Frente Amplio vuelve a superar al Partido Nacional en intención de votos

El Grupo Radar realizó una encuesta nacional a mediados del pasado mes de octubre para definir la intención de voto por partido y candidatos, cuyo resultado indicó que el Partido Nacional (PN) pierde ventaja, y es superado nuevamente por el Frente Amplio (FA) por dos puntos porcentuales. Además, los posibles candidatos más fuertes de cada partido son Daniel Martínez, Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti.

Las cifras obtenidas del relevamiento son las siguientes: el oficialismo cuenta con una intención de 29%, el PN con 27%, el Partido Colorado (PC) con 7%, el Partido Independiente (PI) con 2%, el Partido de la Gente con 3%, y el resto de los partidos (Unidad Popular, PERI y Partido de los Trabajadores) suman un 2% entre todos. A la vez, un 14% de los encuestados expresó que votará en blanco o anulado, un 15% prefirió no responder y un 5% dijo que no votaría.

Si se realiza una evolución de estas cifras durante el 2017, se obtiene que el FA se encuentra en un margen de votación estable, que fluctúa entre el 27 y el 30%.

En tanto, el PN cuenta con oscilaciones que guardan relación con la suma de votos en blanco, anulados o indecisos, es decir, que cuando sube la intención de votos del primero, bajan los segundos, y viceversa.

Por otro lado, la encuesta realizada por Radar señala que la intención de voto de los blancos se encuentra más cercana a su resultado real en la última votación (31%) que el FA, quien por ese entonces obtuvo un 48% de los votos.

Además, un alto porcentaje de los indecisos está conformado por personas que en 2014 votaron al partido de gobierno. Bajo esta premisa se puede concluir que existe un grupo de votantes frentistas desencantados con su partido que aún no definen si votar a la oposición, en blanco o anulado.

Igualmente, según quiénes representen al PN y el FA, aumentan o disminuyen los porcentajes de votos en blanco, anulados e “indecisos” y se amplía o reduce la brecha entre ambos partidos.

Los candidatos

Dentro de su encuesta, el Grupo Radar brindó distintas opciones de dirigentes políticos para demostrar que la intención de voto puede variar según los candidatos disponibles. En este sentido, dispuso a Daniel Martínez y José Mujica para el FA, Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga y Verónica Alonso para el PN y Luis Hierro López, Julio María Sanguinetti y José Amorín para el PC. Para el resto de los partidos los nombres de los posibles candidatos no variaron: Pablo Mieres, Edgardo Novick, Gonzalo Abella, César Vega y Rafael Fernández.

Si los candidatos del oficialismo y del PN fueran Martínez y Lacalle Pou respectivamente, el FA obtendría tres puntos más en la intención de voto por partido y el PN tres puntos menos.

Esta tendencia se repite con el resto de los candidatos nacionalistas y colorados. Si se sustituye a Luis Hierro por José Amorín y se mantienen Martínez y Lacalle como candidatos del FA y del PN respectivamente, el resultado es prácticamente idéntico: Amorín consigue un punto menos que Luis Hierro.

Sin embargo, en un escenario donde se enfrenta Mujica y Lacalle Pou, el primero obtiene una intención de voto inferior a la que obtiene el FA en la pregunta por partido. Radar señala que el ex presidente polariza cada vez más las opiniones y que existe un porcentaje creciente de ex votantes del FA de 2014 que afirman que no lo votarían si fuera candidato, especialmente en los niveles socioeconómicos medios y altos.

Por último, si Sanguinetti fuera el candidato del PC, su intención de voto es más alta que la de su propio partido, al tiempo en que la intención de voto de Lacalle Pou baja y la de Martínez sube, respecto a si el candidato fuera Hierro o Amorín. El porcentaje de indecisos, votos en blanco o anulados, también desciende.