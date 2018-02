“Con un gobierno que plantea una política de ajuste, se generará un escenario de conflictos”

Eduardo Rubio, diputado de Unidad Popular

En el segundo semestre del año comenzará a funcionar una nueva ronda de Consejos de Salarios, instancia para la que se prevé un aumento en la conflictividad laboral. Eduardo Rubio, diputado electo por Unidad Popular (UP), sostuvo en entrevista con CRÓNICAS que “indudablemente el tope de aumentos va a estar muy por debajo de las expectativas de los trabajadores”, lo que desencadenará un contexto conflictivo. Por otra parte, el legislador señaló que UP de ninguna forma podría participar de los acuerdos programáticos que impulsan otros partidos de la oposición, ya que parten de “visiones de país y de sociedad muy distintas”.

-¿Qué se puede esperar de UP para este año en el Parlamento?

-Vamos a tener en el Parlamento dos ejes de trabajo al inicio del año. Uno es la Comisión Investigadora sobre ASSE, que promovimos nosotros con la denuncia, y arranca a trabajar de vuelta el 5 de marzo. Esto nos lleva mucho trabajo, hay que investigar, documentarse, y la gravedad de los hechos que denunciamos y que vamos comprobando también implica una gran responsabilidad.

El otro tema que tenemos para el principio de este año es el debate –y vamos a pelear por la aprobación- del Plan Nacional de Vivienda Popular, que es uno de los proyectos de ley que presentamos, y que fue aprobado en la última sesión de la Comisión de Vivienda del año pasado. Tenemos la expectativa de poder discutirlo en Cámara en el primer trimestre, y estamos trabajando para conseguir los respaldos políticos necesarios para que se apruebe.

Después, inmediatamente viene la Rendición de Cuentas, que es fundamental porque es la última que puede adjudicar recursos, y ahí tendremos que buscar los fondos para la salud, la vivienda –que nos parece que es un ámbito fundamental de inversión, en el que el Estado no ha estado muy presente- y la educación.

-¿Cree que en esa instancia puede haber incremento del gasto, teniendo en cuenta que el gobierno pretende bajar el déficit fiscal a un 2,5% antes de finalizar el período y está lejos de esa meta?

-Vamos a tener que discutir. El gobierno tendrá sus objetivos y nosotros tenemos los nuestros. Quizás tengamos diferencias en cuanto a cómo bajar el gasto y de dónde bajarlo. Nosotros entendemos que hay un componente chico del gasto que es muy pesado, que es el pago de la deuda [externa], y hace ya mucho tiempo hemos reclamado que hay que declarar una moratoria y auditar una deuda que se está transformando en impagable. Pero llegado el momento del debate habrá que discutir los recursos, de dónde salen y con cuánto contamos para los distintos proyectos. Obviamente, quien tiene la potestad de definir el gasto es el Poder Ejecutivo; nosotros podremos aprobarlo o no.

-Por otro lado, para algunos dirigentes de la oposición este año es clave para generar acuerdos programáticos de cara al 2019. ¿UP podría llegar a formar parte de esos acuerdos?

-No, no creo porque partimos de visiones de país y de sociedad muy distintas. Creo que el resto de la oposición tiene muchos más puntos en común con la política económica que lleva adelante [el ministro de Economía, Danilo] Astori, que los que puede tener con nuestro partido, entonces nosotros no tenemos coincidencias para ningún acuerdo programático con los demás partidos de la oposición.

Sí puede haber acuerdos puntuales sobre algún proyecto de ley. El Plan Nacional de Vivienda Popular, por ejemplo, cuenta con el respaldo de otros partidos de la oposición. A su vez, esta semana votamos las leyes que vinieron por la situación del agro, y si bien nos podía parecer que era poco, que se precisaba más, hubo un acuerdo de todo el Parlamento. Es decir, entendimientos puntuales hemos tenido con todos los partidos, pero acuerdos programáticos con el resto de la oposición, no lo veo posible.

-Quienes promueven esto pretenden acordar sobre los grandes temas del país, entre ellos, educación y seguridad.

-Justamente, son ámbitos donde tenemos visiones totalmente distintas. Nosotros estamos reclamando el 6% del PIB (Producto Interno Bruto) para la educación, y planteamos una educación para la liberación, y no una que esté al servicio de las multinacionales y el sistema financiero; ahí seguramente no vamos a encontrar puntos de acuerdo.

-Además de la última Rendición de Cuentas, se viene en este 2018 una nueva ronda de Consejos de Salarios. ¿Qué expectativas tiene al respecto?

-Habrá que ver cómo se paran los distintos sindicatos. Yo creo que con un gobierno que plantea una política de ajuste, de bajar el déficit, indudablemente el tope de aumentos que propongan va a estar muy por debajo de las expectativas de los trabajadores, por lo que seguramente se generará un escenario de conflictos, pero –reitero- depende de cómo se paren los actores en este tema.