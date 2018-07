Crece la tensión entre la oposición y el FA por última Rendición de Cuentas

La oposición esperaba que el Poder Ejecutivo enviara al Parlamento un mensaje presupuestal con incremento cero. Los gastos comprometidos del gobierno imposibilitaron que eso sucediera, y algunos partidos políticos prevén que el déficit fiscal aumente. Desde el Frente Amplio (FA), por el contrario, atribuyen este pesimismo a la campaña electoral.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

El pasado sábado 30 de junio, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, presentó en la Presidencia del Senado el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, acompañado por el subsecretario de la cartera, Pablo Ferreri, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, y la contadora general de la Nación, Laura Tabárez.

En conferencia de prensa, Astori explicó que se debe “equilibrar las restricciones fiscales que tiene el país con el necesario avance que es preciso materializar en la práctica respecto a las prioridades programáticas”. Para el ministro, ese equilibrio se ha logrado, y queda en manos de los parlamentarios la tarea de “iniciar el análisis profundo y detallado de los temas” de la iniciativa.

Además, hizo énfasis en el objetivo marcado por el oficialismo de disminuir el déficit fiscal, y al mismo tiempo “asegurar una relación sostenible entre deuda y producto”. De esa manera, aseguró que en la última Rendición de Cuentas en la que se puede elevar el presupuesto, “no habrá gasto sin financiamiento”, por lo cual “no va tener impacto fiscal”.

Pese a estas declaraciones, la oposición no está conforme con el proyecto de ley que elaboró el Ejecutivo, y sostiene que el gobierno no tuvo en cuenta la realidad económica que atraviesa el país, puesto que, de haber sido así, no debería haber planteado el incremento del gasto.

Más presiones

Uno de los legisladores más críticos con este asunto ha sido el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, quien, aunque reconoció a CRÓNICAS que la actual administración intentó ser “modesta” en el aumento presupuestal, dijo que esa medida no fue suficiente. Auguró, además, que los sindicatos y algunos sectores del FA van a seguir presionando para conseguir mejoras.

Para Mieres sí habrá impacto fiscal, puesto que “Astori tiene una previsión de crecimiento que es más alta de lo que dicen los analistas, pero debió haber aceptado la realidad”. Agregó que este es el resultado de “la fiesta interminable” del período anterior, que derivó en el 3.6% de déficit, por lo que hoy “están tratando de arreglar la herencia de [José] Mujica”.

Peores problemas

En la misma línea se manifestó en conversación con CRÓNICAS el diputado del Partido Nacional, Gustavo Penadés. El también integrante de la Comisión de Hacienda evaluó que el proyecto presupuestal es continuista con respecto a los anteriores, con la diferencia de que hoy “los problemas se han agudizado y no se tiene una cabal idea de la magnitud de la delicada situación que económicamente el país está atravesando”.

En este sentido, se refirió a la caída de la inversión y la pérdida del empleo que comenzó en el año 2014, y opinó que el déficit fiscal no podría haber sido abatido en los guarismos que el gobierno esperaba. A su vez, lamentó que la deuda externa sigue creciendo en esta Rendición de Cuentas, situación que atribuyó al “desaprovechamiento” del “crecimiento más grande que Uruguay ha tenido en su historia”.

Al igual que Mieres, el nacionalista considera que el gobierno del expresidente Mujica le dejó “un agujero gigantesco” a esta administración, pero destacó que “Astori era plenamente consciente porque era el vicepresidente”, por lo que no puede quitarse responsabilidad.

Astori aseguró que en la Rendición de Cuentas “no habrá gasto sin financiamiento”, por lo cual “no va tener impacto fiscal”.

Austeridad cero

En tanto, el diputado del Partido Colorado y vicepresidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Conrado Rodríguez, lamentó la ausencia de medidas de contención del gasto en el proyecto de la Rendición, sobre todo considerando que esperaba que esta fuera una oportunidad para el oficialismo para dar señales de austeridad.

“Lo que se propone es el aumento del gasto en determinados organismos con un financiamiento que es probable pero no es seguro, porque dependerá del crecimiento económico de los próximos dos años. Si la proyección no es acertada, los ingresos fiscales van a ser menores y no se van a poder contemplar los aumentos que se han dispuesto”, aseveró consultado por CRÓNICAS.

Para el 2020

Los tres representantes de la oposición creen prácticamente imposible que el FA cumpla con la promesa de bajar al 2.5% del PIB el déficit fiscal. De todas maneras, la nueva proyección del gobierno indica que se llegará a esa meta sobre el año 2020.

Así lo confirmó a CRÓNICAS el diputado frenteamplista que también integra la Comisión de Hacienda, Alfredo Asti, y defendió el “detallado y fino cálculo” que realizó el equipo económico acerca de las posibilidades de financiar el presupuesto sin aumentar el déficit ni crear nuevos impuestos.

Al parlamentario no le sorprenden los dichos de los dirigentes opositores, ya que los cree parte de la campaña electoral en la que la oposición está inmersa desde noviembre de 2014, según dijo. “En todo este período han criticado cada una de las medidas del gobierno con un afán indudablemente electoralista”, lamentó.

Asimismo, indicó que cuando el mundo está lleno de incertidumbre y la región está sumamente complicada –con recesión, importantes déficits fiscales, inflación y desempleo-, Uruguay sigue creciendo, con equidad y manteniendo el grado inversor. “Si esto es una mala gestión, ¿qué podemos hablar de administraciones anteriores al 2005?”, cuestionó.

Finalmente, dejó en claro que el aumento de esta Rendición de Cuentas no proviene de ninguna presión de los sindicatos ni de sectores del FA, sino que implica reconocer todos los gastos que ya estaban comprometidos en las diversas áreas.