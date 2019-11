Chasquetti: “Decir que va a haber conflicto me parece que no es nada grave”

En entrevista con CRÓNICAS, el politólogo Daniel Chasquetti coincidió con los dichos de la vicepresidenta de que “van a haber movilizaciones” si gana Luis Lacalle Pou, y lo atribuyó a que uno de los atributos del Frente Amplio (FA) es la capacidad de “regular el conflicto con los sindicatos”. A su vez, dio su opinión acerca del cambio de estrategia del FA debido a los resultados de la elección de octubre.

Las primeras encuestas luego de la elección del pasado 27 de octubre arrojaron un panorama en el que Luis Lacalle Pou, tendría hasta el momento una ventaja de cinco puntos sobre Daniel Martínez.

A la vista de estos resultados, en entrevista con CRÓNICAS el politólogo, Daniel Chasquetti, expresó que los próximos diecinueve días que restan de la campaña serán intensos.

Para el profesional, desde el FA debido a las estimaciones de las encuestas se tratará de cambiar las cosas, ensayar argumentos y nuevas estrategias. Según sus estudios, actualmente el partido de gobierno estaría teniendo el apoyo de uno cada diez votantes, pero para pelear las elecciones debería captar uno de cada tres electores, señaló.

Acerca del candidato nacionalista, explicó que la ventaja que tiene es “bastante buena” por lo que para llegar a la Presidencia, debería lograr cerrar bien la campaña.

Si bien los números favorecen a Lacalle Pou, todavía queda alinear una parte del electorado. En octubre los cinco partidos que formaron la coalición obtuvieron 54 %, la intención de voto del candidato esta semana era del 47%, por lo que le quedarían siete puntos por conquistar.

A su vez, Chasquetti señaló que el apoyo que reciba el Partido Nacional (PN) de los demás partidos con los que conformó la coalición será clave para ganar la elección.

Hay que cambiar

Acerca de la aparición del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, en la campaña del FA, según el experto, respondería a una autocrítica del partido debido a que votaron por debajo de lo esperado.

“Introdujeron cambios porque no están conformes y porque así se les escapa la elección”, puntualizó.

En cuanto al abordaje que está haciendo el partido de gobierno, indicó que debe ser “más humilde, apoyándose en los logros que el FA puede mostrar en 15 años de gobierno, pero con un sentido de autocrítica importante”.

Asimismo, señaló que en las próximas semanas figuras importantes del FA seguramente se sumen a la campaña, porque eso es lo que necesita el partido para ganar, opinó.

A su vez, acerca de cómo ve la estrategia de que la candidata a la Vicepresidencia, Graciela Villar, no formó parte activa de la campaña, Chasquetti expresó que aunque no tiene evidencias para afirmarlo, imagina que “no la ven como una carta ganadora, en el sentido de que le permita a Martínez ganar votos”.

Por otro lado, el politólogo fue consultado acerca de los dichos de la actual vicepresidenta, Lucía Topolansky, que había expresado a diversos medios que en caso que gane la oposición habrá “una enorme movilización social”.

Sobre esto, Chasquetti coincidió con la Vicepresidenta en que “van a haber movilizaciones”, y lo atribuyó a que uno de los atributos del FA es la capacidad de “regular el conflicto con los sindicatos”. Según explicó, la oposición no contaría con esta cualidad. “Decir que va ha haber conflicto me parece que no es nada grave. En la disputa por los votos se construyen argumentos y para la oposición eso es una campaña del miedo”, concluyó.