Pese a polémica iniciativa, ASSE se compromete a no aumentar tercerizaciones

La Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP) manifestó su preocupación a CRÓNICAS por un artículo presentado por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para la Rendición de Cuentas, en el que quedaría abierta la posibilidad de tercerizar servicios.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

La propuesta del organismo, a la que accedió CRÓNICAS, implica crear una Comisión Administradora de Unidades Productivas, para centralizar y administrar las prestaciones financiadas por el Fondo Nacional de Recursos y otros servicios que vende ASSE y que generan ganancias económicas.

Lo que preocupa al sindicato de trabajadores es que la iniciativa faculta a la nueva Comisión a contratar personal y realizar gastos de funcionamiento e inversiones, lo cual daría lugar a un significativo aumento de las tercerizaciones, en momentos en los que el propio Directorio del prestador público atraviesa un proceso de “destercerización”.

El plan para disminuir las privatizaciones en ASSE viene de la gestión anterior. De hecho, en mayo del año pasado, el entonces gerente general del ente, Richard Millán, había informado a CRÓNICAS al respecto, y fue el actual presidente de ASSE, Marcos Carámbula, quien en el marco de un almuerzo en Panini’s, en mayo de este año, ratificó su compromiso de avanzar en ese sentido.

Martín Pereira, presidente de la FFSP, afirmó a CRÓNICAS que los funcionarios pelearán contra este artículo, en el entendido de que sería una nueva Comisión de Apoyo, como la que ya tiene Salud Pública. La misma, definida por el sindicalista como “una forma de tercerizar y evitar todos los controles del Estado”, es una herramienta que utiliza el organismo para contratar personal y de esa forma no tener tantos empleados presupuestados.

A su vez, hoy existe una Comisión de Apoyo local en el Hospital Maciel que funciona de igual manera, solamente dentro del ámbito de esa unidad ejecutora. “Eso no es que esté bien, pero ya está instaurado, y si se instala en más lugares, como propone el Directorio, va a generar roces con los trabajadores” por las diferencias salariales que tendrían con los contratados directamente por ASSE, opinó Pereira.

Además del aumento de tercerizaciones, el sindicato plantea que estas figuras con poder de contratación deben eliminarse porque permiten que se cometan irregularidades, dado que “el uso de esos fondos públicos no es transparente”. La propia FFSP solicitó tiempo atrás auditorías tanto a la Comisión de Apoyo como al Patronato, a raíz de un faltante de dinero en este último. Sin embargo, todavía no han tenido conocimiento de los resultados.

La explicación de ASSE

Consultado por CRÓNICAS al respecto de la polémica generada en torno a este proyecto elaborado para la Rendición de Cuentas, el gerente general de ASSE, Alarico Rodríguez, fue enfático en negar que vayan a aumentar las privatizaciones en el prestador público.

Explicó que la creación de la Comisión Administradora fue pensada para solucionar algunos inconvenientes que hoy genera la venta de servicios por parte de ASSE, pero que de ninguna manera tienen la intención de incrementar las tercerizaciones.

Inclusive, sostuvo que el artículo es un borrador que van a discutir tanto con la FFSP como con el Poder Ejecutivo, y que si efectivamente hay un riesgo de seguir privatizando servicios, la iniciativa será eliminada o modificada para evitar esa posibilidad.

“Nosotros queremos ser muy claros con el objetivo de “destercerizar” ASSE y no vamos a dar ningún paso que vaya en contra de eso. Entiendo lo que plantea la FFSP, o sea, que [el proyecto] abre una puerta a ese aumento [de contrataciones tercerizadas], y no queremos dar esas señales, por tanto, lo más probable es que este artículo no vaya”, aseguró el jerarca.

Lo que el Directorio busca con esta propuesta es que los recursos económicos generados a partir de la venta de servicios de las diversas unidades ejecutoras del ente, queden allí. “Hoy esos fondos van a Rentas Generales, y si el Ministerio de Economía no los devuelve con un aumento de crédito, esa plata la perdemos”, puntualizó Rodríguez.