual… que en un partido estemos todos de acuerdo en las ideas y la forma de actuar, es inviable. Sí me parece que hay que administrar las diferencias.

-Volviendo a la pregunta, ¿qué es lo otro que la senadora le aporta a la política?

-Tiene que ver con las prioridades del país: la educación, apostar a la infancia, el apoyo a los emprendedores, fomentar el empleo.

-El hecho de que sea mujer y esté pensando en una candidatura implica una novedad.

-Sí, aunque nosotros nunca pensamos en darle para adelante por ser mujer. Yo quiero una persona que sea buena, calificada, y que sepa que va a hacer las cosas bien. Siempre la apoyamos por eso, por sus características como persona.

-“En Uruguay en la cuestión de género se discute que más mujeres es mejor política. No, más “Verónicas” Alonso y más “Gracielas” Bianchi no es mejor política”, dijo el diputado Alejandro (Pacha) Sánchez (MPP) al semanario Voces. ¿Cómo tomaron esas declaraciones?

-A mí me dio un poquito de gracia, me pareció raro porque el Pacha es un tipo con quien se puede dialogar, y fue un comentario duro. Pero Verónica tiene muy buena relación con él, yo creo que fue un error del momento, por tanto no le dimos mucha trascendencia.

“Verónica le aporta a la política ese estilo de ser oposición, pero al mismo tiempo crear puentes [con el gobierno] para trabajar en temas que son importantes para todo el país”

-Usted ha tenido una experiencia de vida muy variada, trabajó años en Wall Street y tiempo después se dedicó al trabajo social en el liceo Jubilar. ¿Cómo volcar esos aprendizajes en la política?

-Hay dos cosas que he aprendido, que creo que sirven. Por un lado, en el sector privado, cómo trabajar en equipo, cómo ejecutar y lograr cosas. Yo como diputado suplente he trabajado en proyectos de energía eólica, y eso también tiene mucho de planeamiento, ejecución, seguimiento.

-Área a la que hoy se dedica profesionalmente.

-Exacto. Entonces, por un lado toda esa experiencia de imaginar y después concretar, porque en definitiva lo que a mí me gustaría más adelante sería estar en la parte más ejecutiva para hacer cosas. Por otro lado, lo que aprendí en las ONG, en el Hogar del Bebé, el liceo Jubilar y otras iniciativas, fue a desarrollar la sensibilidad.

-¿En qué sentido?

-Cuando era más chico no me daba cuenta de las dificultades que tenían otras personas, porque yo no las había vivido. Pero en esos lugares conocí muchos chicos que estaban separados de sus madres, que tenían dificultades afectivas, problemas en el desarrollo del lenguaje.

-¿Su idea es utilizar la política como herramienta para ayudar en esos aspectos?

-Sí, claro, mi prioridad número uno en política es la educación, y ahí toda la experiencia del Jubilar sirve. Aparte, en el año 2002, cuando vivía en Estados Unidos, conocí una iniciativa similar, y ahí me di cuenta de que la educación era una forma de cambiar la vida de las personas.

Lo que espero lograr en política es ayudar a que mejore nuestra educación, que esté pensada para el siglo XXI, y que ciertos sectores donde hay mayor pobreza, tengan una educación de primera que les permita salir adelante.

-Ha tenido éxito en el plano económico, incluso ha rechazado propuestas para altos cargos en multinacionales, porque la condición era dejar la política. ¿Qué lo llevó a querer volcarse enteramente en esa actividad?

-Es un tema vocacional que descubrí con el tiempo. Mi padre trabajó muchos años en Shell y viajamos por varios países, y yo al principio quería tener una carrera internacional. Después volví a Uruguay en el 2002, en plena crisis, y entendí que mi responsabilidad era estar acá y aportar para el país. Además, creo que mi éxito se da en la medida de cuánto puedo ayudar y no tanto en qué bien me vaya a mí. Con estas experiencias en el trabajo social que me fueron sensibilizando, fui cambiando la visión de lo que era el éxito.