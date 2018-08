Las razones de la Vertiente para elegir a Martínez antes que a Astori, Mujica, Cosse o Murro

Desde el sector que integra la Mesa Política del Frente Amplio (FA) explicaron a CRÓNICAS por qué el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, es la persona idónea para ser el próximo presidente, a diferencia del resto de los posibles candidatos.

La Vertiente Artiguista fue el primer grupo oficialista que anunció públicamente su apoyo a Martínez para postularse a la Presidencia de la República. Si bien las precandidaturas de cara a las elecciones internas serán aprobadas por el Congreso del FA en diciembre, este sector decidió definir cuanto antes su respaldo al intendente. Esto se debe a la intención de frenar la denominada danza de nombres que ha surgido en los últimos tiempos, la que “genera confusión” y perjudica al propio FA, afirmó el dirigente Daoiz Uriarte.

Quienes integran esta corriente entienden que es claro el deseo de Martínez de ser candidato, dado que nunca ha negado su voluntad de serlo, sino que simplemente ha dicho que todavía no es el momento de pensar en ello porque está abocado a la administración municipal. Es por esto que pusieron sus fichas en el jerarca, lo cual responde también a la “necesidad de renovación” que hoy tiene la fuerza política.

“Él cuenta con experiencia en el Parlamento, en la gestión; es ingeniero, pero también es una persona que se comunica muy bien con el pueblo”, aseguró Uriarte, y explicó que una de las condiciones esenciales que debe cumplir el candidato presidencial del FA, es poder dirigirse a todos los niveles de la sociedad y de adhesión de la coalición. La misma está integrada tanto por una clase media profesional, que valora mucho la capacitación técnica, como popular, donde pesa el carisma y la confianza personal. “Y Martínez reúne ambas características”, opinó.

A su vez, sostuvo que en la Intendencia de Montevideo viene haciendo una buena gestión y eso ha sido reconocido por las encuestas. “Está teniendo problemas con Adeom, pero ¿quién no los ha tenido? Es un sindicato muy conflictivo, que lamentablemente termina poniendo a la población en su contra por hacer reclamos que no son de recibo”, reflexionó.

El expresidente de la Vertiente recordó que Martínez pasó por una investigación con respecto a Ancap en la que intentaron responsabilizarlo por la política que él diseñó. “Pero si ésta después fue mal aplicada es otro tema, ya no es problema suyo”, argumentó, y agregó que “nadie lo cuestiona como ministro”, por lo cual “es la persona más idónea y adecuada”.

Por qué no

En el MPP insisten en que el intendente de la capital no es conocido en el Interior del país. Sin embargo, los miembros de la Vertiente creen que “los otros [posibles candidatos de los que se habla] tampoco son demasiado conocidos”. De hecho, Uriarte ejemplificó que “por más que [la ministra de Industria, Carolina] Cosse haya sido la presidenta de Antel, si uno va y pregunta en Bella Unión quién es, nadie tiene idea”.

Además, se refirió al “problema jurídico” que tiene el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, para postularse a presidente –dado que aún no han pasado cinco años desde que dejó su cargo al frente del BPS-. En ese sentido, admitió que se sorprendió al escuchar su nombre en un contexto de búsqueda de candidaturas, “no porque no sea un candidato viable desde el punto de vista de sus condiciones personales, pero no se estudió previamente [ese tema]”. Añadió que “no es bueno que [el expresidente José] Mujica siga tirando nombres”.

Por otro lado, dijo que es incomprensible que el ministro de Economía, Danilo Astori, no haya resuelto qué hacer, y señaló que más allá de que “tiene todo el derecho y el aval histórico” para postularse, “tiene la edad que tiene”. “Le estaremos eternamente agradecidos y va a hacer muchísimos aportes más al FA, pero para la Presidencia de la República habría que pensar de otra forma; él no genera tantos consensos y el MPP ya dijo que no lo quiere”, puntualizó.

En tanto, indicó que Mujica no se va a presentar puesto que “ya está demasiado jugado políticamente, nadie lo entendería, ni siquiera el MPP, que ha hecho una apuesta a la juventud”. Remarcó que es necesario pensar en alguien que reúna voluntades más allá del FA, “y Mujica tiene un techo muy grande”. Incluso, aseguró que “hay una parte importante de los desencantados que se resistiría mucho más a volver a votar al FA con Mujica que con Daniel”.