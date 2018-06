La 711 se enfrenta a sus exintegrantes por candidatura de Sendic al Senado

Exdirigentes de la 711 expresaron en diálogo con CRÓNICAS que el exvicepresidente Raúl Sendic no debería postularse al Senado en 2019. Además, exigen que el Frente Amplio (FA) se pronuncie en contra del mal uso de los dineros públicos, luego de que el exjerarca fuera procesado sin prisión por peculado y abuso de funciones.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

Un año atrás, el senador Marcos Otheguy abandonó la lista 711 para conformar Rumbo de Izquierda (RDI), junto con otros dirigentes también escindidos del sector, entre ellos, el diputado José Querejeta, la diputada Stella Viel, y el presidente de OSE, Milton Machado. La semana pasada se incorporó a RDI la agrupación del exsubsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo, y la exdirectora de Inmujeres, Beatriz Ramírez, denominada Construyendo Izquierda.

Tiempo antes de su partida, a Otheguy le había tocado presidir la Investigadora sobre Ancap, donde tuvo un debate muy duro con la oposición, “que instaló la idea de que en torno a la empresa pública había un cúmulo de ilícitos e irregularidades”, lo cual “fue desestimado por la Justicia”, según dijo el parlamentario en conversación con CRÓNICAS.

Pero, con el procesamiento que dictó la jueza Beatriz Larrieu, RDI entiende que se cerró una etapa, y fue esto lo que motivó al grupo a emitir un comunicado esta semana, con una evaluación del caso. En el escrito, expresan que “no cabe otra cosa que hacerse cargo y realizar la autocrítica que corresponde ante todos los ciudadanos”, en referencia a que Sendic terminó “responsabilizado por actos contra la administración pública”.

Consultado al respecto, el senador opinó que “hubo un uso indebido de dineros públicos, y con esto hay que ser muy contundentes; el FA tiene que señalar que este comportamiento está mal y no se puede repetir”.

Es por esto que sostiene que el exvicepresidente no debería integrar una lista bajo el lema de la coalición, dado que, si bien no hay impedimento jurídico para que lo haga, el pronunciamiento del Tribunal de Conducta Política (TCP) del FA sobre el uso de las tarjetas corporativas por parte de Sendic, no es discutible.

Devolvé la banca

Pese a esto, la 711 no da el brazo a torcer y continúa firme en la decisión de que Sendic encabece la lista al Senado de cara a las próximas elecciones. Así lo dijo a CRÓNICAS el diputado del sector, Felipe Carballo.

El legislador manifestó que quedó en evidencia que muchas de las acusaciones contra Sendic no eran ciertas, y que las denuncias partían de un escenario bien general, pero todo terminó en “dos cosas”, en alusión al abuso de funciones y el peculado.

Aunque es consciente de que muchos dirigentes frenteamplistas tratan de evitar que el exvicepresidente sea candidato a la Cámara Alta, argumentó que es inimaginable que el FA discuta quién puede y quién no postularse. “Es como que yo me ponga a opinar quiénes van a ir en la lista del Partido Socialista y del Partido Comunista, creo que es medio alocado”, criticó.

En tanto, sobre las declaraciones de Otheguy, sostuvo: “Él puede opinar de cualquier tema, pero para hablar de ética y de valores, lo primero que tiene que hacer es devolverle la banca a la 711. Estar usurpando una banca que no es suya, también es un tema ético”.

La banca es del FA

CRÓNICAS consultó al senador acerca de este asunto, quien explicó que la banca es del FA, además de que formalmente nunca le hicieron un reclamo de esas características. “Nosotros intentamos seguir siendo fieles a la gente que nos votó, y estamos totalmente tranquilos de que representamos a cabalidad la esperanza y la confianza que la gente nos brindó”, puntualizó, y comentó que “parece infantil que cada vez que hacemos algún pronunciamiento que no le gusta a algunos compañeros, salga este tema como amenaza”.

“No sería deseable que un compañero que es encontrado culpable de cometer actos contra la administración pública, integre una lista del FA”, dijo Otheguy.

Lo que es mejor

Por su parte, el exmiembro de la 711 que hoy lidera la Red de Articulación de Izquierdas y preside la Secretaría Nacional de Drogas, Diego Olivera, dijo a CRÓNICAS que en la medida que hay un proceso abierto en la Justicia, y cuando también ha habido un pronunciamiento del TCP del FA bastante contundente, lo mejor es no postularse para el Senado.

Acerca del uso inapropiado de fondos públicos, señaló que ese tipo de actitudes “tienen que ser condenadas siempre, y la fuerza política debe ser sumamente clara sobre el comportamiento en la administración pública en cualquier puesto”.

Decepcionada

Otro grupo formado por escindidos del sector de Sendic que ha cobrado fuerza en los últimos meses es Participar, Articular, Redoblar (PAR), de la exsubsecretaria del Ministerio de Salud Pública y actual diputada, Cristina Lustemberg.

Si bien la legisladora prefirió no hacer declaraciones para esta nota, el mes pasado admitió en una entrevista con CRÓNICAS que se sintió decepcionada de la lista encabezada por el exvicepresidente. “Yo en la 711 aprendí a militar dentro de un sector del FA. Tuve afinidad en sus inicios y después fui alejándome de algunas áreas vinculadas al funcionamiento del grupo que hicieron que tomara esa decisión. Tenía una cercanía con Sendic de hacía muchos años y también creía en un colectivo de personas con una proyección del Uruguay hacia el 2030, pero luego hubo una serie de circunstancias que hicieron que me fuera”, afirmó en esa oportunidad.