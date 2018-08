Jerarca de la IM responde a acusaciones de favorecer a empresa de la que fue asesor

La secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, denunció en conversación con CRÓNICAS la vinculación entre el director de Vialidad de la Intendencia de Montevideo (IM), Sergio Michelena, y la adjudicación de obras viales a la empresa Grinor S.A., en la que el jerarca se desempeñaba como asesor antes de asumir su cargo en la administración municipal.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

Parte de la nueva estrategia del sindicato de trabajadores municipales que utilizan la medida de las ocupaciones con más frecuencia de lo usual, es denunciar ante la opinión pública determinadas situaciones que, aseguran, ponen en duda la gestión que encabeza el intendente Daniel Martínez.

Uno de los reclamos que vienen haciendo en conferencias de prensa desde el mes pasado, es que se investigue la supuesta vinculación que existe entre algunos directores de la comuna y las empresas que resultan ganadoras en las licitaciones.

Es el caso de Sergio Michelena, actual director del Departamento de Vialidad, que hasta hace dos años asesoraba a la empresa privada que, según Ripoll, “tiene la mayor cantidad de contratos de la vialidad” en Montevideo. “Sabemos que la IM no quiere que nosotros lo hagamos público pero entendemos que es nuestra obligación hacerlo”, declaró.

Sin embargo, autoridades de la Intendencia manifestaron a CRÓNICAS que Michelena está impedido de participar en los ámbitos en los cuales la firma a la que asesoraba esté en proceso de licitación. De hecho, hay una resolución del intendente que así lo establece, según informó a este semanario el director de Gestión Humana y Recursos Materiales, Eduardo Brenta.

Consultada al respecto, Ripoll insistió: “Yo te lo digo claramente, la IM puede declarar lo que quiera. La realidad es que el director de Vialidad, que es quien maneja todo lo que tiene que ver con las obras de esa área, era el responsable de Grinor S.A.”, que mantiene contratos con la administración.

Añadió que Adeom denunció esta situación en el momento en que Michelena asumió el cargo, y comentó que “no se puede justificar lo injustificable, porque más allá de que hoy no figure su nombre, el vínculo laboral que tuvo por años con esta firma no se corta por haber resuelto ir a trabajar a la IM”.

A su vez, aseguró que esta constructora es la que tiene el mayor porcentaje de obras de la vialidad y del Fondo Capital, y opinó que el hecho de que no quede documentada formalmente la opinión del jerarca en un proceso de licitación, no significa que no pueda aconsejar a quien sí participa, dado que es personal de confianza política de la administración municipal.

Inclusive, destacó que la Intendencia “tuvo que reconocer que Grinor S.A. es la empresa que tiene el mayor caudal de obras viales, muy por encima del resto de las compañías que trabajan en este rubro”. Es por esto que lamentó que el Frente Amplio “permita” que eso suceda, “cuando históricamente estas cosas fueron vistas de manera muy crítica”. Finalmente sostuvo que esta situación impide mostrar transparencia en la gestión, y que genera una enorme duda.

La defensa

Por su parte, entrevistado por CRÓNICAS, Sergio Michelena se defendió de las acusaciones y dejó en claro que “son absolutamente falsas”. Además, explicó que cuando ingresó al departamento que hoy dirige, en setiembre de 2016, solicitó al intendente no participar en asuntos relacionados con la constructora. Daniel Martínez legitimó el pedido a través de una resolución firmada a los pocos días de la asunción del jerarca.

“La sugerencia [de Ripoll] de que podemos intervenir en los procesos licitatorios demuestra una ignorancia absoluta porque esto se trabaja en forma muy profesional; quienes participan son funcionarios técnicos ya definidos. Los que ocupamos cargos políticos ni siquiera tenemos acceso a las ofertas hasta que se pronuncia la comisión asesora sugiriendo la adjudicación, la que después es avalada por el intendente”, señaló el director de la comuna.

“La sugerencia [de Ripoll] de que podemos intervenir en los procesos licitatorios demuestra una ignorancia absoluta”, criticó el director de Vialidad de la IM.

Acerca de las declaraciones de la dirigente sindical sobre la cantidad de licitaciones que ha ganado Grinor S.A. en este último tiempo, Michelena enfatizó que a esta sociedad anónima no le fue adjudicada ninguna obra del Fondo Capital. Sí es cierto que tiene contratos vigentes con la IM por fuera de ese fondo, así como otras nueve firmas que hoy trabajan en el departamento capitalino.

En la misma línea, la comuna informó a través de un comunicado que la “pretendida denuncia” de Adeom es “absolutamente falsa”. “La empresa aludida es una más de las 10 que actualmente tienen contratos de obras viales con esta administración, con una participación que no alcanza al 25% del total de las obras, porcentaje muy similar a otras dos empresas de la plaza”, se expresa en el escrito, y se agrega que a Grinor S.A., a diferencia de los dichos de Ripoll, “no le ha sido adjudicada ninguna de las tres obras que se están ejecutando por el Fondo Capital”.

Michelena aseveró a CRÓNICAS que la sindicalista “demuestra una ignorancia impropia de una dirigente de su rango”. Consultado por la posibilidad de tomar alguna medida para preservar su reputación, el jerarca indicó que deberá evaluarlo, aunque está abocado a trabajar y eso llevaría mucho tiempo. Lamentó, además, que a pesar de haber mantenido varias reuniones con ella, nunca se acercó a preguntarle sobre esto ni le realizó declaraciones del tenor que lo hace a la prensa.

En tanto, Brenta criticó que Adeom realice denuncias públicas sin fundamentos y subrayó que cuando el sindicato pone un velo de duda con respecto a los procedimientos, en definitiva, está desconfiando de los propios funcionarios municipales de la Gerencia de Compras, que es la que interviene por parte de la IM en las licitaciones.