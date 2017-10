“El pacto de silencio con Sendic fue estar totalmente de espaldas al nacionalista”

Juan Andrés Ramírez Saravia, líder del Movimiento Orejanos – Partido Nacional

La Asamblea General aprobó la renuncia del exvicepresidente Raúl Sendic por motivos personales, pero lo cierto es que algunos legisladores del Partido Nacional (PN) quisieron hacer uso de la palabra y no fue posible porque todas las bancadas habían acordado no debatir el tema. Este tipo de hechos alejan al líder del Movimiento Orejanos de los sectores predominantes del PN, que en agosto anunció su candidatura. Juan Andrés Ramírez criticó a los blancos por haber colocado gente no apta en ciertos cargos públicos en el actual gobierno, lamentó que ningún legislador de su partido se anime a expresarse contra la ideología de género, y cuestionó a Bascou, que “debió haber dado un paso al costado”.

El menú En la cava de Panini’s, el dirigente nacionalista degustó salmón a la plancha con ensalada de hojas verdes, que acompañó con agua mineral sin gas. Más tarde, optó por café.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-El Movimiento Orejanos busca consolidarse como una tercera vía dentro del PN, pero ya hay nombres que suenan fuertemente de posibles candidatos que tienen una carrera política encaminada, que están en el Parlamento o en gobiernos departamentales. ¿Por qué lanzar de la nada una candidatura? ¿No es una decisión un poco apresurada?

-Hay políticos que precisan una piscina llena de agua para tirarse, de hecho, hay importantes referentes del PN que están recorriendo el país con intenciones de ser precandidatos, con un caudal de votos mucho más importante de lo que podría tener Orejanos, y no deciden tirarse. Nosotros decidimos con un grupo de amigos, compañeros y familiares, formar una tercera vía, porque había dos ramas en el partido: la herrerista y la wilsonista, y no nos sentíamos del todo identificados con ninguna. Tenemos más afinidad con los sectores wilsonistas, pero allí también hay gente que no nos convence.

-¿Se considera wilsonista?

-Yo creo que no hay nadie que no se considere wilsonista dentro del partido. Es más, Wilson era una persona querida fuera del partido. Fue un hombre que dejó una lucha muy importante para el regreso a la democracia.

-¿Por qué se fue del sector de Larrañaga?

-Yo con el senador Jorge Larrañaga tengo una enorme afinidad, le tengo cariño y respeto, es una persona que ha dado su vida por el partido. Pero hay gente dentro del sector con la que no me llevo tan bien, y gente que tampoco me quiere tanto. El que crea que dentro del PN todos comulgamos y somos grandes amigos… eso es imposible en una colectividad que tiene un 30-35% del electorado nacional. Alcanza con recorrer el país para darse cuenta de que cada departamento tiene unas luchas internas voraces entre los dirigentes de los distintos sectores, e incluso dentro de los mismos.

-¿Cuándo decidió proyectar su propia candidatura?

-En la última elección apoyé a Larrañaga, y en la interna, en Montevideo, a la senadora Verónica Alonso. El mismo día de la elección nacional, de la primera vuelta, que estábamos en el bunker del NH Columbia, cuando salió la primera imagen de los resultados…

-Sorprendió eso, ¿no? Porque las encuestas venían diciendo una cosa, pero le erraron.

-Sorprendió, venían diciendo que iba a haber un balotaje muy parejo, que el Frente Amplio (FA) no tendría mayoría parlamentaria, que los blancos votarían para el cielo, que los colorados habían repuntado, y el primer número que sale es un 44-45% para el FA en el arranque, el PN, 24-25%, el Partido Colorado (PC), 8%. Fue un mazazo, una patada en el pecho, un golpe como diciendo “algo hicimos mal, el país nos dio la espalda”. Al otro día nos levantamos con un FA con mayoría parlamentaria por tercera vez consecutiva.

La autocrítica es absolutamente fundamental; el partido no la hace, no discute los temas. Un ejemplo muy claro: el pacto de silencio con Sendic fue estar totalmente de espaldas a la gente o al nacionalista. No hay un solo blanco de a pie que haya quedado conforme con que se dejara pasar la renuncia por causas personales de un exvicepresidente de la República que había sido tildado por su propio partido por problemas de ética.

-Varios legisladores blancos quisieron hablar.

-Sí. Yo hablé la noche anterior con la senadora Alonso, le dije que tenía que hablar igual, que no había mandato partidario que obligara a un legislador a no hablar. Ella estaba muy preocupada por ese tema, también Pablo Iturralde y [José] Yurramendi, diputado de Cerro Largo.

Pero primó el acuerdo entre los partidos de la oposición, y en 10 minutos Sendic renunció por razones personales y se fue. Creo que la gente no esperaba eso, quería discursos encendidos dejando bien en claro la vergüenza que sentíamos como país de que un vicepresidente tuviera que renunciar por razones de ética –si bien estratégicamente lo había hecho para no enfrentarse al dictamen de su Tribunal de Conducta-.

-¿Esas son las cosas que lo alejan de la representación actual del partido?

-Yo no hubiera aceptado cargos, por ejemplo. Yo soy de la idea de la gobernabilidad de Wilson, como la que él le aseguró al PC en aquella elección del año 85 cuando ganó Sanguinetti, en aquel discurso encendido en la explanada de la Intendencia. Eso implicaba un gobierno de coalición, ministerios, cinchar juntos de la piola.

-¿Y entonces? ¿Por qué no hubiera aceptado cargos?

-Porque el FA no hace gobernabilidad, se queda con todos los ministerios, con todos los cargos importantes del Poder Ejecutivo, y reparte un solo cargo de cinco directores de cada ente autónomo o servicio descentralizado para toda la oposición. Ese es uno de los placeres más grandes que tiene la izquierda, darle a toda la oposición un cargo, y entre ellos que se maten. Y yo no me siento parte de la oposición, yo me siento parte del PN, o sea, a mí no me representa un integrante del Partido Independiente en un Directorio, y ese fue uno de los logros de la izquierda, considerar a toda la oposición como una unidad.

-¿Qué es lo que diferencia a Orejanos de la oferta electoral actual dentro del PN?

-Tiene muchas diferencias. No tiene mochilas, no le debe absolutamente nada a nadie, no tiene ningún consagrado dentro del partido que venga a decir “yo tengo tantos votos”. Sí tenemos gente que nos quiere, que nos respeta, que se está volviendo orejana y se siente identificada con mi figura o con el grupo. Si vos me preguntás si yo preciso hacer política, te aseguro que no. Yo tengo mi trabajo, mi profesión, mi casa, mi señora que trabaja.

-¿Y por qué la decisión de postularse?

-Porque el país está muy mal, llegó el momento de que determinadas personas que sienten la política de una manera bastante visceral como yo, salgan del segundo plano y hagan un esfuerzo importante por levantar un país que descarriló, que es algo que los políticos no ven. Ahora la oposición está siendo un poco más dura, está bien, se acercan las elecciones.

-¿Cuáles son los objetivos que persigue el sector?

-Orejanos tiene dos objetivos muy claramente definidos. Uno podría llamarse “los tradicionales”, que han quedado por el camino porque en estos casi 13 años de gobierno nos hemos atrasado en todo.

-¿Qué serían “los tradicionales”?

-La educación, la seguridad, la salud, la infraestructura en rutas, el relacionamiento internacional y el posicionamiento con Venezuela, con el Mercosur, la inflación, el endeudamiento externo. Para Orejanos es casi tan importante eso, como conceptos como la familia, los valores, la agenda de género, la ideología de género, la educación de nuestros niños.

-¿Esos temas no forman parte de la agenda del partido?

-No, en absoluto. Es más, no hay ningún legislador del PN que se anime a decir que está en contra de la ideología de género.

-Álvaro Dastugue lo ha dicho.

-Pero Dastugue está claramente identificado con el llamado sector de los pastores, y es lógico que tenga esa formación religiosa, pero yo no quiero que esa discusión sea religiosa. La ideología de género dice que la persona definirá su sexo de acuerdo a la demografía, la población, la cultura y la educación que tenga, y eso es un grosero error, es ir contra la ciencia, contra el ADN, los cromosomas, los órganos genitales masculinos y femeninos, las hormonas.

Que después la persona tenga inclinación sexual y que pueden existir casos de que un hombre nazca dentro de un envase de mujer, sí, claro que puede pasar; que una mujer nazca y sienta que es hombre, sí, puede pasar. Yo no quiero decir que son anormales, pero según la naturaleza, los seres humanos son o varones o mujeres.

-Pero dijo que puede pasar que alguien se sienta del sexo opuesto.

-Puede pasar por un tema de inclinación sexual. Hay gente que se opera y se quita los órganos, eso puede existir y yo estoy absolutamente consustanciado. Es lo que les tocó y sufren, y en ese sufrimiento hay que apoyarlos.

-¿De qué está en contra?

-Estoy en contra de que me digan que las personas nacen y no son hombres o mujeres. La especie humana nace hombre o mujer, punto. La inclinación sexual es otra cosa. Hoy los homosexuales se pueden casar, pueden adoptar. Ahora, que esté permitido, ¿quiere decir que yo lo apoyo? No. ¿Yo cambiaría toda la agenda ideológica del Uruguay? No. ¿Yo tengo que aplaudir todo lo que implica evolución del ser humano? No. Yo no comparto eso.

-Tenemos una senadora trans, que es abogada y que, según ella misma contó, tuvo que afrontar muchos obstáculos.

-Tuvo que sufrir y mucho, tuvo que pelear y mucho, pero no es un hecho que aplauda ni que no aplauda, para mí es o buena legisladora o mala legisladora. Esto es lo mismo que cuando hablamos de las cuotas. ¿Vamos a poner una cuota para trans? Entonces pongamos una cuota para enanos, para obesos, para lesbianas, para gays, para afrodescendientes, para mujeres, para gente del Opus Dei, para masones… no funciona así, el que llega al Parlamento tiene que llegar por votos.

Yo entiendo que en el trabajo, a igual tarea, debe haber igual remuneración. Que la mujer está un paso abajo y que tiene que seguir peleando por esos derechos, sí, claro. Es más, yo le tengo más miedo a una colega mujer que a un colega hombre, son hasta mejores profesionales. Pero no por cuota.

-Esta semana se aprobó en el Parlamento la Ley de Cuotas por tiempo indeterminado…

-Una barbaridad, y las primeras que deberían oponerse son las propias mujeres, porque es un síntoma de que llegan al cargo no por votos, cuando lo único que legitima a un legislador es el voto. Las listas después vos las armás como quieras. Preguntale a Verónica Alonso si está realmente de acuerdo con la cuota. ¿Ella fue senadora por cuota o por votos? Fue senadora por votos, no precisa la cuota.

Hoy está de moda ser mujer, es más difícil hacer política siendo hombre que siendo mujer. Hay ambientes que son más de hombres, es parte de la evolución; las mujeres estaban más en la cocina antes y los hombres menos, ahora los hombres se metieron en la cocina y las mujeres en la política, está perfecto, pero no por cuota. ¿Qué le priva a una mujer llegar a tener un cargo electivo? Sus talentos y sus virtudes.

-¿Todos los hombres que ocupan cargos electivos tienen talentos y virtudes, entonces?

-No, el Parlamento es un desastre. Pero también hay mujeres que son un desastre. El nivel del Parlamento es una de las cosas que realmente hay que mejorar. Hay hombres que son absolutamente incapaces de leer una Rendición de Cuentas, o que han sido 20 años legisladores y son incapaces de hacer una interpelación, de preparar un proyecto de ley. Yo respeto muchísimo a las mujeres, mucho más que a los hombres. En un debate yo prefiero debatir con un hombre que con una mujer.

-¿Por qué?

-Porque tiene otra sensibilidad, otro olfato, otra educación. En un debate con un hombre te podés ir de boca, a una mujer no le podés faltar el respeto; un debate de hombres puede terminar a los sopapos.

-No debería ser así.

-No debería, ahora, ¿vos te imaginás a un legislador pegándole a una mujer? No. Ese día se tiene que ir del sistema. Pero un hombre que le pega a otro, forma parte de las pulsaciones.

-Hoy decía que algunos conceptos que defiende no están en la agenda del PN…

-No están, porque nadie defiende la familia.

-Pero ¿eso un día estuvo en el partido?

-En el PN estuvo.

-¿Y qué pasó?

-Vino la ola de que está de moda la diversidad, las familias no estructuradas de una manera tradicional, ser lesbiana, ser homosexual, juntarse en vez de casarse, no asumir compromisos, y frente a eso tambalea una institución [la familia] que es absolutamente clave, no solamente porque da estructura, sino valores, códigos y educación. Hoy tenemos un problema: familias desarmadas y educación desflecada absolutamente, sobre todo la pública, entonces tenemos una sociedad carente de valores, inculta y mal educada.

-¿Cuáles serían los ejes de su sector a trabajar en un eventual gobierno?

-Hay que arreglar el sistema carcelario, que es uno de los más vergonzosos del mundo, es una universidad del delito. Además, Uruguay no precisa 19 intendencias. Yo no digo que hay que desarmar los departamentos, pero ¿no puede haber regiones? ¿Se necesitan 19 parlamentos? Lo otro que Orejanos maneja con un criterio muy duro es que ya basta de poner incapaces en cargos públicos.

Escuchar a Zabalza decir que Sendic no estaba preparado para estar en Ancap… claramente no estaba preparado. Pero los blancos también cometimos errores. Hemos colocado gente que no está capacitada para estar en una empresa de esa magnitud.

-¿Por ejemplo?

-No voy a dar nombres, pero hemos puesto incapaces.

-¿En este gobierno?

-Sí, hemos puesto personas que no han estado a la altura del cargo que ocupan, sin duda. Y hay recientes designaciones de personas del PN que no debieron ser designadas, no voy a dar nombres.

-Más cerca de la fecha de las elecciones, ¿podría pensar en la posibilidad de una alianza con otros líderes?

-Orejanos crece por mérito propio y por los errores que cometen los dirigentes del PN. Hay mucha gente que no quiere estar ni con Luis, ni con Jorge, ni con Verónica ni con ninguno de los que ya están. Hay un montón de personas importantes dentro del PN, que si se juntaran podrían formar un ala muy valiosa y altamente competitiva al sector de Lacalle Pou, que hoy está consolidado. Podríamos manejar la posibilidad de sentarnos a conversar con sectores como el de Jorge, el de Verónica, el de Botana.

“Que no votaran la Investigadora sobre Bascou forma parte de las incoherencias que nos cuestan a la hora de ser creíbles”

-Tiene un discurso muy firme contra la corrupción. ¿El caso de Bascou podría enmarcarse en un acto de ese tipo?

-Bascou hizo todo mal. En la esfera privada le fue muy mal, no es bueno que un intendente tenga una deuda que ronda los 20 millones de dólares, ni 14 embargos, ni 7 millones de dólares contra esos embargos, ni una denuncia penal por estafa por cheques librados sin fondos, ni estar en el centro de la tormenta por el uso de su estación de servicio para venderle combustible a la Intendencia. Debió haber dado un paso al costado para solucionar sus temas penales, no someterse a la Comisión de Ética, que todavía no falló, es una vergüenza.

“Si yo soy acreedor de Bascou y me dejó adentro con 500 mil o 300 mil dólares, voy y le rompo todo”

-Según la denuncia del FA, sus estaciones de servicio le vendían a la Intendencia casi el triple de combustible de lo que le vendía la competencia. ¿Eso no es cuestionable?

-Es muy cuestionable y la Comisión de Ética cargará las tintas sobre eso. Si su estación de servicio tuvo un beneficio especial siendo el intendente, éticamente no es correcto, y si es un tema de corrupción o conjunción de interés público y privado, lo decidirá la Comisión y la propia Justicia.

Cuando vi Santo y Seña le agarré el mayor rechazo. Habló con una soberbia… “Hablan de 20, serán 20”, decía. Para la gente es mucha plata 20 millones de dólares. “Si la gente es feliz insultándome, que me insulte”. Me pareció una chotada. Si yo soy acreedor de Bascou y me dejó adentro con 500 mil o 300 mil dólares, voy y le rompo todo. Actuó con absoluta indiferencia hacia un problema que ha sensibilizado a la opinión pública, y me pareció una falta de respeto a todos los que salieron a defenderlo.

-Dentro del partido hay quienes piden que dé un paso al costado, y otros que lo apoyan fervientemente.

-Forma parte de la estrategia política de los dos sectores mayoritarios. Creo que las declaraciones de Lacalle Pou fueron más acertadas que las de Larrañaga.

-¿Qué piensa de que los blancos en Soriano no hayan dado sus votos para la Investigadora? Da la sensación de que solo las apoyan cuando son contra el FA.

-Es un hecho reprochable que forma parte de las incoherencias que después nos cuestan tanto a la hora de ser creíbles. Para mí las investigadoras tienen que funcionar siempre. Pero el PN no tiene problemas graves de corrupción, sí los tuvo en el pasado, y tuvo problemas de manejo de la corrupción. Lo más delicado no es que tenga esos problemas, sino cómo los resuelve.