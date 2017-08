“Seguro que el PC no va a ser gobierno porque no hay nadie popular y que arrastre masas”

Patricia Soria, líder del Movimiento Alba Roballo – Batllistas Orejanos – Partido Colorado

Desde el 2010 sigue los pasos del diputado Fernando Amado. Lo acompañó en su decisión de irse de Vamos Uruguay, y juntos conformaron Batllistas Orejanos (BO). Patricia Soria, prosecretaria de Género y Diversidad del Partido Colorado (PC) en Montevideo y convencional nacional de la fuerza política, fundó en mayo el Movimiento Alba Roballo, con el desafío “de abrir las puertas para que los batllistas vuelvan a casa”. En entrevista con CRÓNICAS, lamentó la desconexión que el PC tiene con la gente, y explicó por qué apuestan a tender puentes con el gobierno.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-Hace muchos años que apoya a Amado, y de hecho se fueron juntos de Vamos Uruguay. Ahora tienen su propia agrupación, que ha generado bastante polémica. ¿Qué visión cree que tiene el electorado colorado sobre el sector?

-Yo creo que es una buena noticia para la interna y para los colorados, se ha recibido de muy buena manera. Con Vamos Uruguay se había solapado el candidato [Pedro Bordaberry] con el sector y con el partido, entonces no había espacio para más nada. A partir de nuestro rompimiento con el sector, se empezaron a generar nuevas alternativas, incluso también de parte de otros diputados como Ope Pasquet. Yo no digo que todos los colorados estén de acuerdo con nuestra visión, por supuesto que no, pero ha sido bien visto, así como otros grupos que se están generando.

-Pero BO es algo distinto, de hecho se dicen “orejanos”.

-Sí, es algo bien diferente, pero a su vez coherente con la línea que veníamos predicando con Fernando, inclusive dentro de Vamos Uruguay, donde en reiteradas oportunidades, por cuestiones ideológicas, nos veíamos apartados. Creo que a partir de la creación de BO, eso que generaba ruido adentro de un sector, se institucionaliza y tiene su propio espacio.

-¿Es bien visto por los políticos colorados?

-Creo que sí, porque todos estamos cayendo en la cuenta de que es importante que vuelva la pluralidad al partido.

-¿Se ha perdido eso?

-Claro. Hubo un momento en el que no había pluralidad, y para que el partido vuelva a ser grande, es necesario que vuelva a ser participativo y representativo, y para eso se necesitan distintos espacios.

-Amado arrancó con críticas hacia adentro del propio partido, hacia los grandes líderes. ¿Cómo cree que perciben eso los colorados?

-Estamos bastante acostumbrados a las críticas porque han sido parte de nuestra trayectoria. Nosotros realmente creíamos en las críticas que hicimos, no solamente a los liderazgos de Julio María Sanguinetti o de Jorge Batlle, a quienes respeto muchísimo, sino a la falta de aire que había en el partido, y eso exige un rompimiento con lo anterior; incluso nuestro eslogan es “renovación sin padrinos”.

-Su sector busca atraer a los desencantados con el FA. ¿Cree que decisiones de Amado, como haberse reunido con Tabaré Vázquez o haber votado el artículo 15, van en línea con ese objetivo?

-Cuando nosotros hacemos una Asamblea del sector, se arrima gente que fue votante del FA, que está desencantada, y creo que lo hace por un cúmulo de acciones y de señales que hemos venido sosteniendo a lo largo del tiempo.

-O sea, esto no afectaría.

-Hay que ver en la próxima Asamblea cómo repercutió esto puntualmente. Lo hicimos porque creímos que era lo correcto; si decanta en que haya nuevos militantes, buenísimo, y si no, estamos tranquilos de que hicimos lo que pensábamos que teníamos que hacer.

-¿No significan esas decisiones darle la espalda a su propio partido? Muchos colorados lo tomaron así.

-De hecho, la Convención Nacional del partido votó una declaración bastante dura con nosotros, diciendo que heríamos el sentir de la colectividad. Yo puedo llegar a entender el sentimiento, ahora, la realidad es que no hubo una disciplina partidaria, cada sector se reunió con su gente y determinó qué hacer, por tanto no violamos ninguna disciplina.

-¿Llamó la atención esa declaración?

-Sí, porque aparte había dos temas súper importantes para tratar que ni se tocaron, que eran la inclusión financiera y el impuesto a las jubilaciones. Muchos convencionales hicieron muchos kilómetros para tratar esos temas, y la Convención decidió hacer una interpelación a un diputado en particular que decidió con su sector.

-Si hubiera habido disciplina en esta Rendición…

-La habríamos acatado porque integramos el PC, con todo lo que eso conlleva: ganar y perder.

-Si no hubo disciplina, ¿por qué cree que hicieron una declaración contra lo que ustedes votaron libremente?

-El PC se acostumbró a la unificación de pensamiento, a que no haya matices, entonces cuesta ver que hay otros representantes que tienen otras personas para representar. Siempre se habla de que la ideología del PC es la liberal, y sin embargo acá vemos cómo se atenta justamente contra la libertad.

-¿Cómo tomaron las palabras de Pasquet en Diputados, donde dijo que “se terminó la independencia del Poder Judicial” a raíz del voto de Amado?

-Yo lo entiendo, Ope es la brújula constitucional, es el que tiene el rol de marcar qué está en el reglamento y qué no, y lo hace muy bien. Pero en lo jurídico, como en otros ámbitos, no hay una sola biblioteca ni verdades indiscutibles, hay varias interpretaciones.

Además, nosotros no votamos el artículo que el gobierno propuso, hubo una negociación. Se dice que los trabajadores no van a poder cobrar, pero no es así, pusimos un tope de 10 millones de dólares, por tanto cualquier trabajador que tenga un juicio contra el Estado, lo va a poder cobrar.

Se puede estar o no de acuerdo con esto y con que el presidente Vázquez haya hablado con Amado y lo haya tomado como un interlocutor válido en la negociación, pero nosotros apostamos a tender puentes, y logramos incluir medidas importantes para el Sistema de Cuidados, para la educación.

“Las encuestas muestran la realidad: la desconexión del Partido Colorado con la gente”

-¿Por qué cree que muchos no estuvieron de acuerdo con eso?

-El sistema político y la sociedad están bastante polarizados, no hay cabida para los grises, y la oposición está muy encasillada en el “no”.

-¿Por un tema político-electoral?

-Y también de posturas ideológicas, porque hay varias maneras de ejercer la oposición. El Partido Nacional y algunos actores del PC tienen una oposición reactiva, nosotros apostamos a otra cosa.

-¿A qué se debe el 6% que las encuestas le dan al PC?

-El PC se divorció de la gente. El cierre de la última campaña, donde acompañamos a Pedro Bordaberry, fue una caravana en el mismo momento de la Marcha por la Diversidad, eso te da una señal. No hubo mala intención, y ahí es donde te das cuenta, en pequeñas acciones, lo desconectado que está el partido de la gente. Obviamente que yo no fui a la caravana y fui a la marcha, porque sentía que tenía que estar ahí, que era donde estaba el pueblo.

-¿Eso le ayudó a hacer un “clic” sobre la visión que tenía del sector?

-Sí… aunque ya venía sintiendo diferencias. Me pasaba de ir a determinados lugares populares y encontrarme sola. A la Marcha del Silencio siempre fui más allá de opiniones sectoriales, pero cuando nos separamos de Vamos Uruguay y decidimos participar como colectivo con Fernando, llovieron piedras. Es difícil la convivencia, pero creo que las encuestas muestran la realidad: la desconexión que hay con la gente.

-Un razonamiento parecido hizo Luis Hierro López en una entrevista con CRÓNICAS, donde dijo que “el largo ejercicio del poder hizo que el PC perdiera las bases sociales”.

-Sí, claro, el PC tuvo el gran desafío de forjar el país. Si mirás la historia y ves qué impresionantes son las cosas que tenemos, en todo metió mano el PC, la innovación que hubo en materia de derechos y de infraestructura. El PC dejó el sello en el país, el tema es que pagó muy caro porque se dedicó a ser gobierno, se mimetizó con el Estado, perdió el contacto con la gente. Entonces, es lógico, la gente se fue y formó el FA.

-¿El PC es consciente de eso?

-Una parte sí.

-Consultado por CRÓNICAS sobre si los colorados estarían dispuestos a apoyar al FA en las próximas elecciones a través de un acuerdo, el secretario general del PC, Adrián Peña, respondió: “No podemos negarnos a nada”. ¿Cómo lo interpreta?

-Falta mucho para las elecciones y es difícil saber qué va a pasar. Seguro que el PC no va a ser gobierno, y si hay un balotaje tampoco vamos a estar entre las alternativas, eso es claro porque hoy no hay nadie popular y que arrastre masas. Fernando va a ser candidato, pero sabemos que no va a ser el presidente. En mi caso lo evaluaré llegado el momento, porque todavía no se sabe quiénes van a ser los candidatos.

-¿La decisión de Bordaberry de dejar la política una vez culminado el período puede repercutir de alguna forma en el PC?

-En las últimas elecciones quedó demostrado que no es lo que la gente está esperando porque el partido votó muy mal. Yo creo que es necesario renovarse y plantearle otras cosas a la población. Con Pedro o sin él, hay alternativas y se va a dar una campaña digna. La próxima elección, más que para afuera es para adentro: va a ayudar a poner la casa en orden.

“El Partido Colorado se acostumbró a la unificación de pensamiento, a que no haya matices”

-Justamente, con ese objetivo, Espacio Abierto viene insistiendo con la idea de adelantar la interna colorada para el 2018.

-Creo que la instancia para legitimar nuevas autoridades va a ser en las internas nacionales, tal como dicta la Constitución. Adelantar los tiempos no es el camino, y el único que sale beneficiado es el sector de Tabaré [Viera], que es el que lo propone, pero creo que el colectivo no está preparado para tener una contienda electoral anticipada.

¿Por qué Alba Roballo?

El Movimiento Alba Roballo surge con compañeros y compañeras de BO, en principio como un grupo de jóvenes unidos por la perspectiva ideológica de la agenda cotidiana. Luego se empezaron a sumar más personas más allá de la edad, por afinidad ideológica y también a nivel personal y humano, así que ya no somos una agrupación juvenil. Tampoco nos limitamos a Montevideo, contamos con gente de varios departamentos. Ahora estamos por presentar las firmas necesarias ante la Comisión Electoral Nacional del PC, para registrar nuestra agrupación nacional en la Corte Electoral.

En cuanto al nombre, decidimos llamarnos de esa manera porque nos identificamos con el carácter democrático, republicano y batllista de Alba “la negra” Roballo. En su figura se encarna una manera de hacer política que sentimos que hace falta en nuestro colectivo partidario. Es decir, política popular de la mano de la gente, atenta a las necesidades cotidianas y reivindicaciones del pueblo.

También responde a que mucha gente se vio “expulsada” del PC por su tendencia al conservadurismo y a la derecha, como Alba. Entonces sentimos que tenemos la responsabilidad generacional y hasta histórica de abrir las puertas para que los batllistas vuelvan a casa de alguna manera. Es un desafío enorme que tomamos con mucha humildad y responsabilidad.