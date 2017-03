Cámara de Diputados dividida por la Ley de Cuotas

Tras la aprobación por unanimidad de la Ley de Cuotas en el Senado el pasado miércoles 15, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados, donde la aspiración de algunos de sus integrantes es retomar el análisis de dos temas en los que no se logró el acuerdo: las suplencias en las listas y la paridad de género, según dijeron a CRÓNICAS representantes de todos los partidos. Sin embargo, hay quienes pretenden votar el proyecto tal como está, así como diputados que no lo van a votar.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

La Ley de Cuotas aprobada en el Senado ratifica la aplicada en las pasadas elecciones, pero con dos novedades. A la norma que establece que cada tres lugares en las listas de votación debe haber por lo menos una mujer, se le suma la extensión a todo el proceso –elecciones nacionales, departamentales y municipales- y la vigencia por tiempo indefinido.

En otros dos temas no hubo consenso entre los partidos. Uno es la modificación del sistema de suplencias, para que éstas sean ocupadas por personas del mismo género que los titulares, y el otro la paridad de género, que implica igual número de mujeres y hombres para los distintos cargos, y que si bien fue impulsada por el Frente Amplio (FA), no todos los legisladores oficialistas estuvieron de acuerdo.

Hacia la paridad

La diputada del FA, Bertha Sanseverino, explicó que la lógica es abrir los proyectos que llegan del Senado cuando hay debates fuertes, tal como sucedió con este tema. Si bien la bancada oficialista está de acuerdo con lo que se votó en la Cámara Alta, no todos sus miembros quedaron conformes, dado que muchos pretendían alcanzar la paridad. “Trabajamos sobre el proyecto de paridad sabiendo que dentro del propio FA no había acuerdo, pero fue importante porque lo dejaba en los archivos del Parlamento”, señaló, y añadió que en la Cámara de Representantes volverán a discutir el mecanismo de sustituciones.

Por su parte, Roberto Chiazzaro, legislador frenteamplista, opinó que si sale una mujer de una banca, debe entrar una mujer. “Yo soy de un partido que defiende la paridad de género, tanto a nivel de titulares como de suplentes, y para nosotros es una cuestión de principios”, subrayó. También manifestó que la iniciativa votada no conforma, por lo que trabajará para seguir avanzando hacia la paridad.

El coordinador de la bancada del FA en Diputados, Jorge Pozzi, prefirió no dar declaraciones, puesto que todavía no trataron el tema oficialmente.

Diferencias internas

“El Partido Nacional (PN) apoya la Ley de Cuotas, aunque con matices”, aseveró la diputada nacionalista Gloria Rodríguez, gran defensora de la cuota femenina. “Estamos dispuestos a acompañar el proyecto, y no fuimos nosotros quienes pusimos las trabas para que demorara en salir adelante”, agregó.

De todas formas, algunos diputados de su partido no concuerdan con este criterio. Martín Lema, por ejemplo, sostuvo que no votará el proyecto dado que “hoy el sistema electoral permite que un interesado de cualquier género y condición se presente a las elecciones, y que sea la ciudadanía la que elija”. En la misma línea, el blanco Gerardo Amarilla opinó que la cuota “es un acto discriminatorio para la mujer y afecta la libertad del elector”, aunque dijo que apoya la paridad en los cargos designados, como ministros o directores. El diputado Pablo Abdala confirmó que tampoco votará la iniciativa.

En tanto, la diputada del Partido Colorado, Valentina Rapela, informó que votará el proyecto de ley. A título personal esgrimió que la cuota es una muy buena herramienta para mostrar las capacidades de las mujeres, y espera que Diputados modifique el mecanismo de suplencias. Por otra parte, el colorado Adrián Peña indicó que no la va a votar. “Que la mujer participe en política no pasa por una cuota. Por un período puede funcionar, pero no indefinidamente”, apuntó.

Sin cambios

En cuanto a la posición del Partido Independiente, el diputado Daniel Radío declaró que votará el proyecto y, en acuerdo con su partido, introducirá una propuesta del senador Pablo Mieres para mejorar el sistema de sustituciones. Igualmente, Iván Posada remarcó que es muy poco probable que el texto tenga cambios, ya que dicha propuesta fue rechazada en la Cámara de Senadores. “La perspectiva que se abre para la Cámara de Diputados es que se vote lo mismo que se aprobó en el Senado”, acotó.

El Partido de la Gente todavía no discutió formalmente el texto legal. De todos modos, el representante nacional Daniel Peña, adelantó que en principio votará el proyecto tal como se acordó en el Senado, aunque está abierto a la discusión y dispuesto a acompañar los avances en la materia.

Apoyo a medias

El representante de Unidad Popular (UP), Eduardo Rubio, mencionó que su partido no ha abordado el tema, pero en lo personal no comparte el sistema de cuotas como un elemento que genere igualdad. “Creo que la igualdad es un hecho indiscutible que no se debe medir con una cuota, pero voy a aceptar lo que plantee la UP”, sentenció.

Gonzalo Mujica, actual diputado independiente, todavía no estudió la norma, aunque según dijo, prefiere centrar las modificaciones en que la cuota permita el ingreso de mujeres nuevas. “Una cuota pura y dura lo único que hace es preservar a las mujeres que ya están en el Parlamento, por lo cual las que quieran ingresar por cuota, nunca las van a poder desplazar. Ninguna mujer puede, después de cinco años de ejercer como parlamentaria, ampararse en la cuota para continuar en el Parlamento, porque ahí no compite con un hombre, compite con la joven que quiere entrar, y no la sacan nunca más”, argumentó.