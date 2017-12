Espacio Abierto se consolida en el Partido Colorado tras la elección de jóvenes

Hace poco más de dos años que nació Espacio Abierto (EA), el sector de los diputados Tabaré Viera y Conrado Rodríguez. El 4 de noviembre tuvo su primera instancia electoral: la elección de jóvenes del Partido Colorado (PC), donde obtuvo el 32% de los votos.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

Más de 30.000 personas de entre 14 y 30 años concurrieron a votar, y es en este punto donde todos coinciden en que es una buena noticia para la fuerza política, sobre todo si se considera la difícil situación que atraviesa por la salida de Pedro Bordaberry, la baja intención de voto en las encuestas y la falta de candidatos definidos.

Consultado por CRÓNICAS sobre este triunfo, el diputado Rodríguez opinó que EA, que participó con el sublema Espacio Joven, cumplió un objetivo muy importante porque, si bien era una elección juvenil, el hecho de que los distintos sectores apoyaran a sus referentes jóvenes, implicaba que se demostraría cuál era la estructura política más relevante que tiene hoy el partido.

Pero no todos comparten esta visión. El prosecretario de la Juventud, Maxi Campo, en entrevista con CRÓNICAS dijo que fue “una elección plenamente juvenil” y que “no tiene nada que ver con lo que pase en la interna en 2019”. Además, confesó que esperaba el resultado porque “EA hizo un trabajo importante en todo el país”. “Todos sabíamos que iba a ganar porque fue el único sector que se preocupó por sacar lista en todos los departamentos, y bien por ellos, yo los felicito”, agregó.

En la misma línea se expresó Juan Andrés Fernández, dirigente juvenil de Batllismo Abierto, sector de Ope Pasquet. En diálogo con CRÓNICAS, explicó que esta votación no necesariamente es representativa de la situación interna del PC, porque se trató de una elección de estructura, no de opinión, es decir, no hubo movimiento ciudadano a favor de determinados referentes.

“Todos esperábamos que EA fuera el sector más votado a nivel nacional; hoy es el sector más consolidado, tiene un liderazgo muy marcado, cuenta con estructuras, hizo un esfuerzo muy importante y demostró su capacidad. Pero esto no está relacionado directamente con la correlación de fuerzas del partido; de hecho, hay algunos dirigentes nacionales que prefirieron no involucrarse en las elecciones juveniles”, añadió.

Por el contrario, según Conrado Rodríguez, estos comicios sí muestran la foto actual de la interna colorada, dado que “es muy difícil sacar una lista de jóvenes en determinadas localidades si no hay una estructura que los apoye”, lo que finalmente fue reconocido por Fernández.

“Los sectores que no tienen buenas votaciones intentan argumentar que en esta elección no se jugaba nada importante, pero la realidad indica que distintas elecciones juveniles han sido muy relevantes porque han dejado el camino hacia la elección nacional con mejores chances”, enfatizó Rodríguez.

Por su parte, Federico Mazzuchelli, referente de Espíritu Nuevo, indicó a CRÓNICAS que no se puede ni despreciar los números de esta votación ni tampoco tomarlos como un dato que refleja la situación exacta del partido. “Sí muestran tendencias, sectores que están bien organizados, otros que están en organización, y otros que apuestan al voto opinión”, apuntó.

Tanto Campo como Fernández y Mazzuchelli se mostraron satisfechos por la sorpresiva votación. Los tres jóvenes colorados recordaron que la realización de esta instancia electoral llegó a estar en duda, pero comentaron que finalmente quedó demostrado que el partido tiene movilización en todo el país, además de que los resultados superaron todas las expectativas. “Se lograron 30.000 votos, más de 200 listas y más de 5.000 candidatos”, precisó Campo.

Aclaración

Si bien trascendió en distintos medios que Espíritu Nuevo era de Vamos Uruguay (VU), los jóvenes dirigentes aclararon que no es así: ese sublema sí lo conformaba mucha gente de VU, pero también de otras agrupaciones, entre ellas, la juventud de Pasquet, por lo cual, orgánicamente, no respondía al sector que hasta hace poco lideraba Bordaberry. De hecho, diputados que todavía son parte de esa ala como Germán Cardoso y Walter Verri, participaron con sus propios sublemas.

Los resultados

El gran ganador fue Espacio Joven, que obtuvo 9.542 votos. Lo siguió Espíritu Nuevo, con 6.569. Jóvenes Batllistas, del senador Germán Coutinho, se quedó con 5.310 adhesiones, mientras que las listas de José Amorín consiguieron 3.080 votos. El sector de Guzmán Ifrán, Revolución Batllista, fue votado por 1.251 colorados, y 1.081 jóvenes adhirieron a Coalición Independiente, de José Pablo Franzini Batlle. Más atrás quedó Fernando Amado con el sublema Ahora Sí, que consiguió 879 electores. Finalmente, el diputado Walter Verri, de Juventud Participativa, ganó 352 votos, y su compañero Germán Cardoso, de Vamos Maldonado, 242.