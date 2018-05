Conrado Rodríguez: “Los dirigentes no son quienes definen los acuerdos con otros partidos”

Conrado Rodríguez, diputado de Espacio Abierto – Partido Colorado

En el Partido Colorado (PC) hay quienes impulsan la creación de acuerdos programáticos con otros partidos, pero no es una idea unánime. Uno de los promotores de la negociación con el resto de la oposición es el diputado de Espacio Abierto, Conrado Rodríguez, aunque entiende que no es una decisión que deben tomar los dirigentes, sino la Convención Nacional. En entrevista con CRÓNICAS, el legislador explicó por qué cree necesario pactar en algunos temas antes de las elecciones.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-El secretario general del PC, Adrián Peña, dijo a CRÓNICAS que antes de la elección interna, los colorados no van a participar de ningún acuerdo con otros partidos. Usted, que es proclive a pactar en algunos temas, ¿qué piensa al respecto de esas declaraciones?

-Una cosa son los acuerdos programáticos y otra muy diferente, los electorales. Debemos hacer todo el esfuerzo para lograr que el PC tenga la mejor performance electoral posible, pero eso no quita que se puedan lograr algunos acuerdos puntuales en determinadas políticas de Estado.

Hay cambios necesarios que la gente está pidiendo y nosotros no podemos ser mezquinos de decir que tenemos que esperar a una próxima instancia electoral para poder llevarlos adelante. Si existe la posibilidad de acordar en algún tema, como inserción internacional, educación, seguridad, no debemos esperar hasta junio del año que viene para hacerlo, ya sea para que se efectivice en este período, como en el próximo.

Los acuerdos programáticos son necesarios y es una instancia para la cual los partidos tienen que estar siempre dispuestos a dialogar. Eso se tiene que dar antes de la elección, porque el país no puede esperar para que cambien determinadas cosas que le están haciendo daño.

-Quienes promueven los acuerdos programáticos, generalmente, lo hacen pensando en 2019. Pero por lo que usted dice, se podrían efectivizar durante el actual período. ¿Lo cree realmente posible?

-Hay ciertos acuerdos que se pueden lograr y ejecutar antes del próximo proceso electoral. El rol de los partidos es poder implementar modificaciones en aquellas cosas que crean que el país necesita, y poner su impronta y sus ideas al servicio de esa propuesta de cambio.

Por ejemplo, si nosotros proponemos una iniciativa para que Uruguay negocie tratados de libre comercio en el mundo, no vamos a esperar a las elecciones internas para acordar esto con el resto de los partidos políticos; no sería una buena señal para el país.

El partido no puede nunca negarse a dialogar y a la posibilidad de lograr acuerdos puntuales que modifiquen políticas de Estado y que se puedan ejecutar en este momento.

-Sin embargo, hay dirigentes que prefieren no hacer acuerdos de ningún tipo con otros partidos, como el caso de Fernando Amado o Pablo Mieres.

-No estoy de acuerdo con esas definiciones. Es bueno que se coincida en el Parlamento a la hora de impulsar un proyecto de ley, pero también en la señal hacia afuera, de que estamos dispuestos a pactar en cosas que hacen a la vida del país, por supuesto, manteniendo nuestras diferencias. Si no quieren ni siquiera sentarse a una mesa de negociación para modificar las cosas que están mal, cada partido le tendrá que explicar a la ciudadanía la razón.

“Fue un error haber habilitado una tercera postulación en la Concertación”

-¿Cómo evalúa la experiencia de la Concertación en 2015?

-Hay quienes tienen una visión muy negativa y creen que no fue exitosa, otros piensan que la herramienta sigue vigente pero que se hizo una mala aplicación. Nosotros estamos en un proceso de discusión interna en Espacio Abierto, aún no hemos tomado una definición ni podemos hacerlo antes de que el órgano soberano del partido, que es la Convención Nacional, se expida.

Si se llegara a reeditar la Concertación en Montevideo, tiene que quedar muy en claro que una candidatura responderá al Partido Nacional (PN), y la otra al PC. Creo que fue un error haber habilitado una tercera postulación. Además, la Concertación no puede tener una identidad diferente a la de los partidos que la integran, porque es simplemente un instrumento de acumulación de votos, que de ninguna manera puede desdibujar las identidades de los partidos participantes.

“No podemos ser mezquinos de decir que tenemos que esperar a una próxima instancia electoral para poder llevar adelante los cambios que el país necesita”.

-¿No podría participar un candidato independiente, como hizo Edgardo Novick?

-Creo que no debe haber un candidato que no responda a un partido político.

-Jorge Larrañaga dijo a CRÓNICAS que no descarta volver a implementar la Concertación, y su partido está estudiando el tema. ¿Han tenido conversaciones con el PN?

-No ha habido conversaciones formales sobre esto. En el PC hay algunos grupos que quieren dejar sentada su posición desde ahora, cosa que es legítima, pero el tema no está en discusión en este momento. Por otro lado, el que define los acuerdos electorales es el órgano competente, no somos los dirigentes.

-¿Lo dice por lo que dijo Peña de que el PC no va a acordar con nadie antes de la interna?

-Lo digo por todos los que hablaron del tema.