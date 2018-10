Juventudes partidarias exhortan al sistema político a condenar expresiones que atentan contra la democracia

Una nueva reunión de la Comisión Interpartidaria de las juventudes tuvo lugar el pasado miércoles 17; esta vez, en la casa del Partido Colorado (PC). Además de sus anfitriones, participaron las delegaciones juveniles del Partido Nacional (PN), del Partido Independiente (PI) y del Frente Amplio (FA), que finalmente decidió unirse a estos encuentros.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

Tras la negativa del FA de concurrir a la primera reunión de las juventudes partidarias realizada el 4 de setiembre en la sede del PN, bajo el argumento de que prefería hacerlo en un lugar neutral –como el INJU-, sus múltiples juventudes –de cada sector- debatieron y llegaron a la conclusión de que lo mejor era sumarse a este nuevo canal de diálogo.

Al respecto, el prosecretario de la Juventud del PC, Maxi Campo, quien estuvo detrás de la organización del evento, sostuvo entrevistado por CRÓNICAS, que la incorporación del FA era lo que todos esperaban desde el principio para que pudiera brindar su aporte.

Unidad Popular, por el contrario, no respondió a la invitación, y el Partido de la Gente no fue invitado por no ser considerado como un partido con representación parlamentaria, dado que sus legisladores son escindidos de otras colectividades y no fueron electos por ese lema.

Por su parte, el presidente de la Juventud del PN, Armando Castaingdebat, celebró en la red social Twitter el nuevo encuentro, donde expresó: “Hoy, los jóvenes políticos del PN, el FA y el PI, nos juntamos en la casa del PC a intercambiar sobre temas de actualidad, futuro, campaña. Estamos convencidos de que el diálogo es el camino, a eso apostamos”.

Preocupación compartida

El intercambio, en esta ocasión, se centró en el debate sobre la importancia del sistema democrático. De hecho, en una declaración realizada por las cuatro delegaciones el mismo miércoles, manifestaron su compromiso por preservar y fortalecer la democracia, promoviendo la participación activa de la ciudadanía. A su vez, expresaron su profunda preocupación por los discursos y las acciones que atacan las bases democráticas, tanto en Uruguay como en la región, y exhortaron al sistema político a condenar todas aquellas expresiones que atenten contra las mismas, promoviendo el odio y la intolerancia.

Sobre esto, la vocera del FA que participó de la reunión, Lucía Zapata, afirmó a CRÓNICAS que para el partido de gobierno es fundamental rechazar las declaraciones y prácticas antidemocráticas que han sucedido últimamente, así como destacar el valor que tiene la democracia en el país.

Consultada sobre la decisión de la fuerza política de formar parte de esta Comisión Interpartidaria, la dirigente explicó que va en línea con la importancia que tiene el diálogo con el resto de los partidos, justamente, para fortalecer la democracia. “Nuestro sistema político se caracteriza por ser muy fuerte y muy respetuoso internamente, con una relación permanente entre sus actores”, subrayó.

En el mismo sentido, Campo dijo a CRÓNICAS que los jóvenes están dando una señal hacia la dirigencia política de que este es el camino para construir y salvaguardar el sistema democrático, en momentos en que el mismo “está atravesando dificultades en el mundo”. De todas maneras, el colorado destacó que “en Uruguay los partidos políticos están al firme”, a diferencia de lo que ocurre en otros países.

Problemas de juventud

En esta instancia, las juventudes se refirieron también al problema que representa para los jóvenes el acceso a la vivienda y al empleo. Ambos son temas que preocupan en este rango etario, por lo cual van a plantear distintas posibles soluciones en reuniones futuras.

El objetivo es establecer puntos en común con respecto a esos asuntos, a fin de presentarles a los respectivos partidos propuestas concretas elaboradas por esta Comisión Interpartidaria, lo que podría derivar en la conformación de un proyecto de ley.

Compromiso de todos

Los jóvenes políticos se comprometieron a continuar dialogando, y apelan a que todas las colectividades promuevan la discusión respetuosa de las ideas. Es por ese motivo que aspiran a que esto siga funcionando con los cuatro grandes partidos. El 6 de noviembre se llevará adelante el próximo encuentro en el local del PI, y la intención es cerrar el ciclo de conversaciones a fin de año, en la sede del FA.