Para Chasquetti no hay chances de que la coalición gane la Intendencia de Montevideo

La coalición multicolor tiene tiempo hasta el 9 de febrero para definir el o los candidatos que postulé a la Intendencia de Montevideo. Dentro del bloque hubo diversos conflictos que hicieron que aún no se defina el tema. En este contexto, CRÓNICAS dialogó con el polítólogo Daniel Chasquetti, quien expresó que no hay posibilidades de que el Frente Amplio pierda la Intendencia capitalina.

El miércoles por la noche, el plenario del Frente Amplio (FA) decidió que los tres candidatos a la Intendencia de Montevideo (IM) serán: el exintendente, Daniel Martínez, la exministra de Industria, Carolina Cosse y el actual director del Hospital Maciel, Álvaro Villar. Decididas las candidaturas del actual partido de gobierno, resta saber quién será el candidato de la coalición.

Desde hace algunas semanas la coalición gira en torno a una danza de nombres como posibles candidatos para la IM, pero dentro del bloque aún no se ponen de acuerdo. Según expresaron públicamente los dirigentes del bloque se pretende postular un candidato único que pueda hacerle frente al histórico triunfador en Montevideo, pero las rispideces podrían poner en duda esto.

CRÓNICAS dialogó con el polítólogo Daniel Chasquetti, quien realizó un análisis del escenario actual de la coalición que se formó a principios de noviembre pasado.

Acerca de las fricciones que se han dado en las últimas semanas, el polítólogo señaló que esto es reflejo de la diversidad que hay dentro de la coalición y agregó que la definición de la candidatura es una prueba a la que se está sometiendo el bloque.

Asimismo, expresó que no se puede comparar a la coalición con el FA porque no se trata de un partido politíco.

En cuanto a si en los próximos meses se puede esperar conflicto dentro del bloque, el profesional señaló que hay un compromiso que todos asumieron y todos los actores van a tratar de ceñise a ese acuerdo.

“El compromiso tiene que ver con un programa común que es muy mínimo y que probablemente se agote en la Ley de Urgente Consideración, el Presupuesto y algunas medidas más. Me parece que durante un período van a estar unidos, en el marco de algunas diferencias”, estableció.

¿Hay chances?

En alusión a cómo espera que se resuelvan las actuales diferencias dentro del bloque, Chasquetti mencionó que hay dos escenarios posibles. El primero sería un candidato único, con prestigio y todos votándolo bajo el lema Partido Independiente. Ese, según el politólogo,es el que prefiere Lacalle Pou.

La segunda opción es que cada partido proponga a alguien, lo que “sería más complicado, porque los va a llevar a competir”.

En cuanto a la figura de Manini Rios como candidato expresó que esa posición lo podría favorecer porque podría cosechar el doble de votos que obtuvo en la capital en octubre y eso puede ser un buen paso para 2024, puntualizó.

Si bien el politólogo señaló que no se anima a decir si Manini Rios será candidato o no, “la posibilidad de que eso suceda no es una locura”, indicó.

Consultado acerca de que si la coalición tiene chances de ganar la IM, Chasquetti respondió que no.

Explicó que analizó la votación del FA en octubre y noviembre y la popularidad de esta Administración, según su investigación, es alta. Añadió que Martínez- que va por la reelección- se fue con buen apoyo popular.

“No veo posibilidades de que el FA pierda, debería cometer muchos errores. Me parece que el FA en Montevideo y Canelones va a retener las Intendencias”, finalizó.